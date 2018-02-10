Конте: «Болельщики „Челси“ понимают, что я отдаю клубу всего себя. Спасибо им за это»

Наставник «Челси» Антонио Конте признался, что поддержка болельщиков клуба, которые скандировали его имя даже во время неудачных для команды матчей с «Борнмутом» и «Уотфордом», придаёт ему сил:

«Конечно, это придаёт мне сил. Я должен поблагодарить болельщиков, потому что с самого начала моей карьеры в „Челси“ они поддерживали меня в каждом матче, они продолжают делать это и сегодня, и я горжусь этим.

Они понимают, что я полностью отдаю себя клубу, и я хочу сказать им спасибо. Они заслуживают самого лучшего, и мы с моими игроками постараемся сделать всё, чтобы они были довольны».