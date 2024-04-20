Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович отложил покупку «Витесса» из Эредивизие.
Дело в санкциях, наложенных на клуб: с команды сняли 18 очков за несоответствие правилам лицензирования чемпионата Нидерландов. Более того, финансовые долги «жёлто-чёрных» превышают 15 миллионов евро.
В прошлом году стало известно, что Абрамович несколько лет тайно спонсировал «Витесс», будучи владельцем «Челси».
А если серьёзно,то приходится констатировать,что евреи-миллиардеры тоже не столь умны,как представляется.Обули его в Мелкобритании,так он почему-то решил,что прокатит в странах "Райского Сада",где ему повсеместно отказывают в ВНЖ.Скоро на нейтральной полосе жить будешь!!!
А если серьёзно,то приходится констатировать,что евреи-миллиардеры тоже не столь умны,как представляется.Обули его в Мелкобритании,так он почему-то решил,что прокатит в странах "Райского Сада",где ему повсеместно отказывают в ВНЖ.Скоро на нейтральной полосе жить будешь!!!