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Кураньи: «Слежу за ситуацией в „Динамо“»

вчера, 16:59

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи признался, что следит за успехами московского клуба в этом сезоне. 

«Слежу за ситуацией в „Динамо“. Сейчас у них прекрасный новый тренер – мой друг, мы с ним много играли. Я уверен, что он будет двигать команду вперед, в правильном направлении.

Что у команды не получается? Было много новых футболистов и перемен в клубе. Финансовая подпитка уже не такая мощная, как когда-то. Все это требует огромной работы и усилий. Уверен, что эти усилия увенчаются успехом».

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:11
👍👮💪👏 - зачёт.
Марк Аврелий
Марк Аврелий
вчера в 18:59
Сейчас Кевин не помешал бы, даже не смотря на возраст
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:46
В том сезоне не следил , Динамо ведь не было в Премьер Лиге
4RT
4RT
вчера в 18:20
Лежу на пляжу,за Динамо слежу...
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 17:16
Кеша, а где вы с ним много играли?)) Разве ток на тренировках )
Тогда хороший коллектив был, дружный
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