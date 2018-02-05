Де Брюйне: «Сперва чувствуешь себя прекрасно, позже — нормально, а затем — д*****во»

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне разочарован ничейным результатом матча с «Бернли» и признает, что плотный график выматывает:

«Я ощущал это с первой минуты.

В первых десяти играх ты чувствуешь себя прекрасно, в следующих десяти играх — нормально, а затем чувствуешь себя д*****во.

Мы должны были побеждать. Все закончилось так, как закончилось, но никто не стал бы жаловаться на наш стиль игры. Сейчас стало очень трудно, свежих футболистов не осталось, так что наверное дает о себе знать некоторая усталость».