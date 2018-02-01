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«Челси» крупно уступил «Борнмуту»

сегодня, 00:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Лондонский «Челси» уступил «Борнмуту» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Борнмут» 0:3 (0:0)
Голы: Уилсон 50, Станислас 62, Аке 65.

«Челси»: Куртуа, Кристенсен (Рюдигер 28), Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Бакайоко, Канте, Дзаппакоста (Хадсон-Одой 65), Баркли (Фабрегас 54), Педро, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Борнмут»: Бегович, Дэниелс, Аке, С. Кук, Фрэнсис, Л. Кук, Гослинг, Фрэйзер, Станислас (Кинг 71), Айб (Пью 83), Уилсон (Муссе 90+2).
Главный тренер: Эдди Хоу.

Предупреждение: Фабрегас 77.

Судья: Ли Проберт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Хаддерсфилдом».

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Все комментарии
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 10:15
похоже Челси на контору играл
Groove000
Groove000
сегодня в 09:36
мда, что ж будет в ЛЧ против Барсы... ничего не имею против Челси, но с такой игрой им там делать нечего
VIPded
VIPded
сегодня в 09:29
Абрамович поставил П2+ТБ2,5... Браво, Челси!!! (((
starche
starche ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 08:51
Дмитрий Аександров:
"Челси" просто разочаровал. Не поражением, а счетом и игрой.
Нет, порадовал!
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 08:50
Это АПЛ! Сюрпризы продолжаются!
starche
starche
сегодня в 08:49
Очень хочется поздравить абрамовских пенсионеров с разгромом! Так держать!
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 08:08
Согласен со всеми...позор...
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 06:18
Нам на пару не повезло) результаты удручают и клубов! с Сити конкуренцию не составить прост в АПЛ.
p/s держитесь Боллелы Пенсов;)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:34
Удивили
112910415
112910415
сегодня в 05:31
провальный провал
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:47
Интересно, что скажет в свое оправдание Конте?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 03:39
Грандиозное позорище!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:24
"Челси" просто разочаровал.
Не поражением, а счетом и игрой.
vastudio
vastudio ответил Mr.Hellimberg
сегодня в 03:08
Mr.Hellimberg:
я думаю, каждый адекват согласится с твоим высказыванием. нет характера, последний был Коста и его слили. Не помню кто сказал, вроде Боаш, что Лэмпард мог такое сказать сопернику, что у того пропадало желание играть. Терри, Дрогба, Лэмпс были авторитетами на поле и самое главное - в раздевалке. Мейрелеш, Ессьен те еще костоломы были. Коста - заводила костолом. А помните, когда Моур вернул Дрогба на сезончик. Для чего? Авторитет, лидер, опять таки заводила, в раздевалке был правильный настрой. грубо говоря, были старшики, которые пинка могли дать за плохое поведение. а сейчас одни хлюпики. азары, которые вечно устают и ноют. всякие куртуа, которые не начнут нормально играть без повышения, бакайоко всякие, которы тормозят. Аспи, Конте, Мозес и Алонсо нежелезны, парни вечно не смогут тащить, про Морату могу сказатью что жалко пацана, старается, бегает, кривоногит, но ниче не выходит, Аспи хорош лидер, но какой-то добрый слишк, не криккнет, не наедет. в общем, остается только надеяться на хорошее.
О Дрогбе сейчас можно только мечтать..
cska plus
cska plus
сегодня в 03:07
Ужас-кошмар-позор!
vastudio
vastudio ответил Манола со скидкой
сегодня в 03:03
Манола со скидкой:
пора возвращатся на 12 место =))
Уж лучше через год быть Чемпионами с 12 места, чем каждый год бороться с Арсеналом за 4 место)))))
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 02:59
Фаны Челси (и не только), Вы серьёзно?! Только грязью поливать умеем?? Да, круто, что у многих клубов раньше были крутые игроки, чемпионские сезоны и т.д. Всегда есть повод сравнивать и ожидать большее. Но, как ни странно были и будут и неудачные времена! Нам бы самых крутых игроков взять и купить, и чтоб, те за клуб умирали на поле с первого же матча, а не через десятки лет проведенного в команде... Любого тренера после (или даже до начала) неудачного сезона выкинуть/расстрелять и привезти новых и тут же сплотить команду заново...
Да, нехватка нападающего после Косты всё заметней. Но это футбол! Аналогичные проблемы у всех, абсолютно! Все хотят победить и сегодня Борнмут заслужил. Если у вас есть идеи как обыграть всех соперников здесь и сейчас или знаете какие футболисты и тренеры 100% приведут клуб к новым трофеям и достижениям без проблем, то Вы - Гений футбола, пожалуйста обратитесь к руководству и осчастливьте всех.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 02:58
Борнмут унизил мешок по полной программе.
dankoff1986
dankoff1986 ответил Медив
сегодня в 02:49
Медив:
Ну лично я даже согласен на Луиса Энрике. Он видится тем, кто любит возиться с детьми
а я бы хотел чтоб Жардима из Монако попробовал Абрам заманить
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 02:37
Ой! Барса им больше забьет.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:59
Азар классный игрок
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
сегодня в 01:53
Просто позор Челси!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 01:49
Мордой в кучу 62а. А Борнмут молодцы!
Shineheart
Shineheart
сегодня в 01:40
Чего-то Конте мудрит. Ни одного номинального напа в старте. Как он выигрывать собирался? В стиле Ливерпуля? Но Челси-то по-другому играет
Medikk88
Medikk88
сегодня в 01:33
Неожиданно...Это АПЛ,что тут скажешь...Рад осечке прямого конкурента за 4-ку:))Все теряют очки,кроме МС разве что.Не удивительно с такими тратами конечно)Надеюсь Ливерпуль этим сможет активно воспользоваться,верю в успех мерсисайдцев в этой непредсказуемой лиге:)
311
311
сегодня в 01:32
Даёшь больше Эмерсонов и Жиру, да и Кэрролл скоро поправится в ВХЮ!(
Mr.Hellimberg
Mr.Hellimberg ответил dark_Akex
сегодня в 01:30
dark_Akex:
Это позор. Мяч у Азара, вариантов продолжение атаки несколько, но каждый футболист Борнмута знает что он пойдёт в обыгрыш, в результате потеря. Педро, что он делал на поле ? Про Бакайоко я уже устал писать. Тормоз. Он не опорник. Не помню что бы у Матича были откровенно провальные матчи, не помню что бы Бака нормально отыграл хотя бы один матч. Мы часто смеялись над защитой Арсенала и Ливерпуля, теперь могут смеяться над нашими защитниками. Два человека в дураках дважды оставили всю нашу защиту. Кэйхилл не капитан, настоящим капитаном был Терри, а этот только из за английского паспорта.Про мелких в атаке тоже писал. Любой заброс верхом это подарок сопернику, низом только через Канте. Бедный парень за всех обороняется и ещё пытается строить атаки. Команда летит 0-3, раньше если бы не отыгрались бы то хотя бы драку устроили или же хоть поломали бы кого, а теперь безвольно последние минуты катают мяч и дожидаются свистка. Надеюсь что каким то чудом мы останемся в 4-ке, но летом жду полной перезагрузки клуба, от тренера до костяка команды. Скоро с Барсой играть, всегда против Барсы у нас был один козырь, характер, характер которые нынешние игроки не обладают. Наверное написал в эмоциях и не всё так страшно, но пессимистические настроения сегодня преобладают. У нас самый слабый состав из топ 6.
я думаю, каждый адекват согласится с твоим высказыванием. нет характера, последний был Коста и его слили. Не помню кто сказал, вроде Боаш, что Лэмпард мог такое сказать сопернику, что у того пропадало желание играть. Терри, Дрогба, Лэмпс были авторитетами на поле и самое главное - в раздевалке. Мейрелеш, Ессьен те еще костоломы были. Коста - заводила костолом. А помните, когда Моур вернул Дрогба на сезончик. Для чего? Авторитет, лидер, опять таки заводила, в раздевалке был правильный настрой. грубо говоря, были старшики, которые пинка могли дать за плохое поведение. а сейчас одни хлюпики. азары, которые вечно устают и ноют. всякие куртуа, которые не начнут нормально играть без повышения, бакайоко всякие, которы тормозят. Аспи, Конте, Мозес и Алонсо нежелезны, парни вечно не смогут тащить, про Морату могу сказатью что жалко пацана, старается, бегает, кривоногит, но ниче не выходит, Аспи хорош лидер, но какой-то добрый слишк, не криккнет, не наедет. в общем, остается только надеяться на хорошее.
alexov222
alexov222
сегодня в 01:30
результат жуть...Медив злой не на шутку)
FERIS
FERIS
сегодня в 01:22
Мдаа не ожидал такого результата,просто нет слов(
Это позор(
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:22
ладно Арсенал на выезде проиграл,но в родных стенах и так позорно?! Такое впечатление,что Конте и команда на разных полюсах.
Челси,если не исправите ситуацию, петух вас кое куда клюнет и останетесь без ЛЧ. Лучше пусть там будут Пенсионеры,чем Особенный... хочу так МС Ливерпуль,Тотенхем Арсенал, Суонси и Мю.
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