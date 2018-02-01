Кураньи рассказал, что может помочь сборной России удачно выступить на ЧМ-2018

Экс-нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что Александр Кокорин и Федор Смолов могут помочь сборной России удачно выступить на чемпионате мира 2018.



«У вас прекрасная команда, игроки находятся в замечательной форме, многих я знал совсем молодыми, еще начинающими футболистами - Кокорина и Смолова, например, про которых я еще тогда говорил, что они прекрасные нападающие. Сейчас они очень хорошо играют, забивают и могут помочь команде удачно провести чемпионат.



У сборной Франции очень сильная команда, которая играет в очень качественный футбол класса „топ“. Также не надо забывать о сборных Аргентины, Бразилии и Испании - это все основные конкуренты для немецкой команды».



Кевин Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год, а недавно стало известно, что ветеран решил завершить карьеру игрока.