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Коутиньо: «Хотел поскорее забить свой первый гол за „Барселону“»

сегодня, 06:40
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, забивший свой дебютный гол за новую команду в ворота «Валенсии», поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Кубка Испании (2:0):

«Выход в финал этого турнира – особенный момент для меня, но до самой игры ещё много других матчей. Это был замечательный день для меня, ведь я хотел поскорее забить свой первый гол за „Барселону“ и я сделал это сейчас, чем помог команде выйти в финал. Он будет непростым, как и все финальные поединки, но это будет зрелищный матч, и у нас будет достаточно времени, чтобы к нему подготовиться».

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Все комментарии
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 10:56
Красавчик!) Ждем продолжения в ближайшем матче с Хетафе!))
grafff
grafff
сегодня в 08:43
С почином
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:10
Молодчина!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:57
Первый блин не оказался комом. Надеюсь теперь Коутиньо будет забивать в каждом матче.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 06:43
Удачи в дальнейшем
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