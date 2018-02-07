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«Динамо» одолело «Амкар» на зимнем сборе

вчера, 18:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)АмкарМатч завершен

В рамках зимнего сбора в Турции между собой столкнулись два клуба РФПЛ: «Динамо» и «Амкар». Московский коллектив оказался сильнее.

«Динамо» – «Амкар» – 2:1 (2:0)
Голы: Луценко 38, Рыков 41 — Рязанцев 82.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков (Хольмен 63), Рауш (Козлов 63), Шунич, Ташаев (Грулев 63), Соу (Тетте 46), Цаллагов, Черных, Марков, Луценко.
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

«Амкар»: Нигматуллин (Хомич 46), Белоруков (Прокофьев 46), Сиваков (Конде 46), Идову, Занев, Милькович (Зайцев 46), Браун (Костюков 46), Огуде (Рязанцев 46), Эзатолахи, Гащенков (Баланович 46), Комолов (Бодул 46).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

В предыдущем «товарняке» динамовцы сыграли вничью с чехами из «Высочины». «Будучность» из Черногории станет соперником «Амкара» 11 февраля, а 15-го с пермяками сыграет ереванский «Алашкер».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Dominators
сегодня в 00:36
Dominators:
Разумеется есть . Меня зовут Александр , можно Саша . В силу того , что я являюсь болельщиком Ростова , поздравлять всех болельщиков Динамо поименно не обязан .Поздравил тех болельщиков Динамо , с кем у меня приятельские и дружеские отношения .
+1000!!!
Dominators
Dominators ответил yaustal039
сегодня в 00:34
yaustal039:
Стесняюсь спросить ? А у Вас имена есть ?
Разумеется есть . Меня зовут Александр , можно Саша . В силу того , что я являюсь болельщиком Ростова , поздравлять всех болельщиков Динамо поименно не обязан .Поздравил тех болельщиков Динамо , с кем у меня приятельские и дружеские отношения .
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Никона
сегодня в 00:26
Никона:
Ну пока не совсем понятным выглядит только решение об обоюдном расторжении контракта с Бечераем, неужели нельзя было хоть какие то деньги за него выручить, тем более у Мехеллена который нас прокатил с трансфером Ханни который теперь будет за спартак играть.
Я прошу прощения, но в этом вопросе, я не силен и всех этих тонкостей не знаю. Да и признаюсь, мне, это не интересно. Я больше, смотрю на содержание игры или его отсутствие, а все остальное- не в моей компетенции. Извините....
Никона
Никона ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 00:21
Napoleon Bonapart:
Болельщиков увидят, как только игра наладится, а вот адекватное руководство, с этим сложнее.... Но, будем надеяться!
Ну пока не совсем понятным выглядит только решение об обоюдном расторжении контракта с Бечераем, неужели нельзя было хоть какие то деньги за него выручить, тем более у Мехеллена который нас прокатил с трансфером Ханни который теперь будет за спартак играть.
Никона
Никона ответил баск
сегодня в 00:18
баск:
Очень поздно пришел с работы, но все же нашел в себе силы посмотреть первый тайм) Понравились Рауш и Ташаев.. Левый фланг у нас, по-моему, в полном порядке, а это уже хлеб..) Гришка Морозов справа тоже смотрелся поувереннее, чем на обычном месте. Хорош был и Вофка Рыков (гол тут не при чем), даже не ожидал от него такой прыти..)
Мне Морозов не то что бы не понравился, как бы яснее выразиться, на фоне движения команды но выглядит как якорь что ли. А вот присмотревшись к Черных он не плохо провел матч двигался, хорошо обострял и не плохие передачи отдавал.
баск
баск
вчера в 23:51
Очень поздно пришел с работы, но все же нашел в себе силы посмотреть первый тайм)

Понравились Рауш и Ташаев..
Левый фланг у нас, по-моему, в полном порядке, а это уже хлеб..)
Гришка Морозов справа тоже смотрелся поувереннее, чем на обычном месте.
Хорош был и Вофка Рыков (гол тут не при чем), даже не ожидал от него такой прыти..)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Sem25
вчера в 23:11
Sem25:
Не спорю. Но лучше, если они еще увидят и адекватное руководство Динамо и болельщиков на трибунах. Над вторым мы работаем)))
Болельщиков увидят, как только игра наладится, а вот адекватное руководство, с этим сложнее.... Но, будем надеяться!
Sem25
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 23:09
Napoleon Bonapart:
Если спонсоры, увидят в Диме личность, тогда подтянутся много богатых людей, поверьте моему опыту.....
Не спорю. Но лучше, если они еще увидят и адекватное руководство Динамо и болельщиков на трибунах. Над вторым мы работаем)))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Sem25
вчера в 23:06
Sem25:
))) Для этого исполнители нужны. Но это Хохлов селекцию сейчас проводит, значит, понимает, что делает.
Если спонсоры, увидят в Диме личность, тогда подтянутся много богатых людей, поверьте моему опыту.....
Sem25
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 23:05
Napoleon Bonapart:
Дай Бог, Сергей, чтобы о Хохлове, говорили как о Гвардиоле, дай Бог!!!
))) Для этого исполнители нужны. Но это Хохлов селекцию сейчас проводит, значит, понимает, что делает.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Sem25
вчера в 23:04
Sem25:
Это общий настрой игроков. Надо соответствовать. Главное теперь такое показывать в матчах с более сильными соперниками.
Я не против!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Sem25
вчера в 23:03
Sem25:
Спасибо, Виктор! И Вам всех благ! Играли очень прилично. Главное - от мяча никто не прячется..."Зотовых" нет. Именно так Гвардиола объяснял свой выбор футболистов:"У меня играют жадные до мяча". Именно так и Хохлов хочет играть.
Дай Бог, Сергей, чтобы о Хохлове, говорили как о Гвардиоле, дай Бог!!!
Sem25
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 23:03
Napoleon Bonapart:
Сергей, Рыков, сегодня, вообще сыграл, как кайзер Франц в лучшие годы!
Это общий настрой игроков. Надо соответствовать. Главное теперь такое показывать в матчах с более сильными соперниками.
Sem25
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 23:01
Napoleon Bonapart:
Здравствуйте, Сергей! Да, надо было коды поменять и все нормализовалось. Мне игра понравилась, особенно в 1м тайме, появляется стиль, лицо. Хочется верить, что у Хохлова получится и я, публично перед ним ивинюсь за прежнее недоверие, но, это только, если получится. Вобщем, будем посмотреть. Удачи, дорогой!
Спасибо, Виктор! И Вам всех благ!
Играли очень прилично. Главное - от мяча никто не прячется..."Зотовых" нет. Именно так Гвардиола объяснял свой выбор футболистов:"У меня играют жадные до мяча". Именно так и Хохлов хочет играть.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Sem25
вчера в 23:00
Sem25:
Добрый вечер, Виктор! Рад, что Вы "пробились" на сайт) Тяпков -он же Миклухо, бывший корреспондент "Чемпионата"...и владелец fcdin...
Сергей, Рыков, сегодня, вообще сыграл, как кайзер Франц в лучшие годы!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Sem25
вчера в 22:57
Sem25:
Добрый вечер, Виктор! Рад, что Вы "пробились" на сайт) Тяпков -он же Миклухо, бывший корреспондент "Чемпионата"...и владелец fcdin...
Здравствуйте, Сергей!
Да, надо было коды поменять и все нормализовалось. Мне игра понравилась, особенно в 1м тайме, появляется стиль, лицо. Хочется верить, что у Хохлова получится и я, публично перед ним ивинюсь за прежнее недоверие, но, это только, если получится. Вобщем, будем посмотреть. Удачи, дорогой!
Sem25
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 22:36
Napoleon Bonapart:
Если Вы, обращаетесь к одному человеку в вежливой форме, тогда пишите "В" с большой буквы, если к многим людям- тогда "в" с маленькой, иначе, просто не понятно. А имена, у нас есть, естественно, меня- Виктор.
Добрый вечер, Виктор! Рад, что Вы "пробились" на сайт) Тяпков -он же Миклухо, бывший корреспондент "Чемпионата"...и владелец fcdin...
Sem25
Sem25 ответил yaustal039
вчера в 22:32
yaustal039:
Стесняюсь спросить ? А у Вас имена есть ?
Обязательно. Сергей. Sem - Семен(так на поле звали), обычное дело. От фамилии - Семенов.
Sem25
Sem25 ответил Dominators
вчера в 22:29
Dominators:
Витя Наполеон Бонапарт поздравляю персонально ,а также Сэм 25 , Микки , Бекельмана .С победой вас всех .
Спасибо! Всех Вам благ!
Sem25
Sem25
вчера в 22:25
Ехал на машине домой вечером, на Р Спорт фм - комментарии М. Тяпкова о матче и о Динамо. Специально, после услышанного от Вас(а это на всю страну пошло) первый тайм посмотрел. Михаил, я согласен, что сегодня был наш лучший матч за долгое время, но анализ состава, вопросы усиления...извините, мы болеем за разные клубы, или футбол по-разному понимаем. Хольмен-Рыков должны играть? Какие у Вас вопросы были сегодня к Шуньич-Рыков??? Как Вы сказали:"Одного плана игроки"... И что??? Какого распасовщика Вы хотите в основу, если мы играем в двух опорников и двух нападающих??? Динамо будет в 12-ть человек на поле выходить??
yaustal039
yaustal039 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 22:18
Napoleon Bonapart:
Если Вы, обращаетесь к одному человеку в вежливой форме, тогда пишите "В" с большой буквы, если к многим людям- тогда "в" с маленькой, иначе, просто не понятно. А имена, у нас есть, естественно, меня- Виктор.
    proezd2
    proezd2
    вчера в 22:02
    хороший спарринг ,Динамо готовится серьёзно.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил yaustal039
    вчера в 21:59
    yaustal039:
    Стесняюсь спросить ? А у Вас имена есть ?
    Если Вы, обращаетесь к одному человеку в вежливой форме, тогда пишите "В" с большой буквы, если к многим людям- тогда "в" с маленькой, иначе, просто не понятно. А имена, у нас есть, естественно, меня- Виктор.
    yaustal039
    yaustal039 ответил Dominators
    вчера в 21:44
    Dominators:
    Витя Наполеон Бонапарт поздравляю персонально ,а также Сэм 25 , Микки , Бекельмана .С победой вас всех .
    Стесняюсь спросить ? А у Вас имена есть ?
    stanichnik
    stanichnik ответил ману дель мораль
    вчера в 21:43
    ману дель мораль:
    Здравья всем разумным! У кого нить есть рабочая ссылка на нормальную версию сайта? А то моя уже перестала работать;(
    https://www.soccer.ru?new_design=0undefined
    yaustal039
    yaustal039
    вчера в 21:41
    Радость , конечно хорошее чувство , но Амкар это к сожалению не Реал ( даже дубль )
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил yaustal039
    вчера в 21:33
    yaustal039:
    Почему борисыча - 56а пропустил ?!
    20 лапу, как медведь в берлоге.....
    Кaдыш.
    Кaдыш.
    вчера в 21:32
      yaustal039
      yaustal039 ответил Napoleon Bonapart
      вчера в 21:31
      Napoleon Bonapart:
      Привет, Санек! Спасибо за поздравления! Игра понравилась, ну во-всяком случае, вылететь не должны. Удачи Ростову!
      Почему борисыча - 56а пропустил ?!
      Казанский
      Казанский
      вчера в 20:23
      Рязанцев 82.-----------Еще стреляют старые рубиновые воины)))
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