Президент «Расинга»: «„Интер“ близок к подписанию Лаутаро Мартинеса за € 18 млн»

Президент аргентинского «Расинга» Виктор Бланко сообщил, что клуб близок к согласованию трансфера нападающего Лаутаро Мартинеса с миланским «Интером»:

«На следующей неделе мы попытаемся обговорить последние детали и завершить продажу игрока в „Интер“. Сумма, которая будет выплачена за Лаутаро Мартинеса, ещё не определена. На данный момент у нас руках есть предложение в размере $ 22 млн (€ 17.9 млн).

От нас не зависит, останется ли Лаутаро в клубе до декабря. Будет видно в июне. Мы все очень рады, переговоры проходят на очень продвинутой стадии».

Ранее агент Мартинеса Роландо Сарате сообщил, что его клиент летом окажется в «Интере» с вероятностью в 99%.