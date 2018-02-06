Хайнкес: «Думаю, „Реал“ пройдет ПСЖ, „Мадрид“ нельзя недооценивать»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес видит «Реал» фаворитом в дуэли с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на некоторый кризис в игре «сливочных».

«Спад „Реала“ - это нормально, ведь до этого они дважды выиграли Лигу чемпионов и побеждали в чемпионате. Кроме того, летом клуб попрощался с хорошими футболистами в лице Пепе, Мораты и Хамеса Родригеса. Возможно, это было сделано для экономии средств. Они не купили топ-футболистов, так как посчитали, что молодежь сможет компенсировать потери. В таких случаях всегда нужен правильный баланс между молодежью и опытными футболистами.

Тем не менее не спешите списывать „Реал“ в Лиге чемпионов, у них гораздо больше опыта, чем у ПСЖ. Я считаю, что „Мадрид“ пройдет дальше. Когда мы с „Реалом“ выиграли Лигу чемпионов в 1998 году, то в чемпионате были только четвертыми. По своему опыту знаю, что этот клуб никогда нельзя недооценивать».