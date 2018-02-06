«Марсель» забил 9 голов клубу Лиги 2 в Кубке Франции

«Марсель» одержал крупную победу над клубом «Бург-Перрона» в Кубке Франции.
Бург-ан-Бресс, стадион «Марсель Вершер»
«Бург-ан-Бресс» - «Марсель» 0:9 (0:5)
Голы: Густаво 10, Пайет 13, Окампос 16, Митроглу 20, Митроглу 40, Окампос 48, Окампос, 71, Митроглу 81 (0:8), Н’Жийе 89 (пенальти).
«Бург-ан-Бресс»: Калламан, Пайе, Сен-Руф, Пьер-Шарль (Файвре 57), Амьо, Нирло, Хейнри, Ндиайе, Кур, Кубемба, Мерджи (Тченкуа 79).
Главный тренер: Эрве Делла Маджоре.
«Марсель»: Манданда, Рами, Абденнур, Амави (Бедимо 66), Пайет (Сари 71), Л. Густаво (Камара 54), Окампос, Лопес, Митроглу, Сарр, Н’Жийе (Сансон 55).
Главный тренер: Руди Гарсия.
Напомним, что недавно «Марсель» с теннисным счетом обыграл «Метц» в чемпионате Франции.