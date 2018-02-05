«Атлетико» не без труда обыграл «Валенсию»

В центральном поединке 22-го тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Валенсию».
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» – «Валенсия» – 1:0 (0:0)
Гол: Корреа 59
«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Годин (Хуанфран 50), Савич (Хименес 28), Врсалько, Сауль, Коке, Феррейра Карраско (Габи 61), Корреа, Гризманн, Коста.
Главный тренер: Диего Симеоне
«Валенсия»: Нето, Гайя, Гарай, Паулиста, Везу, Лато (Родриго 65), Кондогбиа, Парехо, Максимович (Солер 62), Дзадза, Мина.
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Габи 73.
Судья: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другой встрече тура «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом».
Не против!
Не против!
Молодцы!
Молодцы!
Им не нужно забивать пачками как этого делает Реал с Барсой, они набирают очки уверенной игрой в обороне, и как видим это очень успешно работает.
В нынешнем сезоне, у той же Барсы в обороне все путем(Умтити зверствует), а Тер Штеген, просто поймал невиданный кураж, порой в одиночку вытаскивая матчи Барсы, не давая им проиграть. Все это и позволяет каталонцам сейчас пребывать на первом месте.
У Реала же, все ровным счетом наоборот(не считая вратаря). Защита никогда не была лучшей стороной команды, но в этом сезоне, она творит "чудеса", во главе с Рамосом, Вараном и просто донным Карвахалем!
Й
Им не нужно забивать пачками как этого делает Реал с Барсой, они набирают очки уверенной игрой в обороне, и как видим это очень успешно работает.
В нынешнем сезоне, у той же Барсы в обороне все путем(Умтити зверствует), а Тер Штеген, просто поймал невиданный кураж, порой в одиночку вытаскивая матчи Барсы, не давая им проиграть. Все это и позволяет каталонцам сейчас пребывать на первом месте.
У Реала же, все ровным счетом наоборот(не считая вратаря). Защита никогда не была лучшей стороной команды, но в этом сезоне, она творит "чудеса", во главе с Рамосом, Вараном и просто донным Карвахалем!
Й
сложная игра для матрасов получилась.
но таки удержали победу.
молодцы.
сложная игра для матрасов получилась.
но таки удержали победу.
молодцы.
у вас то супер атакующий футбол.))
у вас то супер атакующий футбол.))