Коутиньо: «Хотел поскорее забить свой первый гол за „Барселону“»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, забивший свой дебютный гол за новую команду в ворота «Валенсии», поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Кубка Испании (2:0):

«Выход в финал этого турнира – особенный момент для меня, но до самой игры ещё много других матчей. Это был замечательный день для меня, ведь я хотел поскорее забить свой первый гол за „Барселону“ и я сделал это сейчас, чем помог команде выйти в финал. Он будет непростым, как и все финальные поединки, но это будет зрелищный матч, и у нас будет достаточно времени, чтобы к нему подготовиться».