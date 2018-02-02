В ФИФА возмущены туалетами на российских стадионах

Представители ФИФА провели инспекцию на российских стадионах, а заодно посмотрели на туалеты.

Посетив уборную премиум-класса VVIP на арене в Краснодаре, чиновники возмутились и написали доклад. Формулировка звучала так:

«Помещение больше похоже на офисный центр. Оформление не способствует полному расслаблению».

VVIP-туалеты предназначены для посольских делегаций, членов правительств и президента FIFA Джанни Инфантино. Россияне пообещали принять меры.

Напомним, что в октябре в ФИФА раскритиковали узкие проходы и туалеты на «Ростов Арене».