Мутко: «ФИФА начала расследование в отношении Камболова и Князева»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о том, что ФИФА инициировала расследование в отношении Руслана Камболова и Ивана Князева, подозревая футболистов в нарушении антидопинговых правил:

«Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим - Камболову и Князеву - начали расследование. В данном случае РФС - это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет».