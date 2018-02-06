Пике грозит от одного до трех матчей дисквалификации

Ла Лига откроет дело в отношении защитника «Барселоны» Жерара Пике из-за его жеста в матче последнего тура Примеры с «Эспаньолом» (1:1). Пике после своего забитого мяча приложил палец к губам, посоветовав фанатам заткнуться. После этого болельщики начали оскорблять его и всю семью футболиста.

Руководству лиги не понравился такой жест, и теперь футболист может быть дисквалифицирован на срок от одного до трех матчей.

Напомним, что Пике вдобавок еще и получил травму, из-за которой может пропустить порядка месяца.