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«Наполи» справился с «Беневенто»

сегодня, 00:44
БеневентоЛоготип футбольный клуб Беневенто0 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Беневенто» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Беневенто, стадион «Чиро Виджорито»

«Беневенто» - «Наполи» 0:2 (0:1)
Голы: Мертенс 20, Гамшик 47.

«Беневенто»: Пуджони, Венути, Джимсити, Коста, Летиция, Гильерме, Д’Алессандро, Джуричич (Мемушай 68), Катальди, Сандро (Лоренцо Дель Пинто 83), Бриньола (Кода 63).
Главный тренер: Роберто Де Зерби.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Кулибали, Мариу, Хисай, Аллан, Гамшик (Зелински 70), Жоржиньо (Диавара 78), Кальехон, Инсинье, Мертенс (Рог 76).
Главный тренер: Маурицио Сарри.

Предупреждение: Джимсити 73.

Судья: Марко Ди Белло.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Интер» не смог обыграть аутсайдера Серии А.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 11:46
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 10:50
    Наполи с победой!
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Nickolai S
    сегодня в 09:33
    Nickolai S:
    Дежурная победа. За фол на Мертенсе можно было легко красную насунуть. Надеемся, что ничего серьезного и оправится быстро. Заменить банально некем.
    С победой!
    Начало было многообещающим, но свои моменты ведьмы профукали. После гола уже смотреть было нечего.
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 09:18
    С победой.
    Атлетико Мадрид
    Атлетико Мадрид
    сегодня в 07:35
    Наполи с победой!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 05:18
    Видать не сильно напрягались, не так как Ювентус с Сассуоло.
    гуру кермет
    гуру кермет
    сегодня в 01:11
      Nickolai S
      Nickolai S
      сегодня в 01:05
      Дежурная победа. За фол на Мертенсе можно было легко красную насунуть. Надеемся, что ничего серьезного и оправится быстро. Заменить банально некем.
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