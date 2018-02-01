Моуриньо: «К 2020 году МЮ будет претендовать на победы во всех турнирах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо видит будущее клуба в радужных тонах:

«К 2020 году мы будем лучше, чем сейчас. Мы будем сражаться за те же трофеи, но оснащены будем иначе.

Вижу нас претендентами на победу во всех турнирах. Именно такого уровня мы хотим достичь».

Отметим, что вчера МЮ уступил «Тоттенхэму» и отстал от «Ман Сити» в турнирной таблице АПЛ на 15 очков.