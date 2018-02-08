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«Селтик» лишился основного защитника перед домашним матчем с «Зенитом»

вчера, 18:41
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.02.2018 в 23:05 Не начался

Основной защитник «Селтика» Дедрик Боята точно пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом». Об этом сообщил главный тренер команды Брендан Роджерс. При этом, по словам наставника, восстановление игрока может занять несколько недель, так что велика вероятность неучастия Дедрика и в ответном поединке, который состоится в России.

Первый матч состоится 15 февраля в Глазго, а ответный - 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «кельтам» в матчах с «Зенитом» не поможет и основной вратарь Крейг Гордон.

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 21:32
Здоровья ему
S-y F-v
S-y F-v
вчера в 21:16
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:33
    ".....в матчах с «Зенитом» не поможет и основной вратарь Крейг Гордон."

    Да Селтику никто и ничто уже не поможет в предстоящих матчах......просто жребий слеп и жесток....
    zenitforfun
    zenitforfun
    вчера в 20:14
    опять деньги нерезиновой пошли на скупку игроков соперника
    Foxes
    Foxes ответил Karkaz
    вчера в 20:08
    Karkaz:
    Если не ошибаюсь это уже третий или четвёртый игрок вылетает. У Селтика есть еще неделя, чтобы выйти на матч с Зенитом дублем.
    Голкипер Крейг Гордон и нападающий Ли Гриффитс получили травмы.
    Saang
    Saang ответил nikolah
    вчера в 20:08
    nikolah:
    угу,всё куплено
    Вообще миллионеры охренели!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 20:08
    Ну и фиг с ним.
    nikolah
    nikolah ответил Saang
    вчера в 20:07
    Saang:
    Еще один чемоданчик Миллера нашел своего нового хозяина)
    угу,всё куплено
    Saang
    Saang
    вчера в 20:06
    Еще один чемоданчик Миллера нашел своего нового хозяина)
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 19:55
    Если не ошибаюсь это уже третий или четвёртый игрок вылетает. У Селтика есть еще неделя, чтобы выйти на матч с Зенитом дублем.
    Foxes
    Foxes ответил susanin ultrazenith
    вчера в 19:49
    susanin ultrazenith:
    Зенит выиграет ЛЕ!
    :-)
    drug01
    drug01
    вчера в 19:48
    Большая потеря!!!!!
    kust07
    kust07
    вчера в 19:45
    Селтик решил слиться
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 19:37
    Зенит выиграет ЛЕ!
    Jake Sully
    Jake Sully ответил azures
    вчера в 19:28
    azures:
    Опять спартачи будут визжать, что Зениту попалась слабая команда.
    они уже примерно неделю как соломку подстилают... потом будут хрюкать что вам попался слабый Селтик, мы бы их разгромили одной левой, а Бильбао проиграть 0-6 уже не так и плохо.
    azures
    azures
    вчера в 19:21
    Опять спартачи будут визжать, что Зениту попалась слабая команда.
    Nikola45
    Nikola45 ответил Shagrath82
    вчера в 19:05
    Shagrath82:
    все таки скупили Зенит шотландцев
    Судя по тому что Фарчун от фарчунил Федунцов! То с Бильбао опять позор переживать будем ))
    Gianfranco Zola
    Gianfranco Zola
    вчера в 19:02
    Да что такое!
    piercman
    piercman ответил Shagrath82
    вчера в 18:52
    Shagrath82:
    все таки скупили Зенит шотландцев
    пфф. атлетик лишился ляпорта. происки феpдуна, взявшего кредит 100 млн под залог открывашки. занёс в чемоданах 57 гвардиоле, чтобы тот выкупил ляпорта. остальное пойдёт судьям, чтобы спартак отскочил в домашней игре.
    Shagrath82
    Shagrath82
    вчера в 18:43
    все таки скупили Зенит шотландцев
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