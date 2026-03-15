Макс Доуман стал самым молодым автором гола в истории АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Макс Доуман установил рекорд Английской Премьер-Лиги, забив гол в матче 30-го тура против «Эвертона» в 16 лет и 73 дня.
Встреча завершилась победой лондонского клуба со счётом 2:0, а Доуман превзошёл достижение Джеймса Вона, отличившегося за «Эвертон» в 2005 году в 16 лет и 270 дней. Воспитанник академии «Арсенала», выступающий за клуб с 2015 года, в текущем сезоне провёл за основную команду семь матчей, забил дебютный мяч, отдал голевую передачу и успел дебютировать во всех турнирах — АПЛ, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Доумана оценивается в 20 млн евро.
мало доверяет воспитанникам Арсенала.
было время,и обожал тот Арсенал Арсена Венгера, все эти кружева, комбинационный футбол, как видим, с уходом Венгера все закончилось.
тогда мне было все равно на каком Арсенал, 2 или 4, так мне нравился стиль Арсена, благодаря которому я начал болеть за этот прекрасный клуб!
теперь нет. Артета превратил команду во что то кошмарное.
был большой талант Эмиль Смит Роу, пару сезонов отыграл за главную команду, и все, продали его в Фулхэм, там он лидер команды.
жаль, если и Макс Доуман со временем пропадет, как неоправдавший надежд..
думаю, Букайо Сака надолго в Арсе, и вряд ли уступит место))))
да, сейчас Макс школьник, еще не готов на нагрузку что получает Сака.
надеюсь, без травм постепенно развиваться и станет игроком топ-урповня, хотелось такой английской истории))) но здесь многое зависит и от тренера.
хотя можно понять Артета, все он него требуют трофей.
вроде все есть, крутые игроки, но как мы знаем, не хватет главного.
а именно, отсутствие духа победителя, инстинкта убийцы, яиц, если хотите.
в общем, удачи и успехов Максу Доуману!
Молодец Артета, что несмотря на его 16-летний возраст начинает доверять ему место на поле в играх АПЛ. Причём важно то, что Макс Доуман - это воспитанник лондонской академии "Арсенала. При должном отношении к делу, это парень может заиграть не хуже Ямаля и Беллингема, а может и ещё лучше и стать настоящей мегазвездой мирового футбола. Успехов ему в росте футбольного мастерства, новых рекордов, и новых достижений!
