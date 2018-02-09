«Боруссия» будет готова расстаться с 19-летним Пулишичем как минимум за € 100 млн

Дортмундская «Боруссия» установила ценник на полузащитника сборной США Кристиана Пулишича, чей контракт со «шмелями» истекает в 2020 году. По данным источника, генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Вацке и спортивный директор Михаэль Цорк рассчитывают сохранить 19-летнего футболиста в команде и будут готовы расстаться с ним не менее чем за € 100 млн.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету хавбека 3 гола и 2 результативных передачи в 19 матчах.

Напомним, Пулишич был признан лучшим футболистом 2017 года в США. Претендентами на игрока называются такие клубы, как «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».