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Пике грозит от одного до трех матчей дисквалификации

сегодня, 08:57
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Ла Лига откроет дело в отношении защитника «Барселоны» Жерара Пике из-за его жеста в матче последнего тура Примеры с «Эспаньолом» (1:1). Пике после своего забитого мяча приложил палец к губам, посоветовав фанатам заткнуться. После этого болельщики начали оскорблять его и всю семью футболиста.

Руководству лиги не понравился такой жест, и теперь футболист может быть дисквалифицирован на срок от одного до трех матчей.

Напомним, что Пике вдобавок еще и получил травму, из-за которой может пропустить порядка месяца.

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 12:56
Очень глупо. Безгранично глупо
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:56
Скоро футболист задницу почешет и его дисквалифицируют за очередное надуманное нарушение.
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
сегодня в 12:22
Пике конечно еще тот тип, но лично я не вижу ничего предосудительного в его действиях !!!Один из любимых жестов Рауля,но на легенду Мадрида никто так отреагировать не мог!!!
Кaдыш.
Кaдыш.
сегодня в 12:04
Фанаты Ньюкасла сломали бы все 20 пальцев этой жертве твиттера!
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 10:41
Какой кошмар, палец ко рту приложил)))
Срочно дискву до конца чемпионата !
cevin cigan
cevin cigan ответил Майкл59ru
сегодня в 10:34
Майкл59ru:
Естественно. А ты вспомни за кого так искренне топит Хавьер Тебас. И все неудачи его любимого клуба как ножом по сердцу ранят его и поэтому он не преминует воспользоваться возможностью ослабить главного претендента на чемпионство Ла Лиги. А что касается ребёнка Пикешки,то там не переца обвинят,а Марсело )
Да профукал Реал всё на свете,зачем им это??? А Тебас вам чем не угодил??? Наоборот,всё что можно было сделать для Барсы,было сделанно в лучшем виде(миллион пенок в чужие ворота,ни одной в свои,первая дисква за пол сезона и то ещё не точно)
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 10:33
    Майкл59ru
    Майкл59ru ответил cevin cigan
    сегодня в 10:30
    cevin cigan:
    Жалобу на шакирыча Эспаньол по "заказу" Реала подал? Что за бред? Чемпионат Реал профукал,из кубка вылетел,плэй офф только начинается-причём здесь Мадрид??? Такое впечатление,что если у пикешки родится африканец(типа негр),то обвинят Переца!
    Естественно. А ты вспомни за кого так искренне топит Хавьер Тебас. И все неудачи его любимого клуба как ножом по сердцу ранят его и поэтому он
    не преминует воспользоваться возможностью ослабить главного претендента на чемпионство Ла Лиги. А что касается ребёнка Пикешки,то там не переца обвинят,а Марсело )
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Майкл59ru
    сегодня в 10:23
    Майкл59ru:
    Вот и начались подковёрные интрижки. Ну не нравится руководству Примеры что чемпионат выигрывает Барселона, Они хотят чтобы это был клуб из Мадрида. И сейчас начнут по поводу и без повода наказывать и засуживать игроков Барсы. Но ничего,Барселона сильная и пройдёт через это с высоко поднятой головой и выиграет как и Примеру,так и Кубок и ЛЧ впридачу! А мадридские клубы так и будут с завистью смотреть ей в в спину и плеваться от негодования и бессилия )
    Жалобу на шакирыча Эспаньол по "заказу" Реала подал? Что за бред? Чемпионат Реал профукал,из кубка вылетел,плэй офф только начинается-причём здесь Мадрид??? Такое впечатление,что если у пикешки родится африканец(типа негр),то обвинят Переца!
    Mamaev
    Mamaev
    сегодня в 10:22
    Бред конечно за такое дискву давать. Ладно бы хоть средний палец показал
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 10:09
    Вот и начались подковёрные интрижки. Ну не нравится руководству Примеры что чемпионат выигрывает Барселона, Они хотят чтобы это был клуб из Мадрида. И сейчас начнут по поводу и без повода наказывать и засуживать игроков Барсы. Но ничего,Барселона сильная и пройдёт через это с высоко поднятой головой и выиграет как и Примеру,так и Кубок и ЛЧ впридачу! А мадридские клубы так и будут с завистью смотреть ей в в спину и плеваться от негодования и бессилия )
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск
    сегодня в 09:54
    Пике после своего забитого мяча приложил палец к губам, посоветовав фанатам заткнуться. После этого болельщики начали оскорблять его и всю семью футболиста.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    А до этого они пели песни во славу Пике и кричали какая у него семья хорошая?
    Бред полный. Такое могли только мадритисты придумать! Такой жест распространен среди футболистов и ещё никого не дисквалифицировали.
    У того же Аршавина этот жест на поток поставлен был и где он не играл у всех хватало ума даже и не думать об этом!
    Покажите этим умникам нарезку голов Аршавина!
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 09:52
    Балету давно нужно было 5 матчей давать дисквы,каждый матч сопли пускает))
    No problem
    No problem
    сегодня в 09:49
    Лол.
    Так делают почти все.
    Если всех банить,кто так празднует,то в футбол будут играть те кто придумал это идиотскую дискву.
    neomessi
    neomessi
    сегодня в 09:24
    Ну тогда пусть Барса не объявить о его травме и Пике получить трех матчевую дискву и как раз с учетом травмы он пропустит эти игры.
    И волки сыты, и овцы целы.
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 09:10
    Уж и палец не приложишь, как дисква подкрадется.
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 09:08
    Пикеша в своём репертуаре,ничего удивительного.
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 09:07
    Трындит-дисква,молчит-дисква! Куда шакирычу поддаться?
    Мистер Бом-Бом
    Мистер Бом-Бом
    сегодня в 09:00
    что дальше?? маразм какой-то...
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