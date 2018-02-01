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Кураньи: «Слежу за ситуацией в „Динамо“»

01 февраля 2018, 16:59

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи признался, что следит за успехами московского клуба в этом сезоне. 

«Слежу за ситуацией в „Динамо“. Сейчас у них прекрасный новый тренер – мой друг, мы с ним много играли. Я уверен, что он будет двигать команду вперед, в правильном направлении.

Что у команды не получается? Было много новых футболистов и перемен в клубе. Финансовая подпитка уже не такая мощная, как когда-то. Все это требует огромной работы и усилий. Уверен, что эти усилия увенчаются успехом».

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Борисыч1 (раскрыть)
02 февраля 2018 в 07:26
да это знаю, что они в 2010 году играли. Но много ли ))) Хохлов вообще вроде ток в 30 туре против Спартака вышел на поле. если память не изменяет. Остальное время резерв. Хотя и тренером был. На тренировках и получается )))
Борисыч1
Борисыч1 ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
02 февраля 2018 в 06:31
У Хохлова с Кураньи 2010-ый год совпадает. Я точно не помню, но должны были играть вместе. В сексуальный футбол под управлением Убожевича )))
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев
02 февраля 2018 в 06:09
славься великое
Gotlib
Gotlib
01 февраля 2018 в 22:11
👍👮💪👏 - зачёт.
КЭТиК
КЭТиК
01 февраля 2018 в 18:46
В том сезоне не следил , Динамо ведь не было в Премьер Лиге
4RT
4RT
01 февраля 2018 в 18:20
Лежу на пляжу,за Динамо слежу...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
01 февраля 2018 в 17:16
Кеша, а где вы с ним много играли?)) Разве ток на тренировках )
Тогда хороший коллектив был, дружный
Гость
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