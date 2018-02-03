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Сборная России обыграла Италию в Кубке Легенд

вчера, 16:19

Сборная России в своем втором матче на Кубке Легенд, который проходит в Москве на малой спортивной арене «Лужники», обыграла сборную Италии со счетом 8:5. Таким образом, российская команда вышла в финал Кубка Легенд.

Дублями у россиян отметились: Роман ШироковОлег Корнаухов и Сергей Кирьяков. По одному голу на счету Алексея Смертина и Романа Павлюченко. У итальянцев два гола оформил легендарный форвард Франческо Тотти, а по одному голу забили Марко Касетти, Кристиан Зенони и Анджело Ди Ливио.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России обыграла сборную «Звёзд футбола» со счетом 7:5.

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Все комментарии
fan_Sycheva
fan_Sycheva ответил kastites
вчера в 22:32
kastites:
Где Сычев ?
Гоовится к сезону на сборах...
fan_Sycheva
fan_Sycheva
вчера в 22:30
Ну как всегда...
В ненужный момент выигрывать мы Мастера!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:34
Нынешних сборников хоть щас в эту команду стариков -Игнаша, Березняк, легенду...
kastites
kastites
вчера в 19:53
Где Сычев ?
Mirajj
Mirajj
вчера в 19:21
А что Погребняка не взяли?
Dream game
Dream game
вчера в 19:10
Да выпусти их на ЧМ вместо нынешних инвалидов больше проку будет наверняка,
С победой Россию! за игроков которой, когда то была гордость в футболе
112910415
112910415
вчера в 18:45
ура!
azures
azures
вчера в 18:41
Толи италянцы играли восьмым составом, толи Кубок Соли = Кубку Легенд.
самуил кац 1
самуил кац 1
вчера в 18:41
Молодцы, парни ! Просто гроза всех стариков !
GGGringOOO
GGGringOOO
вчера в 18:39
Вот так легенды.
Saang
Saang
вчера в 18:34
Это в FIFA 18?
Аденн
Аденн
вчера в 18:33
новость из разряда поржать. бу-га-га
Ещё надо обязательно, что бы Путин наградил пенсов.
Фата лист
Фата лист
вчера в 18:27
Вот только у них всем за 40 лет, а у нас до 40 лет бегают...
andre_can
andre_can
вчера в 18:03
Новость новостеи!
борька
борька
вчера в 17:51
Еще бы добавили в состав Кокорина Смолова,Братьев Березуцких и Черчесова со сборной
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:50
С победой наших, хоть на таком уровне
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 17:38
Мне интересно сколько лет игрокам россиянам в сб.России и остальным участникам других сборной? По первым минутам, это было избиение стариков итальянцев. После 4:0 смотреть не стал, всё в одну калитку. По комплексии и по скорости Кирьяков был похож на оппонентов. За Павлюченко, фактически действующего игрока, как-то было неловко что-ли. Наших можно похвалить, что держат форму..Но так надо было валить итальянцев в молодые годы. Соперник выглядел намного медленней. Как ещё сократить счёт смогли?!)
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:22
Молодцы, отечественные футбольные легенды! Даже Широков уже легенда) Да, быстро же идет время....
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:19
Молодежка и старики играют здорово. А середины нет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:15
Ну правильно все путем. Мы же попали в финал ЧМ а макароны нет. Значит мы сильнее.))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:12
У наших форма явно получше.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 17:05
С победой!
Kerri
Kerri
вчера в 16:54
Поздравляем!
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:53
Ветераны хорошо играют.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:44
С победой, Сборная России!
Хотелось бы эти слова повторить несколько раз во время ЧМ-2018.
Alex-96
Alex-96
вчера в 16:35
Павлюченко съездил на просмотр в кубок легенд.
eaguar
eaguar
вчера в 16:30
Молодцы.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 16:30
Надо было обыгрывать когда надо было.
cska.78
cska.78
вчера в 16:23
С победой!
cpartak60
cpartak60
вчера в 16:21
нормально!
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