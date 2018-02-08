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Почеттино похвалил Ламелу, который забил первый гол за 504 дня

сегодня, 09:23
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт КаунтиМатч завершен

Эрик Ламела помог «Тоттенхэму» выйти в 1/8 финала Кубка Англии и отметился взятием ворот. Аргентинец в составе «шпор» забил свой первый гол за 504 дня. Главный тренер лондонского коллектива Маурисио Почеттино рад, что хавбек прервал голевую засуху:

«Он любит футбол и любит тренироваться. В сложные периоды ты многому учишься. Сейчас он может достичь более высокого уровня, потому что набрался опыта.

Атакующим игрокам важно отправлять мяч в сетку, а ему было важно еще и сыграть все 90 минут матча. Эрик — важный игрок, который получил необходимый опыт».

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Все комментарии
Ptaha91
Ptaha91 ответил cannongun
сегодня в 13:00
cannongun:
всё бомбит? это хорошо
еще как , надеюсь вас не будет в четверке.
cannongun
cannongun ответил Ptaha91
сегодня в 12:59
Ptaha91:
браво Ламела, браво Дайвингхем
всё бомбит? это хорошо
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 10:47
браво Ламела, браво Дайвингхем
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 10:04
от траура отошел
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