«Манчестер Юнайтед» желает видеть в своей команде защитника «Лацио»

Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение защитника «Лацио» Стефана де Врея.
Сообщается, что английский клуб попытается переманить 26-летнего футболиста в свою команду, контракт защитника с римлянами рассчитан до конца нынешнего сезона. Стефан в «Лацио» проявляет себя на самом высоком уровне, являясь одним из ключевых игроков клуба. Однако МЮ может столкнуться с конкуренцией, на де Врея также претендуют «Челси» и «Ливерпуль».
Спортивный директор «Лацио» рассказал о ситуации с продлением контракта защитника Стефана де Врея, который по окончании сезона может стать свободным агентом.
«Пока предпочел бы не говорить. Вскоре выступим по этому поводу с коммюнике.
Мы полностью договорились с игроком, проблема возникла с его агентством, но это бюрократические моменты. Это бесконечная история, которую мы скоро закончим», – сказал Таре.
Спортивный директор «Лацио» рассказал о ситуации с продлением контракта защитника Стефана де Врея, который по окончании сезона может стать свободным агентом.
«Пока предпочел бы не говорить. Вскоре выступим по этому поводу с коммюнике.
Мы полностью договорились с игроком, проблема возникла с его агентством, но это бюрократические моменты. Это бесконечная история, которую мы скоро закончим», – сказал Таре.