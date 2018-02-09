Фанаты «Валенсии» забросали камнями автобус «Барселоны» и разбили в нём окно

Фанаты «Валенсии» после домашнего поражения от «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании и вылета своей команды из турнира закидали камнями автобус сине-гранатовых, направляющийся в аэропорт. Один из камней разбил окно, но, к счастью, никто не пострадал.
Также болельщики «Валенсии» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Барселоны», Каталонии, Жерара Пике, а также оскорбляли Самуэля Умтити из-за его цвета кожи.
В итоге местная полиция сопроводила автобус до аэропорта.
📸 | The Barça bus. pic.twitter.com/IZxU8jOA45— BarcaSpiral (@BarcaSpiral_) 8 февраля 2018 г.
Пике конечно, тот еще овощ, но кидать камни в стекла это уже лишнее.
Лучше бы освистали свою команду, которая проигрывает 4 игру подряд.
Пике конечно, тот еще овощ, но кидать камни в стекла это уже лишнее.
Лучше бы освистали свою команду, которая проигрывает 4 игру подряд.