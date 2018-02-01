«Челси» крупно уступил «Борнмуту»

Лондонский «Челси» уступил «Борнмуту» в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Борнмут» 0:3 (0:0)
Голы: Уилсон 50, Станислас 62, Аке 65.
«Челси»: Куртуа, Кристенсен (Рюдигер 28), Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Бакайоко, Канте, Дзаппакоста (Хадсон-Одой 65), Баркли (Фабрегас 54), Педро, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Борнмут»: Бегович, Дэниелс, Аке, С. Кук, Фрэнсис, Л. Кук, Гослинг, Фрэйзер, Станислас (Кинг 71), Айб (Пью 83), Уилсон (Муссе 90+2).
Главный тренер: Эдди Хоу.
Предупреждение: Фабрегас 77.
Судья: Ли Проберт.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Хаддерсфилдом».