«Реал» в серии пенальти выбил «Краснодар» из Юношеской лиги УЕФА

В стыковом матче за право сыграть в плей-офф раунде Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» в серии пенальти уступил сверстникам из «Реала».
Краснодар, Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» (до 19) – «Реал» (до 19) – 0:0 (по пенальти 0:3)
«Краснодар» (до 19): Сафонов, Мартынов, Игнатьев, Сулейманов, Бородин, Черников, Голубев, Сергеев (Григорян 62), Бочко, Ивашин, Уткин (Текучев 82).
Главный тренер: Мурад Мусаев.
«Реал» (до 19): Айрам, Альберто, Забарте, Сезар (Бланко 84), Гомес, Оскар, Лопес, Фуэнте, Галван, Мартин, Алекс.
Главный тренер: Гути.
Предупреждения: Айрам 48, Бочко 49, Голубев 73.
Судья: Торвалдур Арнасон.
Напомним, что все билеты на матч были проданы.
"Арсенала" .
"Арсенала" .