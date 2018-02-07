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«Манчестер Юнайтед» желает видеть в своей команде защитника «Лацио»

сегодня, 10:08

Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение защитника «Лацио» Стефана де Врея

Сообщается, что английский клуб попытается переманить 26-летнего футболиста в свою команду, контракт защитника с римлянами рассчитан до конца нынешнего сезона. Стефан в «Лацио» проявляет себя на самом высоком уровне, являясь одним из ключевых игроков клуба. Однако МЮ может столкнуться с конкуренцией, на де Врея также претендуют «Челси» и «Ливерпуль».

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Все комментарии
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил ILOVEMU
сегодня в 12:31
ILOVEMU:
Объективно он у вас засиделся, пора брать новые вызовы, МЮ и АПЛ замечательный вариант для него.
А Де Хеа у вас не засиделся? Не пора ли Реал усилить?
ILOVEMU
ILOVEMU ответил Lazio-Kiev
сегодня в 12:15
Объективно он у вас засиделся, пора брать новые вызовы, МЮ и АПЛ замечательный вариант для него.
Red_team
Red_team
сегодня в 11:31
А купит в итоге мс лямов за 70 фунтов
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 10:45
Манчестер просто хочет видеть у себя.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 10:45
Игли Таре: «Скоро закончим историю с продлением контракта де Врея»

Спортивный директор «Лацио» рассказал о ситуации с продлением контракта защитника Стефана де Врея, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

«Пока предпочел бы не говорить. Вскоре выступим по этому поводу с коммюнике.

Мы полностью договорились с игроком, проблема возникла с его агентством, но это бюрократические моменты. Это бесконечная история, которую мы скоро закончим», – сказал Таре.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 10:39
Вот она причина, почему Де Врей до сих пор не продлил контракт! Когда год из-за травмы, он был вне игры, клуб его содержал. Теперь он так «благодарит».
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:33
Какие конкуренты, У МЮ больше денег.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:26
Да похоже летом будет куплен центральный защитник, в принципе неплохой вариант,а в свете окончания его контракта можно будет забрать его бесплатно
FILL3286
FILL3286
сегодня в 10:11
Зачем им середняк серии??
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