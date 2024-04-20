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Абрамович отложил покупку «Витесса»

сегодня, 12:45

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович отложил покупку «Витесса» из Эредивизие.

Дело в санкциях, наложенных на клуб: с команды сняли 18 очков за несоответствие правилам лицензирования чемпионата Нидерландов. Более того, финансовые долги «жёлто-чёрных» превышают 15 миллионов евро.

В прошлом году стало известно, что Абрамович несколько лет тайно спонсировал «Витесс», будучи владельцем «Челси».

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Все комментарии
x4hufkuyqttt
x4hufkuyqttt
сегодня в 15:16
Этот клуб только даром брать.
22bcnf24hd65
22bcnf24hd65
сегодня в 14:44
Зачем ему лишние заботы, надо время выждать
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 14:07
Зачем Абрамовичу Витесс?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:00
Витесс не его уровня клуб. Неверю вообще в такую историю.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:58
Товар испорчен.Решил не брать.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 13:58
До такой степени не было, что он даже любимого тренера своей правой руки Гинера назначил туда) Как и до этого в другой свой фарм-клуб "Халл"))
adekvat
adekvat
сегодня в 13:53
Абрамовичу не привыкать к санкциям.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:36
Да никакой тайны не было 😁 Витесс всегда был фарм-клубом Челси
Интерес
Интерес
сегодня в 13:08
Рома посчитал и понял,что проще купить всю Нидерландию.Теперь ищет,где взять недостающие 5 процентов средств,необходимых для этого.
А если серьёзно,то приходится констатировать,что евреи-миллиардеры тоже не столь умны,как представляется.Обули его в Мелкобритании,так он почему-то решил,что прокатит в странах "Райского Сада",где ему повсеместно отказывают в ВНЖ.Скоро на нейтральной полосе жить будешь!!!
Гость
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