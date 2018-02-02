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В ФИФА возмущены туалетами на российских стадионах

сегодня, 11:39

Представители ФИФА провели инспекцию на российских стадионах, а заодно посмотрели на туалеты.

Посетив уборную премиум-класса VVIP на арене в Краснодаре, чиновники возмутились и написали доклад. Формулировка звучала так:

«Помещение больше похоже на офисный центр. Оформление не способствует полному расслаблению».

VVIP-туалеты предназначены для посольских делегаций, членов правительств и президента FIFA Джанни Инфантино. Россияне пообещали принять меры.

Напомним, что в октябре в ФИФА раскритиковали узкие проходы и туалеты на «Ростов Арене».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 12:37
Им всё не так, значит надо построить турлучные помещения установить азиатский унитаз и стены покрасить в синий цвет, как в советские времена на многих вокзалах.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 12:32
"Оформление не способствует полному расслаблению"

приходят, значит, наши чиновники и представители фифа тестировать туалеты. футбольный деятель погружается в глубины кабинки. проходит 10 минут, 20... все остальные начинают волноваться. тут выходит этот фифашник и говорит, что, дескать, оформление у вас не то, не смог я! не признается же человек, что у него простатит, запор и полный набор других спутников футбольного коррупционера. как-то так и было, я полагаю
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 12:29
Селёдка с кефиром вам в помощь для серийного полного расслабления
berda2003
berda2003
сегодня в 12:28
Нет у наших опыта презентации - начинать надо было с туалета на вокзале в каком-нибудь Дальнесранске...
RussianHorse
RussianHorse ответил Leha-ha50
сегодня в 12:28
Leha-ha50:
Вчера же они на "Открывашке" были?!? И чем же им сортиры фермы не угодили???
    RDeanW
    RDeanW
    сегодня в 12:28
    ну хоть главным туалетом страны из питера остались довольны?)
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:24
    Почему-то вспомнил фельетон М.М.Зощенко о том, как в 20-х годах прошлого столетия "наш " человек приехал в Германию и зашел в туалет. Сделал все, что хотел, а выйти не может, двери не открываются. Собрались прохожие, что-то обсуждают, советуют ему на своем тарабарском языке, показывают на какую-то надпись рядом с дверью. А он не понимает и продолжает ломиться в закрытую дверь. И только когда кто-то из сердобольных зрителей перевел ему эту надпись и он выполнил то, о чем она гласила, дверь открылась, и он сумел выйти. А написано было следующее: " Сделал дело - слей за собой воду ". В нашем случае - может, они и правы. Туалету свойственна интимность, уединенность, а тут приходишь расслабиться, а на потолке лепнина, атланты с кариатидами тебе подмигивают, как будто ты на всеобщее обозрение выставлен.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:24
    в России вообще лучше не расслабляться.
    Alex-96
    Alex-96
    сегодня в 12:24
    в каждой кабине по проститутке чтобы члэны фыфа довольны были
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:21
    Источник новости порадовал :)))
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 12:19
    Источник: Телеграм "Мутко против
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 12:18
    Туалеты хреновые,кресла не достаточно мягкие,прости(господи)тутки некрасивые,водка слишком крепкая...И как встречать высоких гостей?
    vistory
    vistory
    сегодня в 12:16
    Так у нас все офисы похожи на туалеты, а туалеты на офисы.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 12:16
    В ФИФА, похоже, половина этих...
    КАМЮ
    КАМЮ
    сегодня в 12:15
    Судя по источнику инфы - очередной фейк.
    Думаю, подобные "новости" будут теперь появляться очень часто
    Faustello
    Faustello ответил Вагабунди
    сегодня в 12:13
    Вагабунди:
    В Краснодаре кастовая система как в Индии? Чиновник не может сходить туда, куда ходят не чиновники?
    Да они просто турки, зашли в офисное помещение стадиона и нагадили в нём. Хотя там для таких стрелки нарисованы как в WС пройти.
    Хорошо посреди поля не сели гадить)))
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 12:13
    Чему возмущаться славяне привыкли под куст ходить!
    Gianfranco Zola
    Gianfranco Zola
    сегодня в 12:07
    Похоже они. )))
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 12:06
    Какое расслабление? Питухи!
    311
    311
    сегодня в 11:59
    Представители ФИФА не смогли расслабить булки, похоже трон без подогрева!)
    clop
    clop
    сегодня в 11:57
    Непонятно, что имелось ввиду под сравнением с офисным центром. Перед каждым горшком поставлен ноутбук с веб-камерой и включенным скайпом? Без фотографий тут не разберешься.
    kokshareal
    kokshareal ответил Майкл59ru
    сегодня в 11:52
    Майкл59ru:
    Ха! Это они ещё туалеты на вокзалах,куда будут прибывать гости нашей страны,не видели.Держать двумя руками дверь и при каждой попытке проникнуть кричать "занято!",вот что способствует полному расслаблению. А то попривыкали буржуи к элитным туалетам и писуарам. Не будет такого в России. Туалет типа сортир,кафельный пол и дырка в полу.Приспичит и такой райским местом покажется,особенно после привокзальной шаурмы )
    да и вонь которая там стоит, вся ностальгия нашей страны.)))
    fcspartak
    fcspartak
    сегодня в 11:51
    мда) всех чиновников на крестовский)
    kokshareal
    kokshareal
    сегодня в 11:50
    ппц, мужик он и есть мужик, сходил в туалет, помыл руки.
    а им что нужен розовый унитаз с золотой каемочкой?
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 11:49
    Кто то про94ся не смог после фуршета с чёрной икрой лобстерами и мадам клико.
    Надо было жрать скромнее ))))
    Вагабунди
    Вагабунди ответил Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 11:49
    Владимipъ Григорянъ:
    Чтобы иногда удовлетворять себя, чиновники не люди?
    В Краснодаре кастовая система как в Индии? Чиновник не может сходить туда, куда ходят не чиновники?
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    сегодня в 11:47
    Инициатива трахет инициаторов называется.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 11:47
    Ха! Это они ещё туалеты на вокзалах,куда будут прибывать гости нашей страны,не видели.Держать двумя руками дверь и при каждой попытке проникнуть кричать "занято!",вот что способствует полному расслаблению. А то попривыкали буржуи к элитным туалетам и писуарам. Не будет такого в России. Туалет типа сортир,кафельный пол и дырка в полу.Приспичит и такой райским местом покажется,особенно после привокзальной шаурмы )
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ ответил Вагабунди
    сегодня в 11:46
    Вагабунди:
    Зачем Джанни Инфантино отдельный туалет?
    Чтобы иногда удовлетворять себя, чиновники не люди?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 11:46
    Вчера же они на "Открывашке" были?!? И чем же им сортиры фермы не угодили???
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