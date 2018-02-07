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«Реал» в серии пенальти выбил «Краснодар» из Юношеской лиги УЕФА

вчера, 21:04
Краснодар (до 19)Логотип футбольный клуб Краснодар (до 19)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (до 19) (Мадрид)Реал (до 19)Закончился после серии пенальти

В стыковом матче за право сыграть в плей-офф раунде Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» в серии пенальти уступил сверстникам из «Реала».

Краснодар, Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» (до 19) – «Реал» (до 19) – 0:0 (по пенальти 0:3)

«Краснодар» (до 19): Сафонов, Мартынов, Игнатьев, Сулейманов, Бородин, Черников, Голубев, Сергеев (Григорян 62), Бочко, Ивашин, Уткин (Текучев 82).
Главный тренер: Мурад Мусаев.

«Реал» (до 19): Айрам, Альберто, Забарте, Сезар (Бланко 84), Гомес, Оскар, Лопес, Фуэнте, Галван, Мартин, Алекс.
Главный тренер: Гути.

Предупреждения: Айрам 48, Бочко 49, Голубев 73.

Судья: Торвалдур Арнасон.

Напомним, что все билеты на матч были проданы.

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Все комментарии
cska-78
cska-78
сегодня в 01:01
Жаль конечно, но опыт получили!
kust07
kust07
сегодня в 00:25
бить пенальти совсем не умеют.все удары корявые.
борька
борька
вчера в 23:35
Молодцы, но пенальти бить нужно учиться.!
Dembel 2010
Dembel 2010
вчера в 23:22
Удачи ребятам из Краснодара.
Saang
Saang
вчера в 23:10
Судья исландец? В этом точно замешан Ростов...
Воин666
Воин666 ответил Apsny
вчера в 23:00
Apsny:
Особенно тебе, ты ж все)))
Эта ветка вообще никак не связана с барселоной.
Ника228
Ника228
вчера в 22:51
Наверное показалось, но Краснодар более взрослый футбол показал . в центре поля уничтожали соперников . первый тайм так точно . Молодцы короче , интересная игра была .
ошалевший
ошалевший ответил Tommy Lee
вчера в 22:47
Tommy Lee:
Краснодар скорей всего и в этом году выиграет молодёжку в России, хотя ЦСКА рядом. А вот хрюкалки на 9=м месте и что они там вчера несли?
если бы не фнл спартак-2 бы выносил молодёжку как и раньше до создания дубля
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 22:42
наших чтоль пенальти не учат бить,это что за позор... 1 из 7 пенальти от мясо и быков в сумме...
Shamil79
Shamil79
вчера в 22:31
жаль!...как можно было из трёх пенальти не забить ни одного?...теперь понятно что отрабатывать
Apsny
Apsny ответил Воин666
вчера в 22:25
Воин666:
И зачем ты это здесь пишешь? Всем плевать.
Особенно тебе, ты ж все)))
вхсо 111
вхсо 111 ответил Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:17
Duda Gigolaev Osetin:
Пожалуйста дайте ссылку на старый сайт! Так невозможно
https://www.soccer.ru/?new_design=0 Вроде я тут сижу.
Воин666
Воин666 ответил Apsny
вчера в 22:12
Apsny:
Профессиональная футбольная лига Испании отметила в своем отчете оскорбления, которые болельщики "Эспаньола" адресовали защитнику "Барселоны" Жерару Пике по ходу состоявшегося 4 февраля каталонского дерби (1:1). Ла Лига сообщила Королевской испанской футбольной федерации, что после забитого "Эспаньолом" гола около 450 фанатов этой команды скандировали "puta Barça", причем речевка поддерживалась менее активными болельщиками на других трибунах. Когда защитник "Барселоны" Жерард Пике сравнял счет, он приложил к губам палец, адресовав жест фанатам "Эспаньола". После этого около 450 болельщиков стали скандировать "Пике — козел, у Шакиры есть хвост, твой сын — от Вакасо, а ты ..едик".
И зачем ты это здесь пишешь? Всем плевать.
Сергей Яценко
Сергей Яценко
вчера в 22:11
был на стадионе как обычно... есть куда расти...
Apsny
Apsny
вчера в 21:55
Профессиональная футбольная лига Испании отметила в своем отчете оскорбления, которые болельщики "Эспаньола" адресовали защитнику "Барселоны" Жерару Пике по ходу состоявшегося 4 февраля каталонского дерби (1:1).

Ла Лига сообщила Королевской испанской футбольной федерации, что после забитого "Эспаньолом" гола около 450 фанатов этой команды скандировали "puta Barça", причем речевка поддерживалась менее активными болельщиками на других трибунах.

Когда защитник "Барселоны" Жерард Пике сравнял счет, он приложил к губам палец, адресовав жест фанатам "Эспаньола". После этого около 450 болельщиков стали скандировать "Пике — козел, у Шакиры есть хвост, твой сын — от Вакасо, а ты ..едик".
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:50
Пожалуйста дайте ссылку на старый сайт! Так невозможно
Палыч82
Палыч82 ответил Кaдыш.
вчера в 21:47
Кaдыш.:
Это они еще с молодежью Ньюкасла не играли!
Сегодня ж новость про Ньюкасл была, ты как ее обойти и не прокомментировать то сумел?)
da da da
da da da
вчера в 21:45
мда
а ведь молодежка Реала одна из слабейших в Испании
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 21:45
Краснодар скорей всего и в этом году выиграет молодёжку в России, хотя ЦСКА рядом. А вот хрюкалки на 9=м месте и что они там вчера несли?
NOVA
NOVA
вчера в 21:34
браво молодежь!!!
EAGuar As
EAGuar As ответил RussianHorse
вчера в 21:32
Если Арсенал и дальше будет так же шагать вперед как последние пять лет , то через пару лет .....
Вобщем .... поживем увидим .
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 21:30
Это они еще с молодежью Ньюкасла не играли!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 21:23
всё ровно молодцы
soccer2014
soccer2014
вчера в 21:21
Вообще приятное зрелище!!! (Кроме пенальти конечно же) Галицкий всё громче о себе заявляет, такое организовал что рекорд посещаемости установил, очень приятно!!! Ну и команда конечно в порядке ростёт!!
RussianHorse
RussianHorse ответил EAGuar As
вчера в 21:20
EAGuar As:
Необычный эпизод произошел перед матчем Юношеской лиги УЕФА между "Краснодаром" и "Реалом" . Во время оглашения состава мадридского клуба показали эмблему тульского "Арсенала" .
Единственная гордость за свой клуб?
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 21:19
радует одно, молодежь дает уроки своим старшим товарисчам
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 21:15
Не удивили.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:14
Что то у нас с пеналями не получается. А так молодцы Краснодар не посрамили.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 21:14
Необычный эпизод произошел перед матчем Юношеской лиги УЕФА между "Краснодаром" и "Реалом" . Во время оглашения состава мадридского клуба показали эмблему тульского
"Арсенала" .

RDeanW
RDeanW
вчера в 21:13
вчера я думал, что хуже спартака пенальти пробить никто не сможет. оказалось, есть и такие, кому это по силам) 1 пенальти из 7 реализован россиянами за 2 игры - вот это позор. а за всё остальное не стыдно. игру и те, и другие показали неплохую
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