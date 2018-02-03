«Марсель» с теннисным счетом обыграл «Метц»

В матче 24-го тура Лиги 1 «Марсель» разгромил «Метц». Три мяча в составе хозяев забил Флориан Товен.
Марсель, стадион «Велодром».
«Марсель» - «Метц» - 6:3 (3:0)
Голы: Сансон 6, Товен 9, 45, 56, Жермен 49, Митроглу 75 — Молле 73, 85, Ниане 90+1.
«Марсель»: Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Луис Густаво, Сансон (Митроглу 69), Товен (Лопес 79), Пайет, Замбо-Ангисса, Сарр (Бедимо 61), Жермен.
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Метц»: Кавашима, Дианье, Пальмьери, Ривьерес, Ниакате, Молле, Манджек, Коад (Иван64), Миличевич, Ру (Ниане 82), Ривьер (Булайя 72).
Главный тренер: Фредерик Хантц.
Предупреждение: Сарр 43.
Судья: Оливье Тюаль.
Напомним, что в прошлом туре «Марсель» сыграл вничью с «Монако» (2:2).