Обамеянг мог перейти в «Тоттенхэм»

Экс-наставник «Тоттенхэма» Тим Шервуд признался, что новый нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг мог перебраться в стан «шпор». 48-летний специалист был помощником главного тренера команды с 2008 по 2013 год.



«Обамеянг не очень хорошо известен зрителям английской Премьер-Лиги, однако я очень давно за ним наблюдаю.



Однажды я увидел игру этого парня, как он в одиночку с мячом бежал из своей штрафной площади в чужую.



В тот же день я позвонил руководству клуба и сказал, что мы обязаны его приобрести. За ним некоторое время следили, однако главный тренер команды в конечном итоге решил его не покупать».