Дибала не выйдет на поле в завтрашнем матче против «Фиорентины»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий Пауло Дибала не примет участие в завтрашнем матче 24-го тура Серии А против «Фиорентины».
«В завтрашнем матче есть шанс увидеть Маркизио, в предыдущем туре он уже выходил на поле вместо Матюиди. На сегодняшней вечерней тренировке мы посмотрим, стоит ли вносить изменения, так как почти все игроки восстановились после травм.
Куадрадо все еще травмирован. Дибала, Хеведес и Матюиди проходят реабилитацию, поэтому они будут недоступны».
