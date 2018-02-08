Божович о матче «Црвена Звезда» - ЦСКА: «Шансы абсолютно равны»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» - ЦСКА. 49-летний специалист ранее возглавлял сербский клуб.



«Слежу ли я за своим бывшим клубом? Конечно. Вчера смотрел товарищескую встречу с „Зенитом“. В первом тайме команда хорошо сыграла с петербуржцами, игроки создали два отличных момента, оказывали большое давление на ворота соперника. Но было видно, что сейчас „Зенит“ по качеству лучшая команда в Премьер-Лиге. Поэтому победить было сложно.



Изменилась ли „Црвена Звезда“? Да, кардинально. Пришли новые игроки. Сейчас в стартовом составе играют всего лишь четыре футболиста, которые работали со мной. Теперь „Црвена“ любит выступать больше вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки. Но с ЦСКА, при своих болельщиках, команда полетит вперед.



Кто фаворит в паре? Сложно оценивать состояние только по товарищеским матчам. В контрольных встречах ты видишь одно, а в официальных играх – совсем другое. Шансы абсолютно равны».