Агенты Вериссимо прилетели в Москву

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо очень близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщил представитель агентства MGS Sport, управляющего делами Вериссимо.

«Сделка скоро будет закрыта. Во вторник утром агенты Вериссимо Апаресиду Инасио и Маркос Рибейро прилетели в Москву, где урегулируют последние детали сделки, в том числе зарплату и длительность контракта игрока со „Спартаком“.

„Сантос“ согласился продать Вериссимо за 7,5 млн евро. Эту сумму „Спартак“ заплатит за 100 процентов прав на игрока, „Сантос“ сам распределит эти деньги между всеми сторонами, владеющими правами».

Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии-2017 и отметился 9 желтыми карточками.