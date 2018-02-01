Лэмпард и Фердинанд не видят «Ливерпуль» в топ-4 Премьер-Лиги

01 февраля 2018, 11:01

Бывшие игроки сборной Англии Фрэнк Лэмпард и Рио Фердинанд считают, что «Ливерпуль» по итогам сезона не сумеет финишировать в топ-4:

«В первой четверке финишируют „Манчестер Сити“, „Манчестер Юнайтед“, „Челси“ и „Тоттенхэм“.

„Ливерпуль“ же не решил свои проблемы в обороне, а также потерял Коутиньо», — заявил Лэмпард.

«Я ставлю на „Ман Сити“, „Ман Юнайтед“, „Тоттенхэм“ и „Челси“. Думаю, Азар способен затащить „синих“ в четверку. А вот „Ливерпуль“ останется за бортом топ-4. И виной тому их оборона и голкиперы... Не думаю, что они достаточно сильны», — вторит Лэмпарду Фердинанд.

IKER-RAUL
01 февраля 2018 в 19:38
цыплят по весне считают)
dzvinka ответ Shineheart (раскрыть)
01 февраля 2018 в 17:58
ну да кстати, два турнира они не тянут, как показывает опыт.
Romeo 777
01 февраля 2018 в 16:18
К чему все эти прогнозы...время покажет.
Shineheart ответ dzvinka (раскрыть)
01 февраля 2018 в 15:02
Скорее вылетит из 4-ки Челси.
Правда и в Тотене я бы не был так уверен. Скоро ЛЧ вернётся, а Тотен клинически похоже не может играть на два фронта) Обязательно надо что-то одно слить
Shineheart ответ Майкл59ru (раскрыть)
01 февраля 2018 в 15:01
Ты со своими товарищами по барсоглорству не сравнивай.
Майкл59ru ответ Klaus-S (раскрыть)
01 февраля 2018 в 13:31
Ну тут всё закономерно,Фрэнк Лэмпард почти всю свою карьеру оттарабанил за Челси, а Рио Фердинанд за МЮ. Будут они свои бывшие клубы критиковать. Вот и нашли себе "козла отпущения" в лице Ливерпуля )
dzvinka
01 февраля 2018 в 12:42, ред.
да нет же. Я думаю моур вывалится из топ-4, особенно если ща начнет тиранию и склоки в команде - а если летом уйдет ДеХеа.. а моура все еще не выгонят к тому времени... то следующий сезон не факт что в десятке закончат с ним)).
Финиш этого сезона будет: МС+Челси/Ливерпуль/ТТХ в любом порядке - причем думаю, что Челси будет как раз 4-ми и возможно Арсеналу удастся их поджать или же даже подвинуть... но шансов у Арсена мало... если он и дальше будет пороть свой маразм.
Klaus-S ответ Майкл59ru (раскрыть)
01 февраля 2018 в 12:19
Да ради бога. Ну какие враги. Просто эти ребята видят проблему в обороне Ливерпуля, но не видят обороны Челси, например, которым вчера Борнмут !!! трёшку отгрузил. Или например, оборону МанЮ, которую вчера легко разрывали шпоры.
Майкл59ru
01 февраля 2018 в 12:06, ред.
Ну вот и всё,после этого интервью эти два гражданина превратились в главных мерсисайдцких врагов. И теперь их потроллить и оскорбить дело чести каждого ливерпульского фаната )
Klaus-S
01 февраля 2018 в 11:58
Не видят? Пусть к окулисту сходят. На мой взгляд, Ливерпуль больше всех заслуживает второе место. И второе место они займут. К тому же, у Челси, МанЮ и шпор, оборона тоже не блещет.
А как оно буде,т посмотрим.
Shineheart
01 февраля 2018 в 11:52
Ну, в конце сезона удивятся:)
anyway
01 февраля 2018 в 11:35
ливера там и не будет, клопп конечно топ-тренер, но со скаузерами ему ничего не светит...
YNWA
01 февраля 2018 в 11:34
ну и хорошо что не видят
Ищущий и Понимающий
01 февраля 2018 в 11:33
Тоже мне осьминоги Паульсы нашлись!
