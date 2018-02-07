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Мутко: «ФИФА начала расследование в отношении Камболова и Князева»

вчера, 20:11

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о том, что ФИФА инициировала расследование в отношении Руслана Камболова и Ивана Князева, подозревая футболистов в нарушении антидопинговых правил:

«Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим - Камболову и Князеву - начали расследование. В данном случае РФС - это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет».

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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 21:22
- Как про допинг, так сразу же, как чёрт из табакерки, Мутко вылазит. Почему?
- Преступника всегда на место преступления тянет!
Казанский
Казанский ответил cska plus
вчера в 21:08
cska plus:
Да! Гинер запретил, снова жаба душит.
Жаба не душит,еврей беспокоит)))
Морозовский
Морозовский
вчера в 20:58
Мутко, как всегда, мутно выражает свои мысли.
cska plus
cska plus ответил Казанский
вчера в 20:54
Казанский:
Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим - Камболову и Князеву - начали расследование. -------------------------- А по остальным 9-м Гинер запретил что-ли?)))
Да! Гинер запретил, снова жаба душит.
Dominators
Dominators ответил ДАША Д
вчера в 20:49
ДАША Д:
Мутко? А кто это?
Мутко - это такой футбольный Чубайс .
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 20:48
лишат рашу чм как олимпиады, ни флага, ни гимна, ни формы
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:37
Мутко? А кто это?
Казанский
Казанский
вчера в 20:17
Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим - Камболову и Князеву - начали расследование.
--------------------------
А по остальным 9-м Гинер запретил что-ли?)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:16
Что-то Мутко зачастило - не к добру это.
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