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Моуриньо: «К 2020 году МЮ будет претендовать на победы во всех турнирах»

сегодня, 11:19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо видит будущее клуба в радужных тонах:

«К 2020 году мы будем лучше, чем сейчас. Мы будем сражаться за те же трофеи, но оснащены будем иначе.

Вижу нас претендентами на победу во всех турнирах. Именно такого уровня мы хотим достичь».

Отметим, что вчера МЮ уступил «Тоттенхэму» и отстал от «Ман Сити» в турнирной таблице АПЛ на 15 очков.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 12:39
Тот еще пиз*аб*л.
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 12:34
Тебя уволят?))
vistory
vistory
сегодня в 12:23
Его слова напоминают о желании одной нашей команды тоже быть лучше 16 лет подряд.
Groove000
Groove000 ответил Artuom
сегодня в 12:21
Artuom:
Ну во первых написано что только претендует. А во вторых Моур понимает что нужно поменять минимум пол состава(защиту почти полностью) и врятли замена будет мгновенной, скорее всего по несколько футболистов за одно ТО будут покупать, а не сразу пачку. И менять в любом случае, даже если не Моур будет тренером.
это был сарказм, чувак
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 12:18
То есть ещё ярд и особых перемен не ждать?
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 12:14
С таким подходом МЮ всегда будет претендовать на победу во всех турнирах, особенно если у руля будет Моуриньо! Только есть одно, "НО", но оно большое, всё только на словах!
Artuom
Artuom ответил Groove000
сегодня в 12:08
Groove000:
пока мы живем в 2018, Моур уже выигрывает требл в 2020
Ну во первых написано что только претендует. А во вторых Моур понимает что нужно поменять минимум пол состава(защиту почти полностью) и врятли замена будет мгновенной, скорее всего по несколько футболистов за одно ТО будут покупать, а не сразу пачку.

И менять в любом случае, даже если не Моур будет тренером.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:07
Я думаю мечта хорошая но есть команды которые не уступят эти титулы
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 12:06
Учитывая то что Жозе является бегуном на короткие дистанции, и долго нигде не задерживается, то видимо МанЮ будет в 2020 году с другим тренером.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 12:04
Может быть, может быть... Вот в СССР к 1980-му году собирались построить коммунизм.
311
311
сегодня в 12:04
Похоже на предвыборные обещания!)
Thom52
Thom52
сегодня в 11:58
К 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме.
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 11:58
Mourinho classic phrases

- не был поставлен ни один пенальти.
- судья откровенно помешал нам реализовать 4 "как минимум идеальных шанса".
- мхитарян /player name/ не соответствует уровню. Он должен быть счастлив, что играет в моей команде.
- шоу /player name/ не выполняет тактических установок в должной мере.
- всего 400 млн на игроков и вы увидите, как мы поднимаем кубок над головой.
- при таком газоне/погоде/условиях/без отдыха играть не целесообразно.
- соперник ни разу не пересёк центр поля за тайм, тем самым убив игру.
- болбои слишком медленно подавали мячи, не давая команде стремительнее выходить в атаку.


теперь что-то новенькое в коллекцию:
- в 2020 году мы будем сражаться за все трофеи, но оснащены будем иначе.
Artuom
Artuom ответил Ищущий и Понимающий
сегодня в 11:51
Ищущий и Понимающий:
Еще пол млрд потратять на трансферы и также будут "претендентами" во всех турнирах как это происходит в последние годы!
Ну МС же потратились и теперь претендуют. Тоже самое и МЮ сделает.
Groove000
Groove000
сегодня в 11:40
пока мы живем в 2018, Моур уже выигрывает требл в 2020
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:39
Говоря подобное Моуриньо выглядит точно также как выглядел Остап Бендер рассказывая о первом в истории мироздания междупланетном шахматном турнире в Нью Васюках )
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 11:38
Еще пол млрд потратять на трансферы и также будут "претендентами" во всех турнирах как это происходит в последние годы!
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 11:35
Конечно, когда тебя уже в клубе не будет...
grafff
grafff
сегодня в 11:32
А чего не в 2030?
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 11:26
Там вся эта басня заканчивалась словами - " ... если меня не выгонят к этому времени" !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:24
Это он владельцам клуба по ушам ездит.
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