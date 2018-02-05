«Наполи» справился с «Беневенто»

«Наполи» одержал победу над «Беневенто» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Беневенто, стадион «Чиро Виджорито»
«Беневенто» - «Наполи» 0:2 (0:1)
Голы: Мертенс 20, Гамшик 47.
«Беневенто»: Пуджони, Венути, Джимсити, Коста, Летиция, Гильерме, Д’Алессандро, Джуричич (Мемушай 68), Катальди, Сандро (Лоренцо Дель Пинто 83), Бриньола (Кода 63).
Главный тренер: Роберто Де Зерби.
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Кулибали, Мариу, Хисай, Аллан, Гамшик (Зелински 70), Жоржиньо (Диавара 78), Кальехон, Инсинье, Мертенс (Рог 76).
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Предупреждение: Джимсити 73.
Судья: Марко Ди Белло.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
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Начало было многообещающим, но свои моменты ведьмы профукали. После гола уже смотреть было нечего.
Начало было многообещающим, но свои моменты ведьмы профукали. После гола уже смотреть было нечего.