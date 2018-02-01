Кураньи: «Слежу за ситуацией в „Динамо“»

01 февраля 2018, 16:59

Экс-форвард «Динамо» признался, что следит за успехами московского клуба в этом сезоне.



«Слежу за ситуацией в „Динамо“. Сейчас у них прекрасный новый тренер – мой друг, мы с ним много играли. Я уверен, что он будет двигать команду вперед, в правильном направлении.



Что у команды не получается? Было много новых футболистов и перемен в клубе. Финансовая подпитка уже не такая мощная, как когда-то. Все это требует огромной работы и усилий. Уверен, что эти усилия увенчаются успехом».