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Эль-Ненни надеется, что у «Арсенала» еще будет шанс побороться за титул АПЛ

вчера, 13:56

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни не исключает, что «канониры» еще могут побороться за титул английской Премьер-Лиги:

«В Премьер-Лиге нет ничего невозможного, мы все еще можем побороться за титул. Будем сражаться до конца, ведь никто не отменял сюрпризы.

Если мы и не потянем борьбу за трофей в этом сезоне, то в любом случае подготовимся к следующему сезону. Пока что мы думаем только о том, чтобы забраться в чемпионате как можно выше».

В последнем туре чемпионата Англии «Арсенал» разгромил «Эвертон». Сейчас лондонцы занимают 6 место в турнирной таблице и отстают от «Манчестер Сити» (первая позиция) на 24 пункта.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
вчера в 20:47
О как!
cska plus
cska plus
вчера в 15:01
Возможно, только после отставки жабоеда.
Василий 50
Василий 50 ответил Ньюкасл Юнайтед
вчера в 14:49
Ньюкасл Юнайтед:
Как давно он в таблицу заглядывал.
Точнее и не скажешь.
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
вчера в 14:20
Как давно он в таблицу заглядывал.
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