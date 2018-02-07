«Манчестер Юнайтед» желает видеть в своей команде защитника «Лацио»

Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение защитника «Лацио» Стефана де Врея.



Сообщается, что английский клуб попытается переманить 26-летнего футболиста в свою команду, контракт защитника с римлянами рассчитан до конца нынешнего сезона. Стефан в «Лацио» проявляет себя на самом высоком уровне, являясь одним из ключевых игроков клуба. Однако МЮ может столкнуться с конкуренцией, на де Врея также претендуют «Челси» и «Ливерпуль».