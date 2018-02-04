Моуриньо раскритиковал поклонников МЮ и сравнил «Олд Траффорд» с ареной «Портсмута»

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес впервые сыграл на «Олд Траффорд» против «Хаддерсфилда». Чилиец проявил себя неплохо, но трибуны вели себя скромно, чем весьма разочаровали наставника «красных дьяволов» Жозе Моуриньо:

«Санчес провел с нами три матча и впервые сыграл на „Олд Траффорд“. Хотя на стадионе тихо, здесь большое поле и хороший газон, игрокам очень удобно здесь играть.

У нас не „Портсмут“. Я помню „Портсмут“, маленькая арена с потрясающей атмосферой. Здесь же публика тихая и не проявляет большого энтузиазма. Футболистам надо чувствовать себя дома».