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Де Бур: «Хотел подписать Промеса, но мы не могли позволить себе таких трат»

сегодня, 08:51

Знаменитый в прошлом футболист и бывший тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур считает, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес, которым зимой интересовался «Саутгемптон», смог бы себя проявить в чемпионате Англии:

«АПЛ – хороший вариант для Квинси. Проблема в том, что в Англии смотрят на потенциального новичка и сомневаются: а потянет ли он физически Премьер-Лигу? Им нужна стопроцентная уверенность. Тем более, если приходится платить так много денег. Надеюсь, однажды трансфер Промеса в Англию станет реальностью. Это шаг вперед в карьере.

Мы следили за Промесом. Я был не прочь привезти его в „Кристал Пэлас“. Но тогда мы не могли позволить себе таких трат. „Кристал Пэлас“ уже заплатил за Бентеке около 38 миллионов евро, и потратить еще 30 на Квинси – это было бы чересчур. Ни до каких переговоров дело не дошло.

Легко понял бы и „Ливерпуль“, если бы он и правда хотел купить Промеса. Получи Мане травму, Квинси стал бы хорошей заменой. В топ-клубе Промесу, возможно, пришлось бы ждать своего шанса. Но если на тебя выйдет „Ливерпуль“, сложно отказать».

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил MALOVAR
сегодня в 12:40
MALOVAR:
вот вот ,потому что АПЛ в другой стороне и там играют лучшие
вот, вот - поэтому Канчельскис и прав в отношении Промеса.
Jum13
Jum13 ответил za logiku
сегодня в 12:39
za logiku:
вот не хотел же писать больше, но.... логика на уровне примитива и дилетанства... https://www.youtube.com/watch?v=7eiIR7ThAW8 1. не знаю сколько там чего клепает витиньо - мне не интересно. пост начальный был про то, что квинси забивает цска и зениту. цска забил. зениту забил. цска и зениту значит забивает. факт. 2. гончаренко может и акинфеева в атаку поставить, может даже он забьёт, но от этого он не станет считаться нападающим, тк это будет разовая история, от того, что имеющиеся в распоряжении "оланары" не тянут. по этой же причине вернблум, который опорник, и тут 2х мнений быть не может, играет в атаке в цска. потому что не кому играть больше в атаке по мнению главного тренера. как только появится тот, кто будет удовлетворять запросы гончаренко в плане игры в нападении, я уверен, вернблум займёт своё привычное место разрушителя в центре. потому что не нападающий он. и слуцкий его ставил иногда в атаку, но он не будет на оф сайте цска называться нападающим. факт? факт. промес играет 98% игр в полузащите в спартаке - факт. на оф сайте значится полузащитником - факт. и те, кто просматривает промеса, те, кто "никому" с твоих слов, просматривают его в качестве полузащитника, тк видят его в качестве полузащитника - факт! всё...
    za logiku
    za logiku ответил Jum13
    сегодня в 12:31
    Jum13:
    Отнюдь. 1. То, что он с 2014 года впервые забил в конце 2017 - ну бывает. Витиньо вон тоже так же Спартаку клепает. 2. Вернблум так же в ЦСКА нападающего играет, как Промес в Спартаке полузащитника. Логика на уровне Так что звени дальше, ты забавный
    вот не хотел же писать больше, но.... логика на уровне примитива и дилетанства...

    1. не знаю сколько там чего клепает витиньо - мне не интересно. пост начальный был про то, что квинси забивает цска и зениту. цска забил. зениту забил. цска и зениту значит забивает. факт.
    2. гончаренко может и акинфеева в атаку поставить, может даже он забьёт, но от этого он не станет считаться нападающим, тк это будет разовая история, от того, что имеющиеся в распоряжении "оланары" не тянут. по этой же причине вернблум, который опорник, и тут 2х мнений быть не может, играет в атаке в цска. потому что не кому играть больше в атаке по мнению главного тренера. как только появится тот, кто будет удовлетворять запросы гончаренко в плане игры в нападении, я уверен, вернблум займёт своё привычное место разрушителя в центре. потому что не нападающий он. и слуцкий его ставил иногда в атаку, но он не будет на оф сайте цска называться нападающим. факт? факт.
    промес играет 98% игр в полузащите в спартаке - факт. на оф сайте значится полузащитником - факт. и те, кто просматривает промеса, те, кто "никому" с твоих слов, просматривают его в качестве полузащитника, тк видят его в качестве полузащитника - факт!
    всё...
    MALOVAR
    MALOVAR ответил ЦСКА Самый титулованный
    сегодня в 12:23
    вот вот ,потому что АПЛ в другой стороне и там играют лучшие
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил MALOVAR
    сегодня в 12:20
    MALOVAR:
    да,у нас только выше уровнем ,причем гораздо
    Промесу до уровня Вагнер Лав как до Китая пешком.
    Jum13
    Jum13 ответил Владимир_Спартак
    сегодня в 12:07
    Владимир_Спартак:
    Конь так ты ЗВЕНИШЬ на ленте все время. И учишь всех как жить. Так, что это не к Спартаку, а к Конявым Попутал и не в ту сторону ЗВЕНИШЬ. Пока. Звените Шура Звените...
      MALOVAR
      MALOVAR ответил ЦСКА Самый титулованный
      сегодня в 12:05
      да,у нас только выше уровнем ,причем гораздо
      Jum13
      Jum13 ответил za logiku
      сегодня в 12:03
      za logiku:
      опять съехал с темы... уже второй раз))) 1. промес забивал цска и зениту - признал свой косяк? факт 2. кого играет промес в спартаке тебе интересно, если ты сравниваешь онолитеке спартаковских и трансфермаркет - факт? факт... откуда слово онолитеке взялось, в контексте нашей беседы, мне не понятно, но я уже не удивляюсь, тк ход твоих мыслей алогичен и похож местами на набор отдельных предложений, не связанных с предыдущими постами... но это тебе не понять скорее всего... не знаю кого ты имеешь ввиду и кто тебе чем звенит, но читай мой ник и делай выводы, что двигает моими поступками и постами на этом сайте... а я делаю вывод, что ты либо не понимаешь что пишешь, либо просто пустозвон, тк за свои слова не отвечаешь... так что удачи тебе и запишись на приём к гудвину...
      Отнюдь.
      1. То, что он с 2014 года впервые забил в конце 2017 - ну бывает. Витиньо вон тоже так же Спартаку клепает.
      2. Вернблум так же в ЦСКА нападающего играет, как Промес в Спартаке полузащитника. Логика на уровне

      Так что звени дальше, ты забавный
      ЦСКА Самый титулованный
      ЦСКА Самый титулованный ответил MALOVAR
      сегодня в 11:56
      MALOVAR:
      У армейцев игрока уровня Квинси никогда и не было
      У кб игрока уровня Вагнер Лав никогда не было.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответил Jum13
      сегодня в 11:51
        za logiku
        za logiku ответил Jum13
        сегодня в 11:50
        Jum13:
        Просто спартаковские "онолоитке" кроме тонн текста глупости ничего не могут написать. Трансфермаркет - авторитетный ресурс, но он противоречит вашей "онолитеке" наверное. Вон там с Вовой за спартак звените дальше - один колпак на двоих видать )))
        опять съехал с темы... уже второй раз)))
        1. промес забивал цска и зениту - признал свой косяк? факт
        2. кого играет промес в спартаке тебе интересно, если ты сравниваешь онолитеке спартаковских и трансфермаркет - факт? факт...
        откуда слово онолитеке взялось, в контексте нашей беседы, мне не понятно, но я уже не удивляюсь, тк ход твоих мыслей алогичен и похож местами на набор отдельных предложений, не связанных с предыдущими постами... но это тебе не понять скорее всего...
        не знаю кого ты имеешь ввиду и кто тебе чем звенит, но читай мой ник и делай выводы, что двигает моими поступками и постами на этом сайте...
        а я делаю вывод, что ты либо не понимаешь что пишешь, либо просто пустозвон, тк за свои слова не отвечаешь...
        так что удачи тебе и запишись на приём к гудвину...
        Кирилыч
        Кирилыч
        сегодня в 11:39
        Меньше 30 лямов не отдавать. Самим нужен! А негатив в адрес Антохи от тех кто понимает что в их клубах только пенсионеры или аргентосы не желающие играть. Это зависть)))))
        Jum13
        Jum13 ответил za logiku
        сегодня в 11:34
        za logiku:
        никому не интересно - очень громкое заявление.... все зимнее трансферное окно о промесе говорили. или тебе не интересно? так не пиши об этом, не читай. значит интересно, если прочитал и написал. значит не верно твоё утверждение... ты даже на трасфермаркт посмотрел, чтобы сравнить кто он там и кого играет в спартаке))) эменике и вагнера никто и не сравнивал - читай внимательно... и давай ещё таких же смешных шуток, а главное таких же подходящих по смыслу!)))... забивал... да, забивал)))) сейчас не забивает, потому что сейчас не играют))))
        Просто спартаковские "онолоитке" кроме тонн текста глупости ничего не могут написать. Трансфермаркет - авторитетный ресурс, но он противоречит вашей "онолитеке" наверное. Вон там с Вовой за спартак звените дальше - один колпак на двоих видать )))
        oFANATo
        oFANATo
        сегодня в 11:28
        Пустая болтовня от Де Бура, Канчельскис уже все давно по полочкам разложил.
        У Промеса кишка тонка перейти и заиграть в АПЛ.
        za logiku
        za logiku ответил Jum13
        сегодня в 11:28
        Jum13:
        Еще один зазвенел бубенцами ))) Кого он там в Спартаке играет - никому не интересно. На трансфермаркете его амплуа - нападающий, правый нападающий. А с Эменике Вагнера и сравнивать нечего - Федун свечку поставил когда своё эбонитовое полено сбагрил. Забывал? Забивал. Как в анекдоте. - Рыбка - я хочу чтобы у меня всё было! - У тебя всё было )))
        никому не интересно - очень громкое заявление.... все зимнее трансферное окно о промесе говорили. или тебе не интересно? так не пиши об этом, не читай. значит интересно, если прочитал и написал. значит не верно твоё утверждение... ты даже на трасфермаркт посмотрел, чтобы сравнить кто он там и кого играет в спартаке)))
        эменике и вагнера никто и не сравнивал - читай внимательно...
        и давай ещё таких же смешных шуток, а главное таких же подходящих по смыслу!)))...
        забивал... да, забивал)))) сейчас не забивает, потому что сейчас не играют))))
        viv
        viv ответил Великолепный
        сегодня в 11:25
        Великолепный:
        После матча с Ливерпулем в Англии решили Промес не торт!))
        И не торт, и не конфетка и да же не бутерброд.
        blitz
        blitz
        сегодня в 11:22
        Как же все таки Канчельскис был прав.
        Jum13
        Jum13 ответил kust07
        сегодня в 11:22
        kust07:
        удивительные люди,хотят и рыбку съесть и на....сесть.И все за копейки
        По данным авторитетного британского источника, «святые» предложили за голландца 25 млн фунтов (примерно 28,5 млн евро), однако «красно-белые» отказали. «Спартак» хочет за Промеса 30 млн фунтов (около 34 млн евро).

        На трансфермаркете его цена 22 млн евро. Но Федуну денюжек хочется, а самому Промесу страшно ехать в Англию. Так что ни о каких "копейках" речи не идет. Жадность одного и трусость другого. Захотел бы - перешел
        Мельгарехо
        Мельгарехо
        сегодня в 11:20
          Великолепный
          Великолепный
          сегодня в 11:14
          После матча с Ливерпулем в Англии решили Промес не торт!))
          denmig
          denmig
          сегодня в 11:08
          Хахахах! Кто бы тебе за 30 его подписал! - в цирке выступай с такими разговорами!
          kust07
          kust07
          сегодня в 11:03
          удивительные люди,хотят и рыбку съесть и на....сесть.И все за копейки
          Jum13
          Jum13 ответил Владимир_Спартак
          сегодня в 11:00
          Владимир_Спартак:
          Малиновый звон....... Бубенец ты конявый. Пишите Степан пишите....
          О - КАПС закончился? Правда ты так и не ответил - но для звонаря это нормально, спартач как никак. Звени дальше
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак ответил Jum13
          сегодня в 10:58
            Jum13
            Jum13 ответил Владимир_Спартак
            сегодня в 10:48
            Владимир_Спартак:
            КОЛОКОЛЬЧИК. ЛЮДИ О ФУТБОЛЕ А ТЫ ЗВЕНИШЬ О ЧЕМ ТО СВОЁМ НА НЕПОНЯТНОМ НИ КОМУ ЯЗЫКЕ. НУ ТОЧНО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫЙ ТИП.
            О - в бой пошел КАПС!!! Это для убедительности? Кстати - какое отношение к футболу имеет твое познание в текстиле нижнего белья? Звени дальше
            cska plus
            cska plus
            сегодня в 10:44
            Хотел подписать промеса, но нам негры не нужны
            Владимир_Спартак
            Владимир_Спартак ответил Jum13
            сегодня в 10:44
            КОЛОКОЛЬЧИК. ЛЮДИ О ФУТБОЛЕ А ТЫ ЗВЕНИШЬ О ЧЕМ ТО СВОЁМ НА НЕПОНЯТНОМ НИ КОМУ ЯЗЫКЕ. НУ ТОЧНО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫЙ ТИП.
            Jum13
            Jum13 ответил Владимир_Спартак
            сегодня в 10:30
            Владимир_Спартак:
            Ну точно Педагогически запущенный Тип, все ни о чем даже о Трусах только не о футболе. Ну давай греби и дальше в этом направлении.
            Твое не знание объясняется просто - в школе прогулял урок где ударения проходили. Рад, что ты в трусах и много об этом знаешь
            Jum13
            Jum13 ответил za logiku
            сегодня в 10:28
            za logiku:
            угагашечка! колпака с бубенцами тебе не хватает) страшный нападающий был эменике во всех смыслах, а промес - полузащитник... впервые смог забить цска только в этом сезоне, но ведь забивал. забивал? зениту забивал? значит факт есть? а теперь давай, юмори...
            Еще один зазвенел бубенцами )))
            Кого он там в Спартаке играет - никому не интересно. На трансфермаркете его амплуа - нападающий, правый нападающий. А с Эменике Вагнера и сравнивать нечего - Федун свечку поставил когда своё эбонитовое полено сбагрил.
            Забывал? Забивал. Как в анекдоте.
            - Рыбка - я хочу чтобы у меня всё было!
            - У тебя всё было )))
            MALOVAR
            MALOVAR
            сегодня в 10:23
            У армейцев игрока уровня Квинси никогда и не было
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