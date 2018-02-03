Сборная России обыграла Италию в Кубке Легенд

Сборная России в своем втором матче на Кубке Легенд, который проходит в Москве на малой спортивной арене «Лужники», обыграла сборную Италии со счетом 8:5. Таким образом, российская команда вышла в финал Кубка Легенд.

Дублями у россиян отметились: Роман Широков, Олег Корнаухов и Сергей Кирьяков. По одному голу на счету Алексея Смертина и Романа Павлюченко. У итальянцев два гола оформил легендарный форвард Франческо Тотти, а по одному голу забили Марко Касетти, Кристиан Зенони и Анджело Ди Ливио.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России обыграла сборную «Звёзд футбола» со счетом 7:5.