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Агенты Вериссимо прилетели в Москву

вчера, 15:33

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо очень близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщил представитель агентства MGS Sport, управляющего делами Вериссимо.

«Сделка скоро будет закрыта. Во вторник утром агенты Вериссимо Апаресиду Инасио и Маркос Рибейро прилетели в Москву, где урегулируют последние детали сделки, в том числе зарплату и длительность контракта игрока со „Спартаком“.

„Сантос“ согласился продать Вериссимо за 7,5 млн евро. Эту сумму „Спартак“ заплатит за 100 процентов прав на игрока, „Сантос“ сам распределит эти деньги между всеми сторонами, владеющими правами».

Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии-2017 и отметился 9 желтыми карточками.

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Все комментарии
fineflat
fineflat
вчера в 23:04
Почему в ленте политичечкая агитация. Эти людишки должны покинуть сайт!!!
proezd2
proezd2 ответил Крейсер
вчера в 22:59
ты шо Братка они там все опг...
stl33
stl33 ответил Марк Аврелий
вчера в 22:38
Марк Аврелий:
Извини, что вмешиваюсь в спор, но про путьку ты прав. Вот интересное рассуждение нашел на просторах инета: Когда поедете голосовать за Путина, не забудьте заправиться бензином за 45 руб., объехать яму на дороге, потом купить хлеба за 30 руб., отправить деньги СМС-кой на 1-канал на лечение ребёнка, съесть искусственную сосиску, скинуться на шторы и ремонт класса в школе, дать денег врачу, чтобы у вашей мамы сердце не болело, порадоваться за бизнес-успехи жён миллионер, у которых мужья гос-чиновники, посочувствовать брошенной - "старой" жене президента! Порадуйтесь за прощенные долги стране другими государствами- миллиарды$ и миллиарды$; и как мы героически воюем за интересы чужих вождей, а квитки за ЖКХ всё растут, опережая пенсионные темпы. Ах - да, чуть не забыл: ... и не вздумайте "бычок" выбросить из окна, Диме Медведеву это не понравится!
Есть хорошее выражение "Сталина на вас нет". На фоне этого выражения родился интересный диалог:
- Президентом надо поставить Жириновского.
- Вы что, это же будет "второй Сталин"...
- А знаете... Глядя на то, во что превратили страну, вам давно уже нужен "второй Сталин"...
sir_Alex
sir_Alex ответил w2rman
вчера в 21:00
w2rman:
Если не сложно, скиньте кто-нибудь старый сайт, новый ни к черту
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил mat73
вчера в 20:32
В каком году?
eaguar
eaguar
вчера в 19:36
Скорей бы уже оффинфа появилась .
Удачи Спартаку .
Спагетти
Спагетти ответил ПерекатиПоле
вчера в 19:27
Разве про деньги Федуна идёт реклама по тв про народное достояние?)
mat73
mat73
вчера в 18:54
Человек хочет стать Чемпионом России по футболу! Хорошее желание и решение!
w2rman
w2rman
вчера в 18:43
Если не сложно, скиньте кто-нибудь старый сайт, новый ни к черту
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 18:32
Сколько там уже легионеров у спартака? 15 штук.
Ну и зачем нам этот пупсо-проект, который народные деньги на не понятных зулусов тратит?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:23
Агентам ещё надо себе долю малую сорвать за работу. Футболист одна штука, зато агентов парочка. И все кушать хотят...
Don trambon
Don trambon
вчера в 18:08
своих то нет))0
agidel2012
agidel2012 ответил Марк Аврелий
вчера в 18:07
Марк Аврелий:
Извини, что вмешиваюсь в спор, но про путьку ты прав. Вот интересное рассуждение нашел на просторах инета: Когда поедете голосовать за Путина, не забудьте заправиться бензином за 45 руб., объехать яму на дороге, потом купить хлеба за 30 руб., отправить деньги СМС-кой на 1-канал на лечение ребёнка, съесть искусственную сосиску, скинуться на шторы и ремонт класса в школе, дать денег врачу, чтобы у вашей мамы сердце не болело, порадоваться за бизнес-успехи жён миллионер, у которых мужья гос-чиновники, посочувствовать брошенной - "старой" жене президента! Порадуйтесь за прощенные долги стране другими государствами- миллиарды$ и миллиарды$; и как мы героически воюем за интересы чужих вождей, а квитки за ЖКХ всё растут, опережая пенсионные темпы. Ах - да, чуть не забыл: ... и не вздумайте "бычок" выбросить из окна, Диме Медведеву это не понравится!
Это Парашенко под чужим ником написал, нужно же врагам России вести антироссийскую агитациюю Им сильная Россия не нужна, им в президенты типо Ельцин или похожий на него пьянчуга нужен.
112910415
112910415
вчера в 18:03
в этот раз Спартак всё правильно делает!
agidel2012
agidel2012 ответил Санчо Панса
вчера в 18:01
Санчо Панса:
Спасите ему карьеру! Срочно! Трансферное окно ведь уже закрылось) Если у него есть голова на плечах, то он не примет предложение красно-белых.
Ладно бомжи и кони лают на Спартак, ну а мексикашке красно-белые чем не угодили.
Egorium
Egorium
вчера в 18:00
спартак нового педру прикупил, старый что-то не шевелится совсем.
Марк Аврелий
Марк Аврелий ответил Sully
вчера в 17:54
Извини, что вмешиваюсь в спор, но про путьку ты прав. Вот интересное рассуждение нашел на просторах инета:
Когда поедете голосовать за Путина, не забудьте заправиться бензином за 45 руб., объехать яму на дороге, потом купить хлеба за 30 руб., отправить деньги СМС-кой на 1-канал на лечение ребёнка, съесть искусственную сосиску, скинуться на шторы и ремонт класса в школе, дать денег врачу, чтобы у вашей мамы сердце не болело, порадоваться за бизнес-успехи жён миллионер, у которых мужья гос-чиновники, посочувствовать брошенной - "старой" жене президента! Порадуйтесь за прощенные долги стране другими государствами- миллиарды$ и миллиарды$; и как мы героически воюем за интересы чужих вождей, а квитки за ЖКХ всё растут, опережая пенсионные темпы. Ах - да, чуть не забыл: ... и не вздумайте "бычок" выбросить из окна, Диме Медведеву это не понравится!
Крейсер
Крейсер
вчера в 17:50
Санчо Панса.

Без тебя никак не получится.
Садись срочно на мотороллер и дуй в офис Спартака. Ещё успеешь отговорить.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:47
Спасите ему карьеру! Срочно! Трансферное окно ведь уже закрылось) Если у него есть голова на плечах, то он не примет предложение красно-белых.
Крейсер
Крейсер ответил Sully
вчера в 17:40
Sully:
все хотел спросить какой крейсер, Аврора или Линкор Массачусетс?))
Это прозвище я получил, когда ещё служил в армии. Аврора точно ни при чём.
Sully
Sully ответил Крейсер
вчера в 17:37
Крейсер:
Да. Воров много. Бесят сечины и миллеры. Но такие были всегда. При Сталине было поменьше. Но Сталина в списках кандидатов нет. Святых тоже в списках нет. За Шойгу проголосовал бы. Хоть и не святой.
все хотел спросить какой крейсер, Аврора или Линкор Массачусетс?))
Константин Белых
Константин Белых ответил Spartak_Rulit
вчера в 17:34
Spartak_Rulit:
Добро Пожаловать в Спартак. Жаль не сможем заявить на Лигу Европы. Хороший трансферный поход совершили и классных игроков подписали) Кони и лазурных в следующим сезоне будем рвать!
А коням в ближайшие сезона три вообще против нас ловить нечего! Вон уже чуть не из подворотен набирают..
Крейсер
Крейсер ответил Sully
вчера в 17:30
Sully:
тут я согласен что Навальный и Ксюша продадут Россию, но и Путин не вариант, воры вокруг него... жаль нет нормальных кандидатов, так бы и я проголосовал))
Да. Воров много. Бесят сечины и миллеры. Но такие были всегда.
При Сталине было поменьше.
Но Сталина в списках кандидатов нет. Святых тоже в списках нет.
За Шойгу проголосовал бы. Хоть и не святой.
Sully
Sully ответил Крейсер
вчера в 17:23
Крейсер:
Голосовал за Жириновского. Из-за недовольства работой Путина. Мне казалось, что все изменения к лучшему при Путине, какие-то незначительные и очень медленные. Но впоследствии пришло осознание. Мы - не Лихтенштейн. Навести порядок в однокомнатной квартире гораздо проще, чем в 90-комнатной. А ещё есть такое изречение: "Чтобы повернуть несущийся табун лошадей, нужно сначала какое-то время проскакать вместе с ним. Иначе сметут." Быстрые изменения в нашей стране - это только Революция. Но не дай Бог! Для меня главное, что Путин не предатель, как Ельцин. Есть много отрицательного в нашей жизни, но не всё я готов поставить ему в вину. А Навальный и Собчак - это продолжатели дела Ельцина. Продадут страну. Уроды.
тут я согласен что Навальный и Ксюша продадут Россию, но и Путин не вариант, воры вокруг него... жаль нет нормальных кандидатов, так бы и я проголосовал))
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:21
Если подпишут Вериссимо, то я лично буду считать трансферную зимнюю компанию более, чем удачной.
Крейсер
Крейсер ответил Sully
вчера в 17:20
Sully:
раньше не голосовал, а почему сейчас пал выбор на него, если не секрет конечно?)) есть ещё ведь немало интересных кандидатов, Лёша Навальный, Ксюша, Жириновский.
Голосовал за Жириновского. Из-за недовольства работой Путина. Мне казалось, что все изменения к лучшему при Путине, какие-то незначительные и очень медленные.
Но впоследствии пришло осознание. Мы - не Лихтенштейн. Навести порядок в однокомнатной квартире гораздо проще, чем в 90-комнатной. А ещё есть такое изречение: "Чтобы повернуть несущийся табун лошадей, нужно сначала какое-то время проскакать вместе с ним. Иначе сметут." Быстрые изменения в нашей стране - это только Революция. Но не дай Бог!
Для меня главное, что Путин не предатель, как Ельцин. Есть много отрицательного в нашей жизни, но не всё я готов поставить ему в вину.
А Навальный и Собчак - это продолжатели дела Ельцина. Продадут страну. Уроды.
eaguar
eaguar
вчера в 17:13
Ждем новостей .
Sully
Sully ответил Aliks
вчера в 17:13
Aliks:
Вы,я так понимаю, ещё слишком юны.....
ну если вам лет 60-70, то наверно да.
Sully
Sully ответил Крейсер
вчера в 17:12
Крейсер:
Ни одного раза ещё за Путина не голосовал. Но в этот раз буду голосовать за него.
раньше не голосовал, а почему сейчас пал выбор на него, если не секрет конечно?)) есть ещё ведь немало интересных кандидатов, Лёша Навальный, Ксюша, Жириновский.
Aliks
Aliks ответил Sully
вчера в 17:11
Вы,я так понимаю, ещё слишком юны.....
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