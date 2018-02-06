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Ламела: «Я настроен оптимистично перед играми с „Ювентусом“»

сегодня, 12:52
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм13.02.2018 в 22:45 Не начался

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела с оптимизмом ждет противостояния с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я настроен оптимистично. Думаю, мы сможем преодолеть этот барьер, но в конце концов всё решат детали. „Ювентус“ очень силен, они дважды доходили до финала за последние три года, но и мы сильны. У „Юве“ есть характер, опыт, отличная защита и чемпионы в каждой линии поля.

Кто лучше, Кейн или Игуаин? Трудно ответить, они оба обладают качествами мировых нападающих. Это личности, которые могут решить исход матча в любой момент».

Первый матч состоится в Турине 13 февраля, а ответный 7 марта в Лондоне.

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