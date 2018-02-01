Защитник «Ман Сити» Мангала до конца сезона будет играть за «Эвертон»

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала на правах аренды будет выступать за «Эвертон». Ливерпульский клуб успел оформить трансфер 26-летнего француза до завершения трансферного окна.

«Я очень рад возможности выступать за „Эвертон“. Не могу дождаться момента, когда впервые надену синюю футболку и отдам все силы на поле за свою новую команду», — передаёт слова Мангала пресс-служба «Эвертона».