  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.753.654.7
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.424.67.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет4.153.61.85

Божович о матче «Црвена Звезда» - ЦСКА: «Шансы абсолютно равны»

вчера, 16:41
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА13.02.2018 в 20:00 Не начался

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» - ЦСКА. 49-летний специалист ранее возглавлял сербский клуб. 

«Слежу ли я за своим бывшим клубом? Конечно. Вчера смотрел товарищескую встречу с „Зенитом“. В первом тайме команда хорошо сыграла с петербуржцами, игроки создали два отличных момента, оказывали большое давление на ворота соперника. Но было видно, что сейчас „Зенит“ по качеству лучшая команда в Премьер-Лиге. Поэтому победить было сложно.

Изменилась ли „Црвена Звезда“? Да, кардинально. Пришли новые игроки. Сейчас в стартовом составе играют всего лишь четыре футболиста, которые работали со мной. Теперь „Црвена“ любит выступать больше вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки. Но с ЦСКА, при своих болельщиках, команда полетит вперед.

Кто фаворит в паре? Сложно оценивать состояние только по товарищеским матчам. В контрольных встречах ты видишь одно, а в официальных играх – совсем другое. Шансы абсолютно равны».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Синицын: «Не понимаю, сколько Галицкий спит. И спит ли он вообще»
Сегодня, 01:00 1
Широков: «Не исключено, что у Дзюбы и Шатова будет шанс вернуться в основу „Зенита“»
Сегодня, 00:25 4
Романцев: «„Спартак“ имеет все шансы стать чемпионом»
Вчера, 22:53 26
Глушаков: «У „Спартака“ есть еще неделя до „Атлетика“. Будем разбирать, готовиться»
Вчера, 21:15 16
Уткин: «В мини-футбол идут неудачники, которым нет места в большом футболе»
Вчера, 20:53 32
Ловчев считает, что «Спартак» не пройдет «Атлетик»
Вчера, 20:25 127
Обсудить
Все комментарии
S-y F-v
S-y F-v
сегодня в 00:43
Ждём убедительной победы от братьев-сербов.
колледж
колледж
сегодня в 00:42
    viv
    viv
    вчера в 20:51
    После зимнего перерыва - шансы 50 на 50.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 19:47
    Потому что бывший его клуб,поэтому и равны,а если серьезно,то...Болеем за наших,за ЦСКА!!!
    cska-78
    cska-78
    вчера в 19:20
    Уже скоро все узнаем!
    CSKA Rek
    CSKA Rek ответил cska plus
    вчера в 18:20
    cska plus:
    Странно, что нет казанского с антихером.
    Ща подтянутся
    cska plus
    cska plus
    вчера в 18:17
    Странно, что нет казанского с антихером.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100