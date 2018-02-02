Гвардиола: «Борьба за титул АПЛ еще не окончена»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласился с утверждением своего коллеги из МЮ Жозе Моуриньо о том, что битва за чемпионство в Англии уже окончена.

«Впереди 13 игр, это 39 очков. У нас отрыв в 15 очков, так что это еще не конец. Впереди еще много тяжелых матчей. Например, завтра игра с „Бернли“, а все в Англии знают, как тяжело играть с ними на выезде. После этого у нас выездные матчи против „Сток Сити“, „Эвертона“... Предстоят встречи с МЮ, „Арсеналом“, „Тоттенхэмом“, „Челси“. Определенно, это еще не конец битвы».