Эль-Ненни надеется, что у «Арсенала» еще будет шанс побороться за титул АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни не исключает, что «канониры» еще могут побороться за титул английской Премьер-Лиги:

«В Премьер-Лиге нет ничего невозможного, мы все еще можем побороться за титул. Будем сражаться до конца, ведь никто не отменял сюрпризы.

Если мы и не потянем борьбу за трофей в этом сезоне, то в любом случае подготовимся к следующему сезону. Пока что мы думаем только о том, чтобы забраться в чемпионате как можно выше».

В последнем туре чемпионата Англии «Арсенал» разгромил «Эвертон». Сейчас лондонцы занимают 6 место в турнирной таблице и отстают от «Манчестер Сити» (первая позиция) на 24 пункта.