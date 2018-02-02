Тарханов: «Если бы „Зенит“ предложил нам Шатова, оторвали бы с руками»

«Зенит» отправил полузащитника Олега Шатова во второй состав команды, хотя разные клубы РФПЛ хотели видеть игрока у себя. Так, наставник «Урала» Александр Тарханов сообщил, что он с радостью бы поработал с хавбеком:

«В зимнее трансферное окно нам нужно укрепить одну-две позиции. Пока ищем футболистов. Про Олега Шатова, не тренирующегося с основой ”Зенита”, никаких разговоров не было. Если бы нам его предложили, оторвали бы с руками. Но питерцы заявили его на плей-офф Лиги Европы. Что касается Романа Павлюченко, находящегося сейчас без контракта, он уехал из Екатеринбурга по семейным обстоятельствам - хотел играть в Москве. С ним сейчас на тему возвращения к нам даже не общались».