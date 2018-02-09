Фанаты «Валенсии» забросали камнями автобус «Барселоны» и разбили в нём окно

Фанаты «Валенсии» после домашнего поражения от «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании и вылета своей команды из турнира закидали камнями автобус сине-гранатовых, направляющийся в аэропорт. Один из камней разбил окно, но, к счастью, никто не пострадал.

Также болельщики «Валенсии» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Барселоны», Каталонии, Жерара Пике, а также оскорбляли Самуэля Умтити из-за его цвета кожи.

В итоге местная полиция сопроводила автобус до аэропорта.