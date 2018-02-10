Нападающий «Црвены Звезды»: «Мы сильнее ЦСКА»

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки, который из-за травмы рискует пропустить матчи против ЦСКА в Лиге Европы, считает, что его команде по силам обыграть московский клуб и без него.

«Только Бог знает, смогу ли я сыграть. Я все еще чувствую боль, продолжаю лечение и надеюсь, что успею поправиться. Тем не менее, сейчас я не могу делать на эту тему какие-либо заявления.

Я думаю, что мы сильнее ЦСКА. Я уважаю каждого соперника, включая ЦСКА, однако москвичам придется столкнуться с нашими невероятными болельщиками. Мы верим в себя, верим в наши собственные возможности, и я надеюсь, что нам удастся выйти победителями из этого двухматчевого противостояния. Со мной или без меня, это не имеет значения. Я верю в команду».