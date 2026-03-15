Акинфеев: «В раздевалке был серьёзный разговор»

Голкипер и капитан ЦСКА сообщил, что команда провела серьезный разговор после поражения 0:1 от «Балтики» в 21-м туре РПЛ . «Армейцы» проиграли уже четыре матча подряд.

Наверное, время высказаться, потому что то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас и не устраивает нас. В раздевалке был серьезный разговор, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА . Понимаем все негодования ваши. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на какое-то светлое будущее этими матчами.

И четыре поражения подряд — это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти вместе. Поэтому я очень прошу, чтобы вы поддерживали команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку.