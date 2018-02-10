Бернардески: «Я игрок „Ювентуса“, и я уважаю своих поклонников»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески поделился впечатлениями о вчерашнем матче 24-го тура Серии А против «Фиорентины». 23-летний футболист отметился голом в ворота своей бывшей команды.



«Профессионал всегда должен следовать своему пути. Да, есть те, кто не разделяет твои взгляды, но таков современный футбол.



Я игрок „Ювентуса“, и я уважаю своих поклонников. Не вижу ничего плохого в том, что я отмечал забитый гол в ворота своей бывшей команды.



Я всегда буду благодарен „Фиорентине“ за то, что клуб мне дал. Однако я сделал свой выбор».