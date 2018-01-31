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«Краснодар» опубликовал официальное заявление Смолова

вчера, 18:36

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов объяснил, почему он решил отказаться от смены клубной прописки этой зимой:

«Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу – у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему. 

Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту – попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня. Я продолжу трудиться и играть в „Краснодаре“, чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит „Краснодар“ и будет соответствовать моим целям».

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:34
Федя, держись до последнего!
Pancher_95
Pancher_95 ответил Ravshan878
вчера в 20:33
Высокое место - это второе место в группе? Салах вполне может и не впустить Россию и на второе место
artsinalex
artsinalex
вчера в 20:24
Короче в Европу не позвали, а в Краснодаре и так хорошо платят.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Caniggia
вчера в 20:16
Caniggia:
Всё правильно сделал. Чем переходить в днарный Суонси, лучше помочь Краснодару побороться за место в ЛЧ и блеснуть на ЧМ и тогда предложения от топ клубов обязательно будут. И после ЧМ валить в Европу в солидный клуб.
Бороться надо было тогда когда 3 или четыре игры к ряду проиграли и кому... (Спартак не в счет)
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:15
Всё правильно сделал. Чем переходить в днарный Суонси, лучше помочь Краснодару побороться за место в ЛЧ и блеснуть на ЧМ и тогда предложения от топ клубов обязательно будут. И после ЧМ валить в Европу в солидный клуб.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Адвокат 76
вчера в 20:14
Адвокат 76:
Если Федя не выстрелит на ЧМ, то предложений из европы может и не быть, синица улетит из рук.
А если и выстрелит не факт - заломят цену...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:13
До пенсии не отпустят...
Igorello97
Igorello97
вчера в 20:01
Главное чтобы мотивацию не потерял, а продолжал всех разносить.
fantazior
fantazior ответил GooSe25
вчера в 19:50
У них бизвиз
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 19:50
Если Федя не выстрелит на ЧМ, то предложений из европы может и не быть, синица улетит из рук.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:50
А после ЧМ можно и в Европу податься!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 19:43
Федя молодец ! После чм мира у тебя от классный клубах предложение будет.У сборной России есть отличный шансы за высокого место в домашнему чм .Будем болеет за сб России .
piercman
piercman ответил ziborock
вчера в 19:38
ziborock:
"Москва за Зенит" ну прям Москвич))) Или это твой 3-ий акк? Тогда соглашусь с тобой!)
ну я быстро пробежался, поискал знакомые авы. не нашёл.
ziborock
ziborock ответил piercman
вчера в 19:36
piercman:
если мои глаза меня не обманывают - то первый питерский на ветке я. где ты увидел, что питерские бомбят? не выдавай желаемое за действительное. тем более, что бомбят только в тарасовке.
"Москва за Зенит" ну прям Москвич))) Или это твой 3-ий акк? Тогда соглашусь с тобой!)
Гоша Великолепный
Гоша Великолепный
вчера в 19:36
Столько пафоса,а можно было написать просто:не купили,остаюсь!
Saang
Saang ответил GooSe25
вчера в 19:34
GooSe25:
Мда в своё время ряд футболистов говорили так же и... остались на родине . Говоря "ещё не время", "условия не самые подходящие" можно упустить свой шанс... против Феди ничего не имею , но как то это все напоминает Акинфеева , Дзагоева и ещё ряд талантливых наших игроков. Почему те же украинцы едут себе в Европу и спокойно там играют ..?
Как бы украинские клубы в и еврокубках лучшего наших выступают - футбольная школа там шикарная, несмотря на полную задницу в государстве.
Женя Максимов
Женя Максимов ответил GooSe25
вчера в 19:34
GooSe25:
Мда в своё время ряд футболистов говорили так же и... остались на родине . Говоря "ещё не время", "условия не самые подходящие" можно упустить свой шанс... против Феди ничего не имею , но как то это все напоминает Акинфеева , Дзагоева и ещё ряд талантливых наших игроков. Почему те же украинцы едут себе в Европу и спокойно там играют ..?
потому что все хотят сбежать с Украины, даже футболисты
piercman
piercman ответил ziborock
вчера в 19:33
ziborock:
Питерских бомбануло на ветке! А Смолову 10 очков к карме!
если мои глаза меня не обманывают - то первый питерский на ветке я. где ты увидел, что питерские бомбят? не выдавай желаемое за действительное. тем более, что бомбят только в тарасовке.
морозз
морозз
вчера в 19:32
В Зените ты бы Фёдор сел на золотого тельца и на этом твой футбол бы закончился так и начавший! Все правильно сделал, болелы клуба Краснодар будут тебя вспоминать с благодарностью а не с проклятиями и матными песнями!
Поступок достойный уважения!
eugen-han
eugen-han
вчера в 19:31
взвешенное и уже весьма зрелое решение,потому что в действительности сейчас какая-либо суета ему ни к чему,а если что-то менять в карьере,то это в конце этого лета ближе к сентябрю.
ziborock
ziborock
вчера в 19:30
Питерских бомбануло на ветке! А Смолову 10 очков к карме!
berda2003
berda2003
вчера в 19:28
неужели сам написал?
Москва за Зенит
Москва за Зенит
вчера в 19:25
    GooSe25
    GooSe25
    вчера в 19:21
    Мда в своё время ряд футболистов говорили так же и... остались на родине . Говоря "ещё не время", "условия не самые подходящие" можно упустить свой шанс... против Феди ничего не имею , но как то это все напоминает Акинфеева , Дзагоева и ещё ряд талантливых наших игроков. Почему те же украинцы едут себе в Европу и спокойно там играют ..?
    Кlassе
    Кlassе
    вчера в 19:17
    давай досвидания, федя. всё упущено.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:16
    будем уважать сделанный выбор
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    вчера в 19:12
    Сявка дешевая ! И говорить больше не о чем ! На это ***** надеется сб. России ! Офигеть !
    Борисыч1
    Борисыч1
    вчера в 19:08
    Феде в Англию надо. Тем более, что он свободно говорит по-английски.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:06
    Решение не мальчика а мужа.
    mat73
    mat73
    вчера в 19:05
    Молодец!
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