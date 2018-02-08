«Селтик» лишился основного защитника перед домашним матчем с «Зенитом»

Основной защитник «Селтика» Дедрик Боята точно пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом». Об этом сообщил главный тренер команды Брендан Роджерс. При этом, по словам наставника, восстановление игрока может занять несколько недель, так что велика вероятность неучастия Дедрика и в ответном поединке, который состоится в России.

Первый матч состоится 15 февраля в Глазго, а ответный - 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «кельтам» в матчах с «Зенитом» не поможет и основной вратарь Крейг Гордон.