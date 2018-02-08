Почеттино похвалил Ламелу, который забил первый гол за 504 дня

Эрик Ламела помог «Тоттенхэму» выйти в 1/8 финала Кубка Англии и отметился взятием ворот. Аргентинец в составе «шпор» забил свой первый гол за 504 дня. Главный тренер лондонского коллектива Маурисио Почеттино рад, что хавбек прервал голевую засуху:

«Он любит футбол и любит тренироваться. В сложные периоды ты многому учишься. Сейчас он может достичь более высокого уровня, потому что набрался опыта.

Атакующим игрокам важно отправлять мяч в сетку, а ему было важно еще и сыграть все 90 минут матча. Эрик — важный игрок, который получил необходимый опыт».