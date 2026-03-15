Талалаев может быть дисквалифицирован на три месяца

сегодня, 10:25

Главный тренер «Балтики» может получить бан до трёх месяцев по итогам матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0), согласно дисциплинарному регламенту РФС .

Специалист спровоцировал потасовку, выбив мяч на трибуны во время аута ЦСКА . Конфликт с тренером москвичей Фабио Челестини перерос в перепалку под трибунами. Оба тренера были удалены: Талалаев — за «препятствование возобновлению игры».

Это первая игра после трёхматчевого бана за жест в матче со «Спартаком». Если КДК квалифицирует поведение как оскорбление соперников, бан составит до трёх месяцев.

«Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время или после матча, если нарушение повлекло прямое удаление либо отмечено в протоколе матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц наказывается дисквалификацией на срок от 2 до 4 матчей. А при рецидиве дисквалификацией до 3 месяцев, а также к нему может быть применен штраф в соответствии с пунктом 11 приложения номер 1 (до 250 тыс. рублей)», — говорится в регламенте.