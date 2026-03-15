Талалаев может быть дисквалифицирован на три месяца

сегодня, 10:25
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может получить бан до трёх месяцев по итогам матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0), согласно дисциплинарному регламенту РФС.

Специалист спровоцировал потасовку, выбив мяч на трибуны во время аута ЦСКА. Конфликт с тренером москвичей Фабио Челестини перерос в перепалку под трибунами. Оба тренера были удалены: Талалаев — за «препятствование возобновлению игры».

Это первая игра после трёхматчевого бана за жест в матче со «Спартаком». Если КДК квалифицирует поведение как оскорбление соперников, бан составит до трёх месяцев.

«Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время или после матча, если нарушение повлекло прямое удаление либо отмечено в протоколе матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц наказывается дисквалификацией на срок от 2 до 4 матчей. А при рецидиве дисквалификацией до 3 месяцев, а также к нему может быть применен штраф в соответствии с пунктом 11 приложения номер 1 (до 250 тыс. рублей)», — говорится в регламенте.

Artem Kugel
сегодня в 15:37
Балтике техническое поражение 0:3 нужно засчитать в матче с ЦСКА
Муравьед
сегодня в 14:20
Талалаев повёл себя настолько нагло и маргинально .
Талалаев сам по себе такой, во всех матчах, злой, наглый, нервный, короче ему надо курс лечения проходить...
Байкал-38
сегодня в 13:56
Кстати эта потасовка очень выгодна была ЦСКА.
А что разве кто то сейчас обсуждает четвёртое поражения ЦСКА подряд?
Или кто то сейчас обсуждает, что ЦСКА с громкой трансферной компанией проиграл три игры подряд после возобнавлении чемпионата и выбыл из чемпионской гонки?
Нет, все дружно обсуждают Талалаева и пытаются обелить своих.
Но мы то знаем, что конфликт с Талалаевым это попытка уйти от суровой реальности.
Red blu
сегодня в 13:44, ред.
Колосков рассказал, как РФС накажет Талалаева за провоцирование драки
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что контрольно-дисциплинарный комитет организации по максимуму накажет главного тренера "Балтики" за действия, спровоцировавшие массовую драку в концовке игры против ЦСКА.
"Талалаеву не нужно было выбивать мяч на трибуну! Команда выигрывает, мяч в ауте - ну зачем ты хватаешь мяч и выбиваешь его?! Все были напряжены, оставалось только спусковой крючок нажать. Также не стоит забывать о безобразном поведении игрока, который толкнул тренера. Но он же его спровоцировал. Стрелки не надо переводить - игрок так же виноват, как и тренер, но началось все именно с некрасивого поведения и провокации Талалаева. Не будь выбитого мяча, ничего бы не было - потом нервы у всех не выдержали, и пошла стенка на стенку", - подчеркнул почетный президент РФС.

В конце декабря 2025 года КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за демонстрацию неприличного жеста во время матча против московского "Спартака" (1:0). Игра с ЦСКА была для него первой после отбытия дисквалификации.

"КДК будет чем заняться - все будут скрупулезно разбирать, может, даже не один день, и все получат по заслугам. Что касается рецидива Талалаева, в дисциплинарном регламенте все прописано. Он получит по максимуму", - резюмировал собеседник агентства.
Байкал-38
сегодня в 13:42
А теперь вдумайтесь в свои слова.
Происходит потасовка в технической зоне Балтики, Талалаев в самом эпицентре этого конфликта и тут он решает, что надо спровацировать Челестини?
Нет конечно!!!
Челестини прибежал в техническую зону Балтики и уже конфликт между ними был спровацирован армейским наставником.
А уж потом они орали друг на друга не выбирая выражении, а, да, Челестини вызывал Талалаева один на один биться.
Они оба были неадекватны в тот момент.
Кстати когда Талалаев уже успокоился и нормально общался с игроками ЦСКА, жали друг другу руки, Челестини продолжал провацировать его.
А это для вас нормально?
isamsn
сегодня в 13:38
Концовка матча получилась напряжённой. ЦСКА стремился отыграться, Балтика всеми способами пыталась затягивать время и удержать счёт. Конечно нервы у всех были на пределе. И тут можно понять игрока который бежал за мячём и толкнул тренера из под носа вырвавшего мяч и зафутболив его на трибуны. Будь я на месте этого игрока может для Талалаева всё было бы печальней. Это к тому что у всех реакция на неадыкватность разная.
Муравьед
сегодня в 13:30
Талалаев матом орал на Челестини. Это было видно по телевидению. Значит Талалаев спровоцировал Челестини. Там его по нескольким параметрам, параграфам, правилам нужно наказывать.
Байкал-38
сегодня в 13:29
Талалаева наказать за выбитый мяч, скорее всего штраф.
Талалаева и Челестини за обоюдную агрессию, причём строго, сроки дисквалификации опрелелит КДК.
Игрока ЦСКА как зачинщика потасовки.
Байкал-38
сегодня в 13:25, ред.
Кстати, а давай разберём этот эпизод на адекватность всех сторон.
Мяч прилетает Талалаеву в руки и он выбивает его на трибуну.
За это судья должен был показать ЖК и продолжить матч.
Игрок ЦСКА бежит бросать аут и видит, что Талалаев выбил мяч.
А теперь внимательно!!! За спиной Талалаева стоял мальчик с мячом и он сделал пару шагов, что бы дать игроку ЦСКА мяч.
Что должен был сделать игрок ЦСКА? Взять мяч у мальчика и продолжить игру, ведь время тает, а ЦСКА проигрывает, но он взбешён и не видит, что ему собираются дать мяч, его раздирает бешенство и он толкает Талалаева.
Завязывается потасовка в технической зоне Балтики.
А потом туда прибегают игроки и тренерский штаб ЦСКА.
По виду Челестини не скажешь, что он хотел как то замять конфликт, наоборот он бежал туда на разборки и конкретно с Талалаевым.
Да Талалаев поступил некрасиво, но начали потасовку ЦСКА.
Это так кратко об адекватности.
Да и ещё хочу напомнить, если забыли как вы Спартак обвиняли когда они к вам в зону забегали.
Это получается к вам нельзя, а вам к другим клубам можно и даже нужно.
Нет, так не пойдёт.
Одно я знаю точно, что виноваты обе мтороны и наказывать надо строго, особенно Талалаева, Челестини и игрока ЦСКА, который начал потасовку.
Red blu
сегодня в 13:24
До конца сезона, рецедивиста.
isamsn
сегодня в 13:11
Ну может быть. Однако Талолаев должен быть наказан строже как спровоцирующий этот конфликт.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:59
КДК должен объективно разобраться с тем, что произошло в концовке матча Балтика - ЦСКА... Ни в коем случае нельзя вешать всех собак на главного тренера калининградской команды.. Выбил мяч? Да, это нарушение, но оно максимум тянет на жёлтую карточку, которую, кстати, должен ещё предъявить арбитр. Зачем надо было прибегать всем скопом в техническую зону другого клуба? Тут надо разобраться... А когда команда выигрывает, она всегда затягивает время. Делают это абсолютно все.
Байкал-38
сегодня в 12:56
А кто он такой, что бы другим указывать?
За действиями Талалаева есть кому набдюдать и делать выводы.
А ты видел поведение Челестини?
Только неадекват может прибежать в чужую техническую зону с пеной во рту и звать другого тренера выйти с ним подраться.
И давай называть всё своими именами, а не выгораживать своих.
Ага, подошёл и вежлево так сказал: "Вы не правы сударь".
Челестини и Талалаев опозорили себя и свои команды и наказывать надо обоих.
Как кстати и игрока ЦСКА, который начал эту потасовку.
isamsn
сегодня в 12:46
А Челистини то за что. За то что он подошёл и указал неврастенику что он неправ. А он ещё больше в бутылку полез)))
isamsn
сегодня в 12:44
Талалаева нужно на год лешить лицензии на право занимать должность тренера. Может поумнеет и нервы подлечит.
NavySeal
сегодня в 12:14, ред.
Им надо выписать по паре вежливых чеченских смотрящих. Помнится, Тала как-то в Грозном попытался на предмет собственной "самости" порасширять, но ему там очень культурно намекнули, да, что расширялки потом придется собирать под Урюпинском, да. Проникшись высокой культурой, гопарь отправился более безопасно расширять в другие места ))
Байкал-38
сегодня в 11:36
Конечно Талалаева надо строго наказать, но так же надо наказать игрока ЦСКА за толчок в технической зоне Балтики тренера и конечно психованного гопника Челестини.
Талалаеву и Челестини выписать курс уколов от бешенства.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:13
Судя по его выражению лица и дрожащим губам ему срочно психиатр нужен. Он явно социально опасен для окружающих. Как все обернулось то.!
xerts2znggdw
сегодня в 11:11
Талалай уже краёв не видит
sihafazatron
сегодня в 10:45
Пусть 3 месяца в дурке полежит!)
Варвар7
сегодня в 10:42, ред.
По совокупности могут и больше трёх дать... и метёлку в придачу...)))
