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Хайнкес: «Думаю, „Реал“ пройдет ПСЖ, „Мадрид“ нельзя недооценивать»

сегодня, 11:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес видит «Реал» фаворитом в дуэли с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на некоторый кризис в игре «сливочных».

«Спад „Реала“ - это нормально, ведь до этого они дважды выиграли Лигу чемпионов и побеждали в чемпионате. Кроме того, летом клуб попрощался с хорошими футболистами в лице Пепе, Мораты и Хамеса Родригеса. Возможно, это было сделано для экономии средств. Они не купили топ-футболистов, так как посчитали, что молодежь сможет компенсировать потери. В таких случаях всегда нужен правильный баланс между молодежью и опытными футболистами.

Тем не менее не спешите списывать „Реал“ в Лиге чемпионов, у них гораздо больше опыта, чем у ПСЖ. Я считаю, что „Мадрид“ пройдет дальше. Когда мы с „Реалом“ выиграли Лигу чемпионов в 1998 году, то в чемпионате были только четвертыми. По своему опыту знаю, что этот клуб никогда нельзя недооценивать».

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Все комментарии
Zidanе.5
Zidanе.5
сегодня в 12:51
Хала Мадрид братва!!!
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 12:51
Хайнкес тренер опытный, пустых слов не скажет. В любом случае будет заруба, болелов ждет зрелищная игра.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 12:44
Юпп херни не скажет. Должны пройти псж. Хала Мадрид!
Die Roten
Die Roten
сегодня в 12:39
не уверен
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 12:38
Пролетит как фанера над Парижем.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 12:15
Я тоже на Реал ставлю, сомневаюсь, что ПСЖ со всеми своими скандалами справится.
Кaдыш.
Кaдыш.
сегодня в 11:49
Нельзя недооценивать силу Ньюкасла! А Реал и пэсэжо - статисты
ДСА
ДСА
сегодня в 11:47
Если в ПСЖ будут продолжать бухать за 2 матча до игры, тогда Реал точно пройдет.
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 11:43
Хорошо когда кто бы не прошел буду рад)))
No problem
No problem
сегодня в 11:40
Терять уже нечего.
Недооценивать Мадрид-это смерть.
SP9RiNG
SP9RiNG ответил Paris Saint - Germain
сегодня в 11:34
Paris Saint - Germain:
PSG уже в 1\4 зуб даю.
откладывай денежки на новый зуб :)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:33
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 11:31
    Нет не пройдут. Сейчас это лишь бледная копия того реала что был раньше. Так что сливочным ни в личе чемпионов,ни в чемпионате уже ничего не светит. Вылетели из Кубка,сейчас вылетят и из ЛЧ.)
    Paris Saint - Germain
    Paris Saint - Germain
    сегодня в 11:28
    PSG уже в 1\4 зуб даю.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 11:23
    Да всем очевидно что Реал - фаворит
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