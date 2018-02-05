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«Атлетико» не без труда обыграл «Валенсию»

сегодня, 00:37
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В центральном поединке 22-го тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Валенсию».

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» – «Валенсия» – 1:0 (0:0)
Гол: Корреа 59

«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Годин (Хуанфран 50), Савич (Хименес 28), Врсалько, Сауль, Коке, Феррейра Карраско (Габи 61), Корреа, Гризманн, Коста.
Главный тренер: Диего Симеоне

«Валенсия»: Нето, Гайя, Гарай, Паулиста, Везу, Лато (Родриго 65), Кондогбиа, Парехо, Максимович (Солер 62), Дзадза, Мина.
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Габи 73.

Судья: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другой встрече тура «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом».

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Все комментарии
Василий Пупкин
Василий Пупкин
сегодня в 11:48
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда!)))))
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид ответил Квадратный Мяч
сегодня в 08:58
Квадратный Мяч:
Пусть у Атлетико и автобус, но автобус самый классный в мире! С этим не поспоришь.
Атлетико не играет в автобус, Атлетико вяжет соперника еще на чужой половине поля!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 08:29
Пусть у Атлетико и автобус, но автобус самый классный в мире! С этим не поспоришь.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:25
По игре они были сильнее
yudin_duda
yudin_duda ответил borodka
сегодня в 08:03
Смотрит, его постоянно видно на стадионе. Либо в шоке, как и большинство болельщиков, либо за 4 года смирился
VIPded
VIPded
сегодня в 07:45
Нужная победа!
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
сегодня в 07:40
По окончанию текущего сезона "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать форварда "матрасников" Антуана Гризманна. При этом каталонский гранд уже начал задумываться над возможностью обмена 26-летнего нападающего на своего вингера Усмана Дембеле.

Не против!
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
сегодня в 07:26
truffagldino
truffagldino
сегодня в 07:19
Для Атлетико нормальный счет.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:10
Трудно победить когда к концу игры,в графе "удары в створ" стоит ноль. А Атлетико просто использовал единственный свой шанс и довёл дело до победы.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:06
Одолели точно
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:23
Взяли 6 очков в очном споре.
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 04:37
С победой матрасов. Воспользовались осечкой конкурента и сократили отставание, не то что Реал.
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
сегодня в 04:20
Главное взяли 3 очка!
Молодцы!
NGY
NGY ответил Тysоn
сегодня в 03:08
Тysоn:
Нудный,или нет,но Атлеты уже 4-5 лет борятся почти на равных с Реалом и барсой,2 раза были в финале, и 2 раза выбивали в лч и барса и Баварию..) Вот он правильный автобус..Голы забивают достаточно учитывая кадры, пропускают мало..Будь у Симеоне состав как у Мсити или Псж,думаю игра была бы красочная..
Братан, все дело в защите команды. У Атлетов она просто железобетонная + к этому в воротах стоит супервратарь Ян Облак, все это вкупе и есть, секрет успеха Матрасов!
Им не нужно забивать пачками как этого делает Реал с Барсой, они набирают очки уверенной игрой в обороне, и как видим это очень успешно работает.

В нынешнем сезоне, у той же Барсы в обороне все путем(Умтити зверствует), а Тер Штеген, просто поймал невиданный кураж, порой в одиночку вытаскивая матчи Барсы, не давая им проиграть. Все это и позволяет каталонцам сейчас пребывать на первом месте.

У Реала же, все ровным счетом наоборот(не считая вратаря). Защита никогда не была лучшей стороной команды, но в этом сезоне, она творит "чудеса", во главе с Рамосом, Вараном и просто донным Карвахалем!
Й
mavrid05
mavrid05
сегодня в 03:03
АТЛЕТИКО БОЛЬШОЙ КЛУБ С ХОРОШИМ ФУНДАМЕНТОМ
Тysоn
Тysоn
сегодня в 01:20
Нудный,или нет,но Атлеты уже 4-5 лет борятся почти на равных с Реалом и барсой,2 раза были в финале, и 2 раза выбивали в лч и барса и Баварию..) Вот он правильный автобус..Голы забивают достаточно учитывая кадры, пропускают мало..Будь у Симеоне состав как у Мсити или Псж,думаю игра была бы красочная..
borodka
borodka ответил belladonna
сегодня в 00:58
belladonna:
от болелы МЮ весьма занятно об автобусе слышать. у вас то супер атакующий футбол.))
И,правда,чья-бы мычала... Атлетико всегда таким был и к нему уже привыкли,а вот МЮ..... САФ просто плачет или не смотрит на это безобразие.Надеюсь-второе,иначе,в его возрасте,сердце может не выдержать.
belladonna
belladonna
сегодня в 00:53
Корреа шикарно положил. красава.
сложная игра для матрасов получилась.
но таки удержали победу.
молодцы.
belladonna
belladonna ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:50
Виталик ManUtd Rus:
Атлетико нудный автобус !
от болелы МЮ весьма занятно об автобусе слышать.
у вас то супер атакующий футбол.))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:47
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