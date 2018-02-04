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Руководство «Тосно» пообещало погасить долги перед игроками до конца февраля

вчера, 12:41

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб погасит долги перед игроками до конца февраля. Ранее сообщалось, что игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за задолженностей по зарплате.

«Мы вчера вечером встретились и пришли к тому, что сегодня ребята тренируются. Лично я пообещал, что мы закроем долги по зарплате до конца февраля. Они не такие большие.

Я не могу обвинять игроков в этой ситуации, наверное, они правы. Видимо, это должно было дойти до всех. И вместе мы эту проблему будем решать».

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
вчера в 16:26
Мы закроем все долги по зарплате, когда выведем биткойн.
Полевой Командир
Полевой Командир
вчера в 15:51
Славка бабло от продажи игроков, похоже, ввалил в биток, теперь ждет роста....
cska plus
cska plus
вчера в 15:29
Странно, что у тосно есть долги.
Коля58
Коля58 ответил LOpp
вчера в 14:57
LOpp:
перед матчем с Зенитом деньги появятся.
Главное что бы Спартак надрал!
nikolah
nikolah ответил Гойло и Каккоев
вчера в 14:52
Гойло и Каккоев:
Так Зенит должен помочь своему фарм-клубу, тем более, что они в плюсе от продажи Халка
Каккоев с двумя к пишется,прокол гудбойка,прокол
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:30
Враньё...
Брулин
Брулин
вчера в 14:21
Но год не уточняло :)
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев ответил Мельгарехо
вчера в 13:41
Мельгарехо:
после слива (цска-Тосно 6:0) деньги гинеровские уже проели.
Так Зенит должен помочь своему фарм-клубу, тем более, что они в плюсе от продажи Халка
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:35
Люди по полгода зарплату не получают, а эти всего пару месяцев. Зажрались
Kerri
Kerri
вчера в 13:34
Пока петух не клюнет не пошевелятся.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 13:32
Хоорошая новость.
Мельгарехо
Мельгарехо
вчера в 13:25
после слива (цска-Тосно 6:0) деньги гинеровские уже проели.
Суеверный
Суеверный
вчера в 13:23
Отдельно почти от темы. Попробуйте перевести фразу "погасить долги" на любой язык. Не поймут. Может я ошибаюсь? Проверю... секундочку..."to wipe off a debt" это ведь не совсем точно. В общем задачка... Вот еще на французском "remboursement de la dette" - еще дальше от темы. Так что нам придется "воленс-неволенс" оперировать только родным языком.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 13:20
Ради возврата "небольших долгов" не устраивали бы забастовку.
LOpp
LOpp
вчера в 13:02
перед матчем с Зенитом деньги появятся.
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