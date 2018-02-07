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Известный французский защитник стал игроком «Вест Хэма»

вчера, 18:18

Известный 36-летний защитник Патрис Эвра стал игроком «Вест Хэма». «Молотобойцы» подписали с французом краткосрочный контракт — до конца нынешнего сезона. Играть оборонец будет под номером 27.

«Рад стать „молотобойцем“ и вернуться в Премьер-Лигу. Как же я люблю эту игру!» - сообщил футболист, который ранее выступал в составах «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и других клубов.

Напомним, что в ноябре 2017 года Эвра со скандалом покинул «Марсель».

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил dimagas1
сегодня в 00:19
dimagas1:
Думаешь на выезды его даже брать не будут?)))
та его и в домашке опасно выпускать.)
Sadjon
Sadjon
вчера в 22:10
Удачи ему
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:55
с возвращением в АПЛ, Патрис! Помним!
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 21:35
    Apsny
    Apsny
    вчера в 20:51
    Интригующие заголовки). Как и весь сайт в принципе.
    dimagas1
    dimagas1 ответил BESTjuventus10
    вчера в 20:26
    BESTjuventus10:
    теперь болелы вест хема будут в шлемах приходить болеть, чтобы с ноги не получить в жбан))
    Думаешь на выезды его даже брать не будут?)))
    Gigante Buono
    Gigante Buono
    вчера в 20:11
    С таким заголовком я уж ненароком подумал, что Тюрам или Лизаразю решили возобновить карьеру:)
    Don trambon
    Don trambon
    вчера в 19:59
    НИЧЁСИ РЕДАКТОРЫ СОККЕРА - ТАКИЕ ИНТРИГАНЫ с таким то заголовком, аж зашёл посмотреть кто этот француз известный!)
    MSN-thebest
    MSN-thebest
    вчера в 19:19
    Вест-Хем - дом престарелых талантов
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:08
    А скорости то нет
    MaxForCSKA
    MaxForCSKA
    вчера в 19:06
    спустя 4 года, опять вернулся в Англию
    yudin_duda
    yudin_duda
    вчера в 18:57
    Теперь будет дубасить глорье голубого мешка))
    Удачи Патрису!
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 18:52
    Удачи но не в матчах против МЮ
    BagioR
    BagioR
    вчера в 18:44
    Рад за Эвра. Удачи ему
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    вчера в 18:31
    Купили Эвра, чтобы все-таки не подумали, что Вест Хэм давит негров))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 18:28
    Может быть, он с вертушки Мойеса уберет, хоть какая-то польза будет.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    вчера в 18:21
    теперь болелы вест хема будут в шлемах приходить болеть, чтобы с ноги не получить в жбан))
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