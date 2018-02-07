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Дани Алвес встал в ворота ПСЖ в матче против «Сошо»

сегодня, 10:44
СошоЛоготип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник ПСЖ Даниэль Алвес, чей рост составляет всего 172 сантиметра, защищал ворота парижского клуба в компенсированное время матча 1/8 финала Кубка Франции против «Сошо».

Дело в том, что голкипер ПСЖ Кевин Трапп был удален с поля на 90-й минуте матча за фол вне штрафной на нападающем соперников Томасе Робине. Парижане к тому моменту все свои замены израсходовали, потому в рамку встал бразилец. Счет в матче был 4:1 в пользу ПСЖ, потому выходу коллектива Унаи Эмери в следующий раунд ничего не угрожало.

У Алвеса могла быть возможность продемонстрировать свои вратарские навыки, однако Флориан Тардье неудачно исполнил штрафной удар за фол на Робине, угодив мячом в стенку.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:16
В общем после вечеринки у Неймара отдохнули еще на поле.
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