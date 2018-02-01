Лэмпард и Фердинанд не видят «Ливерпуль» в топ-4 Премьер-Лиги

01 февраля 2018, 11:01

Бывшие игроки сборной Англии и считают, что «Ливерпуль» по итогам сезона не сумеет финишировать в топ-4:

«В первой четверке финишируют „Манчестер Сити“, „Манчестер Юнайтед“, „Челси“ и „Тоттенхэм“.

„Ливерпуль“ же не решил свои проблемы в обороне, а также потерял Коутиньо», — заявил Лэмпард.

«Я ставлю на „Ман Сити“, „Ман Юнайтед“, „Тоттенхэм“ и „Челси“. Думаю, Азар способен затащить „синих“ в четверку. А вот „Ливерпуль“ останется за бортом топ-4. И виной тому их оборона и голкиперы... Не думаю, что они достаточно сильны», — вторит Лэмпарду Фердинанд.