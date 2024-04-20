Абрамович отложил покупку «Витесса»

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сегодня, 12:45

Бывший владелец «Челси» отложил покупку «Витесса» из Эредивизие.

Дело в санкциях, наложенных на клуб: с команды сняли 18 очков за несоответствие правилам лицензирования чемпионата Нидерландов. Более того, финансовые долги «жёлто-чёрных» превышают 15 миллионов евро.

В прошлом году стало известно, что Абрамович несколько лет тайно спонсировал «Витесс», будучи владельцем «Челси».