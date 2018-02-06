Пике грозит от одного до трех матчей дисквалификации

Ла Лига откроет дело в отношении защитника «Барселоны» Жерара Пике из-за его жеста в матче последнего тура Примеры с «Эспаньолом» (1:1). Пике после своего забитого мяча приложил палец к губам, посоветовав фанатам заткнуться. После этого болельщики начали оскорблять его и всю семью футболиста.
Руководству лиги не понравился такой жест, и теперь футболист может быть дисквалифицирован на срок от одного до трех матчей.
Напомним, что Пике вдобавок еще и получил травму, из-за которой может пропустить порядка месяца.
Срочно дискву до конца чемпионата !
Срочно дискву до конца чемпионата !
не преминует воспользоваться возможностью ослабить главного претендента на чемпионство Ла Лиги. А что касается ребёнка Пикешки,то там не переца обвинят,а Марсело )
не преминует воспользоваться возможностью ослабить главного претендента на чемпионство Ла Лиги. А что касается ребёнка Пикешки,то там не переца обвинят,а Марсело )
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А до этого они пели песни во славу Пике и кричали какая у него семья хорошая?
Бред полный. Такое могли только мадритисты придумать! Такой жест распространен среди футболистов и ещё никого не дисквалифицировали.
У того же Аршавина этот жест на поток поставлен был и где он не играл у всех хватало ума даже и не думать об этом!
Покажите этим умникам нарезку голов Аршавина!
https://youtu.be/nBZZpslDSaI
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А до этого они пели песни во славу Пике и кричали какая у него семья хорошая?
Бред полный. Такое могли только мадритисты придумать! Такой жест распространен среди футболистов и ещё никого не дисквалифицировали.
У того же Аршавина этот жест на поток поставлен был и где он не играл у всех хватало ума даже и не думать об этом!
Покажите этим умникам нарезку голов Аршавина!
Так делают почти все.
Если всех банить,кто так празднует,то в футбол будут играть те кто придумал это идиотскую дискву.
Так делают почти все.
Если всех банить,кто так празднует,то в футбол будут играть те кто придумал это идиотскую дискву.
И волки сыты, и овцы целы.
И волки сыты, и овцы целы.