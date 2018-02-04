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Моуриньо раскритиковал поклонников МЮ и сравнил «Олд Траффорд» с ареной «Портсмута»

вчера, 18:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд ТаунМатч завершен

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес впервые сыграл на «Олд Траффорд» против «Хаддерсфилда». Чилиец проявил себя неплохо, но трибуны вели себя скромно, чем весьма разочаровали наставника «красных дьяволов» Жозе Моуриньо:

«Санчес провел с нами три матча и впервые сыграл на „Олд Траффорд“. Хотя на стадионе тихо, здесь большое поле и хороший газон, игрокам очень удобно здесь играть.

У нас не „Портсмут“. Я помню „Портсмут“, маленькая арена с потрясающей атмосферой. Здесь же публика тихая и не проявляет большого энтузиазма. Футболистам надо чувствовать себя дома».

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:30
За Олд Траффорд в Англии давно уже прижилось прозвище Библиотека, потому что там так же тихо.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил просто сашка
вчера в 22:37
просто сашка:
толсто)
кто бы говорил простоплохойтроляшка
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:44
просто настоящих фанатов там не так много, большое количество туристов, желающих побывать на знаменитом стадионе, которые не являются болельщиками. Для них это часть культурной программы при посещении Манчестера. Не идти же на Этихад в самом деле?
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 20:33
Боюсь даже Портсмут демонстрирует более зрелищный футбол, нежели нынешний МЮ...
kastites
kastites
вчера в 19:59
Мерзкий тип
ct
ct ответил Igo0rek
вчера в 19:52
Igo0rek:
Да и вообще. Люди знают, что лучший Манчестер базируется на Этихад))
Толсто 😞
artr-90
artr-90
вчера в 19:40
Засыпают просто люди на стадионе, глядя на "завораживающую" игру своей команды. Потому и тихо.
просто сашка
просто сашка ответил Igo0rek
вчера в 19:18
Igo0rek:
Да и вообще. Люди знают, что лучший Манчестер базируется на Этихад))
толсто)
112910415
112910415
вчера в 19:10
купить новых болельщиков?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:53
С их зарплатами они должны и при гробовой тишине стараться
Dark MU
Dark MU
вчера в 18:39
Думаю люди не очень сильно хотят поддерживать такую игру)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:39
Это он зря так... Особенной радости, у меня лично, не вызывает тот факт, что этот дядя возглавляет мой любимый клуб.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил Igo0rek
вчера в 18:37
Igo0rek:
Да и вообще. Люди знают, что лучший Манчестер базируется на Этихад))
слишком толсто)))))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:33
Да и вообще. Люди знают, что лучший Манчестер базируется на Этихад))
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:33
а от чего им энтузиазм проявлять? радостно орать глядя на твою вату? да и вообще, половина глориков пришла новую прическу погбы пофоткать, не более))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:33
Моур привил Юнайтед убогий футбол, критикует болельщиков, он вообще бесстрашный? Фаны Юнайтед скоро за ним с вилами и факелами придут.
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