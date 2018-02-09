  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

Президент «Расинга»: «„Интер“ близок к подписанию Лаутаро Мартинеса за € 18 млн»

сегодня, 05:57

Президент аргентинского «Расинга» Виктор Бланко сообщил, что клуб близок к согласованию трансфера нападающего Лаутаро Мартинеса с миланским «Интером»:

«На следующей неделе мы попытаемся обговорить последние детали и завершить продажу игрока в „Интер“. Сумма, которая будет выплачена за Лаутаро Мартинеса, ещё не определена. На данный момент у нас руках есть предложение в размере $ 22 млн (€ 17.9 млн).

От нас не зависит, останется ли Лаутаро в клубе до декабря. Будет видно в июне. Мы все очень рады, переговоры проходят на очень продвинутой стадии».

Ранее агент Мартинеса Роландо Сарате сообщил, что его клиент летом окажется в «Интере» с вероятностью в 99%.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ди Мария: «Я был очень близок к переходу в „Барселону“»
Сегодня, 09:46 6
«Боруссия» будет готова расстаться с 19-летним Пулишичем как минимум за € 100 млн
Сегодня, 07:57 10
Депай – главная трансферная цель «Милана»
Сегодня, 04:29 7
Агент: «Лаутаро Мартинес на 99 % станет игроком „Интера“»
Вчера, 20:14 1
«Депортиво» просмотрит Салли Мунтари
Вчера, 19:57 1
«Рома» нацелилась на полузащитника «Реала»
Вчера, 15:41 2
Обсудить
Все комментарии
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 11:07
он с габилалкой будет очень гармонично смотреться на китайской лавке)))
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 09:02
А ведь так молод и мог ещё состоятся в жизни. Царство небесное его карьере. Аха-ха)
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 07:43
Парень очень перспективен. И в Интере получит возможность себя показать, т.к летом уйдёт Икарди
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100