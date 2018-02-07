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Линекер сравнил Роналду с Месси, Неймаром и Кейном

сегодня, 09:48

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который позже нашел себя на поприще футбольного эксперта, сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду с другими видными атакующими исполнителями - Лионелем Месси («Барселона»), Неймаром (ПСЖ) и Харри Кейном («Тоттенхэм»):

«Мне очень нравится игра Роналду, но Месси из другого мира.

Роналду или Неймар? Бразилец, но когда он играл за „Барселону“ Неймар - это будущее, а Криштиану был великолепен.

Кейн или Роналду? Если говорить с прицелом на будущее, то Кейн!»

Сломанный Роналду. Советы по ремонту 2018

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:27
Стареет «сладкая парочка»...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:38
Осталось только посыпать Роналду нафталином.
Гном Гномович
Гном Гномович
сегодня в 10:08
Когда у них интервью берут они че все в одной комнате сидят говоря месси с другой планеты одни и те же слова😂😂😂😂😂😂😂😂😂
neomessi
neomessi
сегодня в 10:07
Я с ним частично согласен!
Кейну еще далеко до Роналду и также Неймару тоже самое.
Этим ребятам играть и играть....!

А на счет Лео все правильно, у него другой уровень игры и другие задачи на поле.
Лео очень сильный распасовщик сейчас. Ему только Кевин может составит конкуренцию в этом плане.
Горожане
Горожане
сегодня в 10:03

Наложил прям на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:02
Вывод - Нырялду днище! Эксперты врать не станут ;)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:51
Тот ещё "эксперт"....
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