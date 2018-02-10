Нападающий «Црвены Звезды»: «Мы сильнее ЦСКА»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет23.653.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет1.227.214.15
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбургФонбет1.355.18.3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаФонбет1.524.355.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет1.226.312.5
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесФонбет1.653.85.3
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико МФонбет6.43.81.57
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет1.256.89.1
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб МиланМиланФонбет4.553.61.78
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет1.623.925.45
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 75’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 2:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошФонбет2.13.553.15
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет15.56.751.18
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет3.253.252.25

Нападающий «Црвены Звезды»: «Мы сильнее ЦСКА»

сегодня, 09:56
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА13.02.2018 в 20:00 Не начался

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки, который из-за травмы рискует пропустить матчи против ЦСКА в Лиге Европы, считает, что его команде по силам обыграть московский клуб и без него.

«Только Бог знает, смогу ли я сыграть. Я все еще чувствую боль, продолжаю лечение и надеюсь, что успею поправиться. Тем не менее, сейчас я не могу делать на эту тему какие-либо заявления.

Я думаю, что мы сильнее ЦСКА. Я уважаю каждого соперника, включая ЦСКА, однако москвичам придется столкнуться с нашими невероятными болельщиками. Мы верим в себя, верим в наши собственные возможности, и я надеюсь, что нам удастся выйти победителями из этого двухматчевого противостояния. Со мной или без меня, это не имеет значения. Я верю в команду».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:29
Сбрей усы)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:28
У них сейчас один козырь и надежна - негритенок Муся...)
Jum13
Jum13 ответил S-y F-v
сегодня в 13:27
S-y F-v:
Боаки абсолютно прав. кони - не соперник братьям-сербам. Желаю победы ЦЗ!
За время ЛЧ у пигги появились братья в Англии, Швейцарии, Португалии. Не за Спартак же болеть в самом деле )))
Богиня Соккера Кача
Богиня Соккера Кача
сегодня в 13:26
Рвите коней!!!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 13:24
Еще, как минимум 3 команды и 1 проект сильнее цска, это ж не новость))
Лёня Опасный Федун
Лёня Опасный Федун
сегодня в 13:24
    S-y F-v
    S-y F-v
    сегодня в 13:23
    Боаки абсолютно прав. кони - не соперник братьям-сербам. Желаю победы ЦЗ!
    Аденн
    Аденн ответил Nikola45
    сегодня в 13:19
    Nikola45:
    )) Это только те не будут кто умылся после того как в Краснодар приехал автобус с Семерочными )) А За Кельтов?Да ради бога нам не привыкать вас разочаровывать ))
    Нам, как то, на вас на класть. подружайку или друга (ха-ха) лучше свою не разочаруй. бу-га-га
    Бутсы
    Бутсы ответил амурец
    сегодня в 13:17
    амурец:
    не из азии а с Дальнего Востока и тебе бы ни кто не указывали, а просто поставили бы в позу бегущего египтянина, и дальнейшие разговоры считаю бессмысленными
      амурец
      амурец ответил Бутсы
      сегодня в 13:15
      Бутсы:
      Ты написал, цитирую "любит он сообщать в инстанции", есть примеры? Вот твой брат Байкал там петиции круглосуточно строчит, да и ты наверное постукиваешь. А указывать будешь своим детям. Ещё мне мне поклонники десятого колеса Москвы из Азии не указывали.
        Mяyчeло
        Mяyчeло ответил Бутсы
        сегодня в 13:13
        Бутсы:
        Ты? Не знаю. Мне все равно, кто ты, что ты, и виноватая ты или нет, тоже всё равно.
          Jum13
          Jum13 ответил Бутсы
          сегодня в 13:12
          Бутсы:
          Jum13, а ты чего бомбишь всё время и пишешь какую то тарабарщину? Ты нормально умеешь писать?
            Бутсы
            Бутсы ответил амурец
            сегодня в 13:12
            амурец:
            ну понятно не виноватая я?
            Ты? Не знаю. Мне все равно, кто ты, что ты, и виноватая ты или нет, тоже всё равно.
            амурец
            амурец ответил Jum13
            сегодня в 13:12
            Jum13:
            Это метод пигги - провокация. Как в футболе, так и тут
            да понял я уже, честно не умеют играть
            амурец
            амурец ответил Бутсы
            сегодня в 13:11
            Бутсы:
            Ты написал, цитирую "любит он сообщать в инстанции", есть примеры? Вот твой брат Байкал там петиции круглосуточно строчит, да и ты наверное постукиваешь. А указывать будешь своим детям. Ещё мне мне поклонники десятого колеса Москвы из Азии не указывали.
            ну понятно не виноватая я?
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            сегодня в 13:10
            Этот Ричмонд - типа местный "Глушаков"??? А он самогон с баней любит???
            Бутсы
            Бутсы
            сегодня в 13:09
              Jum13
              Jum13 ответил амурец
              сегодня в 13:08
              амурец:
              я тебе указал твоё место и меня забанили, пришлось выкупиться, какие тебе ещё примеры
              Это метод пигги - провокация. Как в футболе, так и тут
              Бутсы
              Бутсы ответил амурец
              сегодня в 13:07
              амурец:
              я тебе указал твоё место и меня забанили, пришлось выкупиться, какие тебе ещё примеры
              Ты написал, цитирую "любит он сообщать в инстанции", есть примеры? Вот твой брат Байкал там петиции круглосуточно строчит, да и ты наверное постукиваешь. А указывать будешь своим детям. Ещё мне мне поклонники десятого колеса Москвы из Азии не указывали.
              Jum13
              Jum13 ответил DVOK68
              сегодня в 13:05
              DVOK68:
              "Америку открыл") А какая команда не сильнее цска?Таких и не найти!
                Jum13
                Jum13 ответил spartach n1
                сегодня в 13:05
                spartach n1:
                ЦЗ наша братская команда в отличае от вас,приезжали на открытие стадио если ты помнишь,принадлежность к национальности в футболе условная,о чем свидетельствует твоя ава,надеюсь такой ответ тебя удовлетворит ?
                Братская команда. Федун чуть не подавился, когда братья забили на Открывашке - чуть штаны не потерял когда в судейскую бежал, чтобы младшие братья счет сравняли )))
                амурец
                амурец ответил Бутсы
                сегодня в 13:03
                Бутсы:
                Один пример. Назови хоть пример, когда я что-то писал в "каких-то" инстанциях. Или будешь как твой брат Байкал (который оттуда не вылезает, кстати) в нормальном обществе нерукопожатным. Один пример. Я жду.
                я тебе указал твоё место и меня забанили, пришлось выкупиться, какие тебе ещё примеры
                Mяyчeло
                Mяyчeло ответил Т34
                сегодня в 13:01
                Т34:
                Ой, лукавишь ты, Анатолий! Не знаю, может быть и найдется кто-то вне соккера, из вашего стана, кто болеет на международных играх за Спартак, но это исключение из правил. На соккере нет таковых, все болеют против и этого не скрывают, а если ты что-то скажешь положительное в адрес спартаковцев, тут же получишь в свой адрес несколько порций негатива. Почему Спартак называют народной командой, вопрошаешь ты? Да потому, что она навсегда останется народной, даже если там будут играть одни легионеры. Это так же, как коней называют армейцами, которые никакого отношения к армии не имеют. И состав тут не играет никакой роли, негры цска в армии не служили и не служат. И, честно тебе скажу, разницы между вашими и нашими троллями, так же, как и фанатами, нет никакой. Чтобы им не говорили, как бы не давили на патриотизм, они будут болеть против своих оппонентов. Они выросли в другое время, воспитывались уже в другом мире и им патриотизм и родина просто громкие слова. И то, что ты говоришь о том, что ваши не хотят, чтобы Атлетик унизил Спартак, это пустые слова ничем не подтверждающиеся, а вот в проигрыше нашего клуба заинтересована основная масса коней, чтобы потом, в очередной раз постебаться, хотя не задумываются, что они плывут в такой же лодке.
                  DVOK68
                  DVOK68
                  сегодня в 12:59
                  "Америку открыл")
                  А какая команда не сильнее цска?Таких и не найти!
                  Бутсы
                  Бутсы ответил амурец
                  сегодня в 12:57
                  амурец:
                  лучше не отвечай любит он сообщать в инстанции
                  Один пример. Назови хоть пример, когда я что-то писал в "каких-то" инстанциях. Или будешь как твой брат Байкал (который оттуда не вылезает, кстати) в нормальном обществе нерукопожатным. Один пример. Я жду.
                  Литейный 4
                  Литейный 4
                  сегодня в 12:56
                  Зенит возил эту ЗвЕзду, так и ЦСКА отвозит!
                  Т34
                  Т34
                  сегодня в 12:56
                  Ой, лукавишь ты, Анатолий! Не знаю, может быть и найдется кто-то вне соккера, из вашего стана, кто болеет на международных играх за Спартак, но это исключение из правил. На соккере нет таковых, все болеют против и этого не скрывают, а если ты что-то скажешь положительное в адрес спартаковцев, тут же получишь в свой адрес несколько порций негатива.
                  Почему Спартак называют народной командой, вопрошаешь ты? Да потому, что она навсегда останется народной, даже если там будут играть одни легионеры. Это так же, как коней называют армейцами, которые никакого отношения к армии не имеют. И состав тут не играет никакой роли, негры цска в армии не служили и не служат. И, честно тебе скажу, разницы между вашими и нашими троллями, так же, как и фанатами, нет никакой. Чтобы им не говорили, как бы не давили на патриотизм, они будут болеть против своих оппонентов. Они выросли в другое время, воспитывались уже в другом мире и им патриотизм и родина просто громкие слова.
                  И то, что ты говоришь о том, что ваши не хотят, чтобы Атлетик унизил Спартак, это пустые слова ничем не подтверждающиеся, а вот в проигрыше нашего клуба заинтересована основная масса коней, чтобы потом, в очередной раз постебаться, хотя не задумываются, что они плывут в такой же лодке.
                  Nikola45
                  Nikola45 ответил Аденн
                  сегодня в 12:56
                  Аденн:
                  Краснодар то как раз и не будет за Бильбао болеть, а вот за Кельтов да, можно.
                  )) Это только те не будут кто умылся после того как в Краснодар приехал автобус с Семерочными ))
                  А За Кельтов?Да ради бога нам не привыкать вас разочаровывать ))
                  Василий 50
                  Василий 50
                  сегодня в 12:54
                  Коням будет тяжело в Югославии.
                  Но от них много не ждут, это может сыграть за ЦСКА.
                  амурец
                  амурец ответил Nikola45
                  сегодня в 12:49
                  Nikola45:
                  А нам думаете на Вас не все равно? )) А а ваших братанов мы как и вас унижали унижаем и унижать будем ))
                  лучше не отвечай любит он сообщать в инстанции
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