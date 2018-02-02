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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
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Тарханов: «Если бы „Зенит“ предложил нам Шатова, оторвали бы с руками»

вчера, 14:04

«Зенит» отправил полузащитника Олега Шатова во второй состав команды, хотя разные клубы РФПЛ хотели видеть игрока у себя. Так, наставник «Урала» Александр Тарханов сообщил, что он с радостью бы поработал с хавбеком:

«В зимнее трансферное окно нам нужно укрепить одну-две позиции. Пока ищем футболистов. Про Олега Шатова, не тренирующегося с основой ”Зенита”, никаких разговоров не было. Если бы нам его предложили, оторвали бы с руками. Но питерцы заявили его на плей-офф Лиги Европы. Что касается Романа Павлюченко, находящегося сейчас без контракта, он уехал из Екатеринбурга по семейным обстоятельствам - хотел играть в Москве. С ним сейчас на тему возвращения к нам даже не общались».

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001 ответил амурец
вчера в 17:28
амурец:
кому он нужен этот Шатов
Шатова любой клуб оторвет с руками!
Завтра
Завтра ответил Alex-96
вчера в 17:11
Alex-96:
Александр Фёдорович, вы что такое говорите! А Зенит-2 кто поднимать будет?!!!
Анюков
Завтра
Завтра ответил azures
вчера в 17:09
azures:
Шатов привык к раскошной жизни, что он может получить у Тарханова?
Если будешь хорошо учиться, то рОскошная жизнь ожидает и тебя. А пока ты живешь в рАскоши.
Завтра
Завтра ответил амурец
вчера в 17:07
амурец:
кому он нужен этот Шатов
Ты новость читаешь? Или сразу бомбить в комменты идешь?
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 16:45
забирай 10 млн евро
Alex-96
Alex-96
вчера в 16:30
Александр Фёдорович, вы что такое говорите! А Зенит-2 кто поднимать будет?!!!
за
за
вчера в 16:25
После этих слов Миллер спрятал свои руки за спину...
Аденн
Аденн
вчера в 16:18
тады в играх с зенитой у Вас бы удаляли по 4 человека, а не по три.
vistory
vistory
вчера в 16:18
Не по зубам Уралу Шатов, будет до конца контракта в ФНЛ сражаться.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 16:05
Не предложили,а предпочли в фнл сослать...
Nikola45
Nikola45
вчера в 16:04
Купите! )) Дай подавился ))
Морозовский
Морозовский ответил eaguar
вчера в 15:33
eaguar:
Зенит по аренда раздать нужно .
Без права возврата в "проект"!
denmig
denmig
вчера в 15:24
Хахахахх! когда эти предлагают, сразу денег у всех не хватает! - аппетиты ВО, а корова, как в том стихотворении!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 14:51
"Зенит" ничего не будет предлагать потому, что у него есть деньги на то, чтобы Шатов не играл.
eaguar
eaguar
вчера в 14:47
Зенит по аренда раздать нужно .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:42
Пусть Зенит-2 поднимает, а то не ровен час во ВторДив вылетят.
vistory
vistory
вчера в 14:41
Шатов, как стал провокатором, то и футболистом перестал быть.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 14:39
Шатов Трудяга
azures
azures
вчера в 14:38
Шатов привык к раскошной жизни, что он может получить у Тарханова?
амурец
амурец
вчера в 14:29
кому он нужен этот Шатов
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