Де Бур: «Хотел подписать Промеса, но мы не могли позволить себе таких трат»

Знаменитый в прошлом футболист и бывший тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур считает, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес, которым зимой интересовался «Саутгемптон», смог бы себя проявить в чемпионате Англии:

«АПЛ – хороший вариант для Квинси. Проблема в том, что в Англии смотрят на потенциального новичка и сомневаются: а потянет ли он физически Премьер-Лигу? Им нужна стопроцентная уверенность. Тем более, если приходится платить так много денег. Надеюсь, однажды трансфер Промеса в Англию станет реальностью. Это шаг вперед в карьере.

Мы следили за Промесом. Я был не прочь привезти его в „Кристал Пэлас“. Но тогда мы не могли позволить себе таких трат. „Кристал Пэлас“ уже заплатил за Бентеке около 38 миллионов евро, и потратить еще 30 на Квинси – это было бы чересчур. Ни до каких переговоров дело не дошло.

Легко понял бы и „Ливерпуль“, если бы он и правда хотел купить Промеса. Получи Мане травму, Квинси стал бы хорошей заменой. В топ-клубе Промесу, возможно, пришлось бы ждать своего шанса. Но если на тебя выйдет „Ливерпуль“, сложно отказать».