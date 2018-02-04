Руководство «Тосно» пообещало погасить долги перед игроками до конца февраля

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб погасит долги перед игроками до конца февраля. Ранее сообщалось, что игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за задолженностей по зарплате.

«Мы вчера вечером встретились и пришли к тому, что сегодня ребята тренируются. Лично я пообещал, что мы закроем долги по зарплате до конца февраля. Они не такие большие.

Я не могу обвинять игроков в этой ситуации, наверное, они правы. Видимо, это должно было дойти до всех. И вместе мы эту проблему будем решать».