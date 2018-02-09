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«Боруссия» будет готова расстаться с 19-летним Пулишичем как минимум за € 100 млн

сегодня, 07:57

Дортмундская «Боруссия» установила ценник на полузащитника сборной США Кристиана Пулишича, чей контракт со «шмелями» истекает в 2020 году. По данным источника, генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Вацке и спортивный директор Михаэль Цорк рассчитывают сохранить 19-летнего футболиста в команде и будут готовы расстаться с ним не менее чем за € 100 млн.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету хавбека 3 гола и 2 результативных передачи в 19 матчах.

Напомним, Пулишич был признан лучшим футболистом 2017 года в США. Претендентами на игрока называются такие клубы, как «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
сегодня в 13:05
дорого за него
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 13:04
Владимipъ Григорянъ:
Правильно говорит! Зачем атакующие игроки, если играют от автобуса))
Вообще-то качественно и количественно игроков хватает,и глаза разуй, это против МЮ почти все играют автобусом,лишь бы вставить свои 5 копеек,где ты был когда твой сити был на дне и ставил автобус и пропускал 8 банок от Мидлсбро))
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:50
Владимир Ушаков:
Про интерес МЮ утка,Моуриньо сказал что летом никого в атаку брать не будем
Правильно говорит! Зачем атакующие игроки, если играют от автобуса))
Red_team
Red_team
сегодня в 11:10
За 100 мультов никто не возьмет, ну только если Барсе паровозом впарить
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:27
Про интерес МЮ утка,Моуриньо сказал что летом никого в атаку брать не будем
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:26
Загнули конечно
VIPded
VIPded
сегодня в 09:05
Этот мир сошел с ума...
Don trambon
Don trambon
сегодня в 08:55
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил Hesus_4erez_us
    сегодня в 08:47
    Hesus_4erez_us:
    3 гола, 2 паса-100 млн. Ещё 2-3 гола забьет и попросят 200?
    Ну а че нормально,одно бревно Дембеле впарили за 100,этот не хуже
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    сегодня в 08:38
    3 гола, 2 паса-100 млн. Ещё 2-3 гола забьет и попросят 200?
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