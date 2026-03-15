Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Акинфеев: «В раздевалке был серьёзный разговор»

сегодня, 09:36
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что команда провела серьезный разговор после поражения 0:1 от «Балтики» в 21-м туре РПЛ. «Армейцы» проиграли уже четыре матча подряд.

Наверное, время высказаться, потому что то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас и не устраивает нас. В раздевалке был серьезный разговор, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА. Понимаем все негодования ваши. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на какое-то светлое будущее этими матчами.

И четыре поражения подряд — это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти вместе. Поэтому я очень прошу, чтобы вы поддерживали команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 13:36, ред.
...сейчас "Балтика" как кол в заднице, у всех и вся! Негодование,раздражение,удивление наконец, вызывают у
остальных клубов и скажем так "не адекватное поведение" Талалаева в догонку! Вывод,принять меры в отношении Наставника и как то настраиваться против "Балтики" не спустя рукова,на мнимых авторитетах!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:18
Уважение к Игорю за его преданность клубу и за всю ответственность за такие результаты на себя и команду , а не на судей и других дядей...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 11:29
Были и намного более с ложные времена у ЦСКА....Что сейчас - в кулуарах говорил - ЦСКА (Армия - Марс) - соответствует знаку Овна - в середине февраля в Овен зашёл Сатурн (планета ограничений и проблем), как видим весь искомый период Цска провёл без побед. Конечно такой фактор не закрывает перед Цска все возможности, но является в определённой степени негативным фундаментом при котором нужно прилагать больше чем максимум усилий для успехов, скажем так...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:05, ред.
Вот так Игорёк вышел на плаху, раздал помидоры сам, повернулся и нагнулся, а потом читайте книжки и учитесь у человека преданности и верности, а он сам себя предаёт чтобы болельщики не растерзали. Не, далеко ещё Игорю до премии "За верность". Уважение и верность начинаются с себя. С оскорблениями борщанул, а так бы мужика была бы речь, а не стыдливого мальчишки. Но даже так он всё равно на три головы более зрелый чем все футболисты в лиге и это пугает больше всего.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:45
Сомневаюсь, что в реальном режиме эмоциональная речь Акинфеева носила столь стройный характер. Что мог сказать человек, который толком не осилил презентацию своей книги, превратив ее в балаган? Видимо это был набор слов, разбавленный нецензурными выражениями, оскорбительного содержания. Скорее всего у ЦСКА появились проблемы в раздевалке и виноват в них, прежде всего, нынешний капитан команды. Руководителю клуба пора самому оценить ситуацию в коллективе и сделать надлежащие выводы.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:37
Говори, не говори, а Балтика переиграла Армейцев по всем статьям.
просто Tomson
просто Tomson
сегодня в 10:36
Не стал кивать на судей или еще что-то, красава, мужик!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:28
Игорь в раздевалке: парни, ну чего, по пенному и сольем сегодня физручини
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:17, ред.
А что происходит с командой?
Провели хорошую трансферную компанию, сказали, что Дивеев им не нужен для чемпионской гонки, смеялись над 6 местом Спартака, говорили, что Балтика и Локо им не конкуренты... да много, что было сказано в последнее время.
Впереди несколько матчей с аутсайдерами, после этих матчей есть шанс сказать, что вышли из кризиса, но если ещё и с ними начнут терять очки...
Из 9 оставшихся матчей только два серьёзных соперника (Зенит, Локо) так, что интересно посмотреть ваш настоящий уровень, особенно в матчах с аутсайдерами.
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
сегодня в 10:08
Достойные слова капитана. Мы , конечно, не бросим команду в трудную минуту и надеемся , что вы всё исправите. Первое- пройти Краснодар в кубке, далее- собраться и больше не оступаться в чемпионате и выиграть кубок. А в чемпионате - всё будет зависеть от тех , кто выше и рядом в таблице.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:56
Надо чтобы сделали выводы из этого разговора
drug01
drug01
сегодня в 09:41
Это хорошо когда понимают что футбол это игра!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 