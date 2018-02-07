Известный французский защитник стал игроком «Вест Хэма»

Известный 36-летний защитник Патрис Эвра стал игроком «Вест Хэма». «Молотобойцы» подписали с французом краткосрочный контракт — до конца нынешнего сезона. Играть оборонец будет под номером 27.

«Рад стать „молотобойцем“ и вернуться в Премьер-Лигу. Как же я люблю эту игру!» - сообщил футболист, который ранее выступал в составах «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и других клубов.

Напомним, что в ноябре 2017 года Эвра со скандалом покинул «Марсель».