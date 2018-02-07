Линекер сравнил Роналду с Месси, Неймаром и Кейном

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который позже нашел себя на поприще футбольного эксперта, сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду с другими видными атакующими исполнителями - Лионелем Месси («Барселона»), Неймаром (ПСЖ) и Харри Кейном («Тоттенхэм»):
«Мне очень нравится игра Роналду, но Месси из другого мира.
Роналду или Неймар? Бразилец, но когда он играл за „Барселону“ Неймар - это будущее, а Криштиану был великолепен.
Кейн или Роналду? Если говорить с прицелом на будущее, то Кейн!»
Кейну еще далеко до Роналду и также Неймару тоже самое.
Этим ребятам играть и играть....!
А на счет Лео все правильно, у него другой уровень игры и другие задачи на поле.
Лео очень сильный распасовщик сейчас. Ему только Кевин может составит конкуренцию в этом плане.
Кейну еще далеко до Роналду и также Неймару тоже самое.
Этим ребятам играть и играть....!
А на счет Лео все правильно, у него другой уровень игры и другие задачи на поле.
Лео очень сильный распасовщик сейчас. Ему только Кевин может составит конкуренцию в этом плане.