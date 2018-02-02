Мончи: «„Рома“ пришла к выводу, что Блинд нам не подходит»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи рассказал, почему не состоялся трансфер защитника «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинда в римский клуб. Голландский защитник МЮ должен был заменить в «Роме» Эмерсона, которого этой зимой подписал «Челси».

«Об интересе к Эмерсону мы услышали ещё до открытия трансферного окна. Что касается Блинда, он был одним из многих, кем нам предлагали заменить Эмерсона, и мы решили рассмотреть этот вариант. В итоге мы пришли к выводу, что этот футболист нам не подходит, и не в последнюю очередь по финансовым причинам».

Напомним, в день закрытия трансферного окна интерес «Ромы» к защитнику МЮ подтвердил его отец Данни Блинд, который также сообщил, что английский клуб не хотел отдавать игрока в аренду, но готов был продать его только летом.