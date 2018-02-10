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«Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной»

сегодня, 00:45
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Флоренция, стадион «Артемио Франки»

«Фиорентина» - «Ювентус» 0:2 (0:0)
Голы: Бернардески 56, Игуаин 86.

«Фиорентина»: Спортиелло, Миленкович, Пеццелья, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси (Эйссерик 79), Жил Диас (Теро 67), Кьеза, Симеоне.
Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер (Барцальи 61), Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Маркизио (Дуглас Коста 66), Бернардески (Бентанкур 78), Игуаин, Манджукич.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Лихтштайнер 24, Жил Диас 37, Сандро 39, Верету 67, Теро 84, Бираги 89, Бенатиа 90+4.

Судья: Марко Гуида.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в этой игре не принимал участие нападающий туринской команды Пауло Дибала, который на данный момент восстанавливается после травмы.

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Все комментарии
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 01:24
Непотопляемый Князь:
САм так всегда делаю. Аха-ха)
    Серый хвост 3
    Серый хвост 3
    сегодня в 01:16
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь ответил Горбатый опять вернулся
      сегодня в 01:13
      Горбатый опять вернулся:
      У меня есть туз в кармане, не зазря живут армяне ахахаха )))
      САм так всегда делаю. Аха-ха)
      BagioR
      BagioR ответил Непотопляемый Князь
      сегодня в 01:12
      Кьезе конечно далеко до своего отца согласен, но смотрелся не плохо. А вот Симеоне младший такая же гниль интерастная как и его отец))
      pinturicchio86
      pinturicchio86 ответил Горбатый опять вернулся
      сегодня в 01:12
      Горбатый опять вернулся:
      Подтерся той маечкой, а потом перевязал ей ранение вайнахской сестренки )))
      я знал что ты свой человек, респект бро)))
      Горбатый опять вернулся
      Горбатый опять вернулся ответил Непотопляемый Князь
      сегодня в 01:12
      Непотопляемый Князь:
      Нормально ведь горбатый отписался. Странные сегодня дела((
      У меня есть туз в кармане, не зазря живут армяне ахахаха )))
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь
      сегодня в 01:12
      Горбатый опять вернулся
      Горбатый опять вернулся ответил pinturicchio86
      сегодня в 01:11
      pinturicchio86:
      я надеюсь ты во сне испорожнился на маечку интера)))
      Подтерся той маечкой, а потом перевязал ей ранение вайнахской сестренки )))
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь
      сегодня в 01:10
      Нормально ведь горбатый отписался.
      Странные сегодня дела((
      pinturicchio86
      pinturicchio86 ответил Непотопляемый Князь
      сегодня в 01:10
      Непотопляемый Князь:
      Тоже думаю, что пройдём. Главное будет происходить в Лондоне.
      должны пройти, нынешние англы не привыкли к суровой, тактически грамотной обороне, они же тупые, уперлись в стену и не знают что дальше делать)))
      Горбатый опять вернулся
      Горбатый опять вернулся ответил Непотопляемый Князь
      сегодня в 01:10
      Непотопляемый Князь:
      Тоже думаю, что пройдём. Главное будет происходить в Лондоне.
      В Лондоне Коста будет наклонять бегунков на своем фланге, а Жук прощупывать еврейское очко Ларисы )))
      pinturicchio86
      pinturicchio86 ответил Горбатого могила исправит
      сегодня в 01:05
      я надеюсь ты во сне испорожнился на маечку интера)))
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь ответил pinturicchio86
      сегодня в 01:04
      pinturicchio86:
      дибалы не хватает для мобильности и нестандартных действий, а так думаю дома должны придушить англов, к тому же макс классный тактик, думаю переиграет бей бегишку)))
      Тоже думаю, что пройдём. Главное будет происходить в Лондоне.
      Горбатого могила исправит
      Горбатого могила исправит ответил pinturicchio86
      сегодня в 01:03
      pinturicchio86:
      дибалы не хватает для мобильности и нестандартных действий, а так думаю дома должны придушить англов, к тому же макс классный тактик, думаю переиграет бей бегишку)))
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил Горбатого могила исправит
        сегодня в 01:03
        Ну и кошмары у тебя. Аха-ха)
        pinturicchio86
        pinturicchio86 ответил Непотопляемый Князь
        сегодня в 01:02
        Непотопляемый Князь:
        Лишь бы наших ветеранов и пешеходов из полузащиты хватило.) Я полон оптимизма, впрочем как и всегда.
        дибалы не хватает для мобильности и нестандартных действий, а так думаю дома должны придушить англов, к тому же макс классный тактик, думаю переиграет бей бегишку)))
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил juvenale
        сегодня в 01:00
        juvenale:
        ну так в начале сезона часто и играл,а потом начал очень серьезные ошибки допускать,аллегри его и присадил
        Ну видишь, посидел, подумал и совсем другое дело.
        Пьянич и Маркиз сегодня тоже нафантомасили, благо Кьеза и Симеоне лишь бледные тени своих отцов.
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил Горбатого могила исправит
        сегодня в 00:58
        Горбатого могила исправит:
        Лучше его чем кривоногого турка из середняка бей-беги ))) турки умеют хорошо делать только две вещи: драпать от армян и заглатывать у армян )))
        и накалывать на шмотках торгашей-хохлов втридорога)
        juvenale
        juvenale ответил Непотопляемый Князь
        сегодня в 00:58
        Непотопляемый Князь:
        Ему играть надо чаще.
        ну так в начале сезона часто и играл,а потом начал очень серьезные ошибки допускать,аллегри его и присадил
        BESTjuventus10
        BESTjuventus10
        сегодня в 00:58
        в первом тайме знатно отскочили после удара диаса в штангу но во втором вышел серьезный Ювентус и сломал хребет флорентийцам. Игу киллер. Берни молодец красавца положил. Всех тиффози Юве с победой! Теперь во вторник серьезный замес)))
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил juvenale
        сегодня в 00:58
        juvenale:
        не знаю а мне он вообще не заходит...в начале сезона отличные матчи выдавал,но потом ужас
        Ему играть надо чаще.
        Горбатого могила исправит
        Горбатого могила исправит ответил Непотопляемый Князь
        сегодня в 00:57
        Непотопляемый Князь:
        Я бы его и наигрывал, понемногу отодвигая Маркизио или Хедиру.
        Лучше его чем кривоногого турка из середняка бей-беги ))) турки умеют хорошо делать только две вещи: драпать от армян и заглатывать у армян )))
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил pinturicchio86
        сегодня в 00:57
        pinturicchio86:
        нужно отдать должное и фиалкам, они сегодня закрыли центр поля полностью, согласен с чердаком, сегодня была тренировка перед англо-середняком, тоттен по-любому будет играть в плотную опеку и постоянный прессинг, но хватит ли их на весь матч, фиалок не хватило)))
        Лишь бы наших ветеранов и пешеходов из полузащиты хватило.)
        Я полон оптимизма, впрочем как и всегда.
        juvenale
        juvenale ответил Непотопляемый Князь
        сегодня в 00:56
        Непотопляемый Князь:
        Сейчас уже не хуже Погба, немного в технике уступает.
        не знаю а мне он вообще не заходит...в начале сезона отличные матчи выдавал,но потом ужас
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил Горбатого могила исправит
        сегодня в 00:56
        Горбатого могила исправит:
        Гол для Пончика, сухарь для великого Джиджи, а для зенаки козинаки собственного приготовления ))) Две минуты старался, тужился )))
        Дизлайку он сломал и плачет. Аха-ха)
        pinturicchio86
        pinturicchio86 ответил Непотопляемый Князь
        сегодня в 00:55
        Непотопляемый Князь:
        Надеюсь в ЛЧ сыграют в футбол. Хедиру после дублей или хеттриков можно смело игр на 5 садить на скамейку. Его и Пьянича я сегодня не видел. Лихштайнер очень не понравился. В целом отличный результат.
        нужно отдать должное и фиалкам, они сегодня закрыли центр поля полностью, согласен с чердаком, сегодня была тренировка перед англо-середняком, тоттен по-любому будет играть в плотную опеку и постоянный прессинг, но хватит ли их на весь матч, фиалок не хватило)))
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил Горбатого могила исправит
        сегодня в 00:55
        Горбатого могила исправит:
        Бентанкур растет в топчика помаленьку ))) Скоро будет топтать разных месек )))
        Сейчас уже не хуже Погба, немного в технике уступает.
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил BagioR
        сегодня в 00:54
        BagioR:
        Всех с победой Ювентини. Хорошо что Бентанкур нам достался
        Я бы его и наигрывал, понемногу отодвигая Маркизио или Хедиру.
        Горбатого могила исправит
        Горбатого могила исправит ответил Непотопляемый Князь
        сегодня в 00:54
        Непотопляемый Князь:
        Маркизио неплохо отработал, а вот Хедира и Днянич сегодня отстой.
        Бентанкур растет в топчика помаленьку ))) Скоро будет топтать разных месек )))
        BagioR
        BagioR
        сегодня в 00:53
        Всех с победой Ювентини.
        Хорошо что Бентанкур нам достался
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