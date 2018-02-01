Моуриньо: «К 2020 году МЮ будет претендовать на победы во всех турнирах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо видит будущее клуба в радужных тонах:
«К 2020 году мы будем лучше, чем сейчас. Мы будем сражаться за те же трофеи, но оснащены будем иначе.
Вижу нас претендентами на победу во всех турнирах. Именно такого уровня мы хотим достичь».
Отметим, что вчера МЮ уступил «Тоттенхэму» и отстал от «Ман Сити» в турнирной таблице АПЛ на 15 очков.
И менять в любом случае, даже если не Моур будет тренером.
И менять в любом случае, даже если не Моур будет тренером.
- не был поставлен ни один пенальти.
- судья откровенно помешал нам реализовать 4 "как минимум идеальных шанса".
- мхитарян /player name/ не соответствует уровню. Он должен быть счастлив, что играет в моей команде.
- шоу /player name/ не выполняет тактических установок в должной мере.
- всего 400 млн на игроков и вы увидите, как мы поднимаем кубок над головой.
- при таком газоне/погоде/условиях/без отдыха играть не целесообразно.
- соперник ни разу не пересёк центр поля за тайм, тем самым убив игру.
- болбои слишком медленно подавали мячи, не давая команде стремительнее выходить в атаку.
теперь что-то новенькое в коллекцию:
- в 2020 году мы будем сражаться за все трофеи, но оснащены будем иначе.
- не был поставлен ни один пенальти.
- судья откровенно помешал нам реализовать 4 "как минимум идеальных шанса".
- мхитарян /player name/ не соответствует уровню. Он должен быть счастлив, что играет в моей команде.
- шоу /player name/ не выполняет тактических установок в должной мере.
- всего 400 млн на игроков и вы увидите, как мы поднимаем кубок над головой.
- при таком газоне/погоде/условиях/без отдыха играть не целесообразно.
- соперник ни разу не пересёк центр поля за тайм, тем самым убив игру.
- болбои слишком медленно подавали мячи, не давая команде стремительнее выходить в атаку.
теперь что-то новенькое в коллекцию:
- в 2020 году мы будем сражаться за все трофеи, но оснащены будем иначе.