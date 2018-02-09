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Фанаты «Валенсии» забросали камнями автобус «Барселоны» и разбили в нём окно

сегодня, 05:36
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Фанаты «Валенсии» после домашнего поражения от «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании и вылета своей команды из турнира закидали камнями автобус сине-гранатовых, направляющийся в аэропорт. Один из камней разбил окно, но, к счастью, никто не пострадал. 

Также болельщики «Валенсии» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Барселоны», Каталонии, Жерара Пике, а также оскорбляли Самуэля Умтити из-за его цвета кожи.

В итоге местная полиция сопроводила автобус до аэропорта.

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Все комментарии
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Zidane.5
сегодня в 13:13
Zidane.5:
Зря они так с Барсой, ведь девушек нужно защищать а не обижать.
Тем обидней отставать от них на 18 очков😂😂😂
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Великий Князь
сегодня в 13:12
Великий Князь:
И не говори. 21 век, а у них камни. Могли бы и из РПГ шмальнуть. Аха-ха)
На майдане тоже с камней начиналось
vastudio
vastudio
сегодня в 13:04
А это уже по бычьи...
banestom
banestom ответил Zidane.5
сегодня в 12:52
Zidane.5:
Зря они так с Барсой, ведь девушек нужно защищать а не обижать.
Это ты по ходу про свою Кристинку говорил))))))
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 12:51
Зря они так с Барсой, ведь девушек нужно защищать а не обижать.
proezd2
proezd2
сегодня в 12:44
Барселона Спартак Чемпионы!!!
proezd2
proezd2
сегодня в 12:43
дикий народ в Испании...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 12:40
Федерация футбола уже должна меры принять.
"Нет расизму" пишут только в рекламных щитах,на деле все идет к оскорблениям. Могли бы пострадать футболисты от закидушек
ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
сегодня в 12:38
Молодцы
Слайш
Слайш
сегодня в 12:17
проигрывать тоже надо уметь... вся эта агрессия сыграла не в пользу валенсии
NOVA
NOVA
сегодня в 12:04
так их!! шутка конечно, эт уже не фанаты!!
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 11:58
    Madrik
    Madrik
    сегодня в 11:37
    Было бы в России , вони было уххххх
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 11:24
    Местные комментаторы даже не понимают, что конфликт не из-за футбола, а из-за желания Каталонии свалить из Испании, потому Пике и ненавидят.
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 11:18
    Наказание должно быть жёстким...не пускать их на стадион лет на 10
    kastites
    kastites
    сегодня в 10:21
    Хулиганы
    starche
    starche
    сегодня в 10:15
    И сами футболисты Валенсии безобразно вели себя на поле, охотясь за игроками Барселоны.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Великий Князь
    сегодня в 10:13
    Великий Князь:
    Здарова, дружище. Камни это не гуманно, так как долго и мучительно. Но зато барсуковый жир не пострадает. А если взорвать, то пропадёт ценное сырьё))
    Дарова Княже!

    Надо гуманно и красиво, до игры - дизентерийную амёбу)))
    katalonez
    katalonez
    сегодня в 10:08
    Долбаные дегенераты
    амурец
    амурец ответил cevin cigan
    сегодня в 09:56
    cevin cigan:
    Статья о болельщиках Валенсии,но нет,нужно сюда обязательно Реал прилепить! Жить прямо не можете без нас? Что за народ.....
    да ладно просто ему хотелось что нибудь написать, а ничего нормального придумать не в силах
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Шуnя771
    сегодня в 09:43
    Шуnя771:
    Нет, камни это перебор...
    Здарова, дружище.
    Камни это не гуманно, так как долго и мучительно. Но зато барсуковый жир не пострадает. А если взорвать, то пропадёт ценное сырьё))
    Хозяин Барселоны
    Хозяин Барселоны
    сегодня в 09:38
      3веробой
      3веробой ответил Шуnя771
      сегодня в 09:36
      Шуnя771:
      Нет, камни это перебор...
      Самое то)
      3веробой
      3веробой
      сегодня в 09:36
      Жаль что никого не замочили.
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 09:34
      Нет, камни это перебор...
      cevin cigan
      cevin cigan ответил Funny_Smailik
      сегодня в 09:33
      Funny_Smailik:
      Я про малолетних глоров но не истинных болельщиков, ну раз уж ты принимаешь на себя то... :)
        Великий Князь
        Великий Князь ответил cevin cigan
        сегодня в 09:27
        cevin cigan:
        О чём ты говоришь?Какое на хрен РПГ? Они от пустой пластиковой бутылочки 0,5 всей командой обделались!!! Люди собственной тени боятся.....РПГ.
        аха-ха)
        Funny_Smailik
        Funny_Smailik ответил cevin cigan
        сегодня в 09:27
        Я про малолетних глоров но не истинных болельщиков, ну раз уж ты принимаешь на себя то... :)
        No problem
        No problem
        сегодня в 09:25
        Позорники.
        cevin cigan
        cevin cigan ответил Великий Князь
        сегодня в 09:23
        Великий Князь:
        И не говори. 21 век, а у них камни. Могли бы и из РПГ шмальнуть. Аха-ха)
        О чём ты говоришь?Какое на хрен РПГ? Они от пустой пластиковой бутылочки 0,5 всей командой обделались!!! Люди собственной тени боятся.....РПГ.
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