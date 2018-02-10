«Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Флоренция, стадион «Артемио Франки»
«Фиорентина» - «Ювентус» 0:2 (0:0)
Голы: Бернардески 56, Игуаин 86.
«Фиорентина»: Спортиелло, Миленкович, Пеццелья, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси (Эйссерик 79), Жил Диас (Теро 67), Кьеза, Симеоне.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер (Барцальи 61), Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Маркизио (Дуглас Коста 66), Бернардески (Бентанкур 78), Игуаин, Манджукич.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Лихтштайнер 24, Жил Диас 37, Сандро 39, Верету 67, Теро 84, Бираги 89, Бенатиа 90+4.
Судья: Марко Гуида.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в этой игре не принимал участие нападающий туринской команды Пауло Дибала, который на данный момент восстанавливается после травмы.