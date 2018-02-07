Линекер сравнил Роналду с Месси, Неймаром и Кейном

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который позже нашел себя на поприще футбольного эксперта, сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду с другими видными атакующими исполнителями - Лионелем Месси («Барселона»), Неймаром (ПСЖ) и Харри Кейном («Тоттенхэм»):

«Мне очень нравится игра Роналду, но Месси из другого мира.

Роналду или Неймар? Бразилец, но когда он играл за „Барселону“ Неймар - это будущее, а Криштиану был великолепен.

Кейн или Роналду? Если говорить с прицелом на будущее, то Кейн!»

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