«Динамо» одолело «Амкар» на зимнем сборе

В рамках зимнего сбора в Турции между собой столкнулись два клуба РФПЛ: «Динамо» и «Амкар». Московский коллектив оказался сильнее.

«Динамо» – «Амкар» – 2:1 (2:0)

Голы: Луценко 38, Рыков 41 — Рязанцев 82.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков (Хольмен 63), Рауш (Козлов 63), Шунич, Ташаев (Грулев 63), Соу (Тетте 46), Цаллагов, Черных, Марков, Луценко.

Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

«Амкар»: Нигматуллин (Хомич 46), Белоруков (Прокофьев 46), Сиваков (Конде 46), Идову, Занев, Милькович (Зайцев 46), Браун (Костюков 46), Огуде (Рязанцев 46), Эзатолахи, Гащенков (Баланович 46), Комолов (Бодул 46).

Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

В предыдущем «товарняке» динамовцы сыграли вничью с чехами из «Высочины». «Будучность» из Черногории станет соперником «Амкара» 11 февраля, а 15-го с пермяками сыграет ереванский «Алашкер».