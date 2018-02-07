«Реал» в серии пенальти выбил «Краснодар» из Юношеской лиги УЕФА

В стыковом матче за право сыграть в плей-офф раунде Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» в серии пенальти уступил сверстникам из «Реала».

Краснодар, Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» (до 19) – «Реал» (до 19) – 0:0 (по пенальти 0:3)

«Краснодар» (до 19): Сафонов, Мартынов, Игнатьев, Сулейманов, Бородин, Черников, Голубев, Сергеев (Григорян 62), Бочко, Ивашин, Уткин (Текучев 82).

Главный тренер: Мурад Мусаев.

«Реал» (до 19): Айрам, Альберто, Забарте, Сезар (Бланко 84), Гомес, Оскар, Лопес, Фуэнте, Галван, Мартин, Алекс.

Главный тренер: Гути.

Предупреждения: Айрам 48, Бочко 49, Голубев 73.

Судья: Торвалдур Арнасон.

Напомним, что все билеты на матч были проданы.